Kabinpersonalens nej hotar din höstresa – flygbranschen i global konflikt

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Gratisjobb på marken i flygbranschen

Kärnfrågan är pengar – men ännu mer tid. Flygvärdinnor och stewardar får nämligen bara lön när planet har lämnat marken. Boarding, säkerhetsgenomgångar och timmar av väntan vid förseningar är obetald tid. Enligt facket har ingångslönerna på Air Canada knappt höjts på 25 år.

Detta känns igen även i Europa. SAS och Norwegian har i åratal haft strider kring hur mycket tid på marken som ska räknas som arbetstid. Ryanair har varit i blåsväder för baser där personalen förväntats stå standby i timmar utan ersättning.

Det är dyrt att flyga. Men det är tydligen ännu dyrare att jobba på flyget. (Foto: Canva)

Från glamour till grinig vardag

På 1960-talet var flygvärdinna drömyrket. Uniformerna designades av modehus, man fick resa jorden runt och passagerarna bar slips. Idag är flyget en lågprisindustri där passagerarna vill ha wifi och varmkorv för 199 kronor tur och retur till Berlin. Samtidigt kostar en bostad i Toronto eller Stockholm mer än någonsin, och kabinpersonalen ser helt enkelt inte hur de ska få ihop sina liv.

Regeringens tunga tumme

När strejken lamslog Air Canadas trafik i augusti och 500 000 resenärer drabbades gick den kanadensiska regeringen in och beordrade personalen tillbaka till jobbet. Facket kallade det ”förödande”. Regeringen valde, enligt deras synsätt, att rädda Air Canadas balansräkning snarare än de anställdas löner.

Svensk lärdom

För svenska resenärer kan detta kännas avlägset, men konsekvenserna är tydliga. Flygbranschen är global, och om Air Canadas personal får rätt i skiljedom kan det bli prejudikat även för europeiska bolag. Det handlar om vem som ska betala för boarding, förseningar och allt det där som sker innan kaptenen säger ”cabin crew, doors to automatic”.

Kanske är det också början på slutet för flygvärdinnans myt som glamorös värdinna i luften. I stället ser vi en hårdnande arbetsmarknad där personalen är beredd att ta strid – även om semestern för hundratusentals resenärer hamnar i lång väntan i säkerhetskontrollen.

Obetald marktid – ett fint sätt att säga att du jobbar gratis i uniform. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till tuff villkor i flygbranschen

Vad tjänar en svensk flygvärdinna:

• Ingångslönen på SAS ligger på cirka 23 000 kronor i månaden.

• Norwegian erbjuder ungefär samma nivå, men med större inslag av obetald marktid.

• Ryanair har tidigare haft ännu lägre nivåer men lockar med snabbare avancemang till purser.

Källa: CTV News, CUPE, Air Canada