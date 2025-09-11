Trump vill skrota dina flygrättigheter i USA

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Flygbolagen jublar – passagerarna suckar

Branschorganisationen Airlines for America levererade nyligen ett 93 sidor långt dokument där de krävde “re-dereglering” och ett nytt gyllene flygår. Samma flygbolag har under de senaste åren levererat rekordvinster, trängre säten och en prisstruktur mer komplicerad än en SAS Eurobonus-tabell.

Konsumentorganisationer är kritiska. “Utan de här reglerna blir passagerarna tvungna att själva driva sina krav”, säger William McGee på American Economic Liberties Project. Det är en kamp som sällan slutar med champagne och lounge-access.

Kan Europa stå emot

För svenska resenärer är frågan enkel: vad händer när man blir strandsatt i Chicago eller när väskan med sommarklänningen fastnar i Atlanta. Kommer kompensationen fortfarande trilla in på kontot, eller blir det en voucher på en cheeseburgare i gaten.

I Europa är vi vana vid EU:s förordning 261/2004. Den ger rätt till upp till 600 euro i kompensation vid förseningar och inställda flyg. Men USA har aldrig haft samma skyddsnivå. När Trump nu rullar tillbaka reglerna blir gapet ännu större. Och enligt Reuters driver flygbolagen dessutom rättsprocesser mot reglerna om kompensation för skadade rullstolar.

Vem vinner på re-deregleringen

Förespråkarna menar att färre regler leder till lägre priser och fler rutter. Kritikerna konstaterar att vi redan sett den filmen. Resultatet blev färre bolag, sämre service och priser som i bästa fall bara är marginellt lägre. Kort sagt: oligopol med vinglas.

För den svenska turisten kan det innebära att resan till New York inte bara blir dyrare i kronor utan också i frustration. När EU diskuterar starkare konsumentskydd går USA åt motsatt håll. Det är lite som att Starbucks skulle ta bort kaffet men behålla kön.

Flygbolagen jublar – passagerarna får träna tålamod i gaten. (Foto: Momondo)

Perfect Weekend Guide till dina flygrättigheter i USA och EU

Dina rättigheter i EU: Enligt förordning 261/2004 kan du få upp till 600 euro i kompensation för förseningar och inställda flyg inom EU.

Enligt förordning 261/2004 kan du få upp till 600 euro i kompensation för förseningar och inställda flyg inom EU. Dina rättigheter i USA: Om planet ställs in kan du få återbetalning – men bara om du orkar bråka. Regler om automatisk kompensation på upp till 775 dollar har nu dragits tillbaka.

Om planet ställs in kan du få återbetalning – men bara om du orkar bråka. Regler om automatisk kompensation på upp till 775 dollar har nu dragits tillbaka. Vårt råd: Flygbolagen lägger mer pengar på advokater än på kaffet. Dokumentera allt och boka helst med kort som inkluderar reseförsäkring.

Källor: New York Times, Reuters, AP News, Washington Post, Axios, The Points Guy.

