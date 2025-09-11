Att flyga till USA är redan ett äventyr. Långa visumköer, TSA-kontroller som får charterresor till Kanarieöarna att framstå som spa, och biljettpriser som ofta är högre än hyran på Östermalm. Nu vill dessutom Trump-administrationen montera ned de få rättigheter som resenärer faktiskt haft i bagaget.
Trump vill skrota dina flygrättigheter i USA
Från kompensation till kaos i USA
Under Biden infördes regler som skulle stärka passagerarens rättigheter. Bland annat förslag om att flygbolagen automatiskt skulle betala kontant ersättning vid förseningar och inställda flyg som de själva orsakat. Summorna varierade mellan 200 och 775 dollar beroende på förseningens längd, och inkluderade dessutom ersättning för mat, hotell och andra kostnader. Därtill kom krav på gratis sittplatser för familjer som ville sitta tillsammans, ersättning för trasiga rullstolar och att flygbolagen måste visa extrakostnader innan man bokar, rapporterar NY Times.
Trump och hans transportminister Sean Duffy tycker att det här är överdriven statlig inblandning. Flygbolagen själva kallar reglerna för en “aktivistagenda” som hindrat innovation. Innovation i det här fallet betyder antagligen nya sätt att ta betalt för handbagage.
Flygbolagen jublar – passagerarna suckar
Branschorganisationen Airlines for America levererade nyligen ett 93 sidor långt dokument där de krävde “re-dereglering” och ett nytt gyllene flygår. Samma flygbolag har under de senaste åren levererat rekordvinster, trängre säten och en prisstruktur mer komplicerad än en SAS Eurobonus-tabell.
Konsumentorganisationer är kritiska. “Utan de här reglerna blir passagerarna tvungna att själva driva sina krav”, säger William McGee på American Economic Liberties Project. Det är en kamp som sällan slutar med champagne och lounge-access.
Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken
Realtid Perfect Weekend har grävt i siffrorna från våren 2025. Semesterresandet till USA faller som en sten – men ett segment håller flytande.
Kan Europa stå emot
För svenska resenärer är frågan enkel: vad händer när man blir strandsatt i Chicago eller när väskan med sommarklänningen fastnar i Atlanta. Kommer kompensationen fortfarande trilla in på kontot, eller blir det en voucher på en cheeseburgare i gaten.
I Europa är vi vana vid EU:s förordning 261/2004. Den ger rätt till upp till 600 euro i kompensation vid förseningar och inställda flyg. Men USA har aldrig haft samma skyddsnivå. När Trump nu rullar tillbaka reglerna blir gapet ännu större. Och enligt Reuters driver flygbolagen dessutom rättsprocesser mot reglerna om kompensation för skadade rullstolar.
Vem vinner på re-deregleringen
Förespråkarna menar att färre regler leder till lägre priser och fler rutter. Kritikerna konstaterar att vi redan sett den filmen. Resultatet blev färre bolag, sämre service och priser som i bästa fall bara är marginellt lägre. Kort sagt: oligopol med vinglas.
För den svenska turisten kan det innebära att resan till New York inte bara blir dyrare i kronor utan också i frustration. När EU diskuterar starkare konsumentskydd går USA åt motsatt håll. Det är lite som att Starbucks skulle ta bort kaffet men behålla kön.
Perfect Weekend Guide till dina flygrättigheter i USA och EU
- Dina rättigheter i EU: Enligt förordning 261/2004 kan du få upp till 600 euro i kompensation för förseningar och inställda flyg inom EU.
- Dina rättigheter i USA: Om planet ställs in kan du få återbetalning – men bara om du orkar bråka. Regler om automatisk kompensation på upp till 775 dollar har nu dragits tillbaka.
- Vårt råd: Flygbolagen lägger mer pengar på advokater än på kaffet. Dokumentera allt och boka helst med kort som inkluderar reseförsäkring.
Källor: New York Times, Reuters, AP News, Washington Post, Axios, The Points Guy.
Läs även: Nytt bottenläge för turism till USA
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
