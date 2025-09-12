Dagensps.se
Kabinpersonalens nej hotar din höstresa – flygbranschen i global konflikt

Facket säger nej. Regeringen säger ja. Resenären säger varför just idag. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 sep. 2025Publicerad: 13 sep. 2025

När flygvärdinnor i flygbranschen på andra sidan Atlanten nästan enhälligt säger nej till ett nytt löneavtal blir det mer än bara en fackstrid . Det är en symbol för ett yrke som länge levt på glamour och gratisdrinkar – men som i praktiken innebär långa arbetsdagar där halva jobbet är obetalt.

En nästan total resning

I augusti gick över 10 000 kabinanställda vid Air Canada och lågprisbolaget Rouge ut i strejk. Efter en kort medling återgick de till arbetet, men i helgen röstade 99,1 procent nej till det avtal som förhandlats fram. Det är en hisnande siffra. Analytiker på Carleton University kallar det ”mycket ovanligt” att ett avtal som klubbats av den egna ledningen blir så mangrant nedröstat.

Gratisjobb på marken i flygbranschen

Kärnfrågan är pengar – men ännu mer tid. Flygvärdinnor och stewardar får nämligen bara lön när planet har lämnat marken. Boarding, säkerhetsgenomgångar och timmar av väntan vid förseningar är obetald tid. Enligt facket har ingångslönerna på Air Canada knappt höjts på 25 år.

Detta känns igen även i Europa. SAS och Norwegian har i åratal haft strider kring hur mycket tid på marken som ska räknas som arbetstid. Ryanair har varit i blåsväder för baser där personalen förväntats stå standby i timmar utan ersättning.

Det är dyrt att flyga. Men det är tydligen ännu dyrare att jobba på flyget. (Foto: Canva)

Från glamour till grinig vardag

På 1960-talet var flygvärdinna drömyrket. Uniformerna designades av modehus, man fick resa jorden runt och passagerarna bar slips. Idag är flyget en lågprisindustri där passagerarna vill ha wifi och varmkorv för 199 kronor tur och retur till Berlin. Samtidigt kostar en bostad i Toronto eller Stockholm mer än någonsin, och kabinpersonalen ser helt enkelt inte hur de ska få ihop sina liv.

Regeringens tunga tumme

När strejken lamslog Air Canadas trafik i augusti och 500 000 resenärer drabbades gick den kanadensiska regeringen in och beordrade personalen tillbaka till jobbet. Facket kallade det ”förödande”. Regeringen valde, enligt deras synsätt, att rädda Air Canadas balansräkning snarare än de anställdas löner.

Svensk lärdom

För svenska resenärer kan detta kännas avlägset, men konsekvenserna är tydliga. Flygbranschen är global, och om Air Canadas personal får rätt i skiljedom kan det bli prejudikat även för europeiska bolag. Det handlar om vem som ska betala för boarding, förseningar och allt det där som sker innan kaptenen säger ”cabin crew, doors to automatic”.

Kanske är det också början på slutet för flygvärdinnans myt som glamorös värdinna i luften. I stället ser vi en hårdnande arbetsmarknad där personalen är beredd att ta strid – även om semestern för hundratusentals resenärer hamnar i lång väntan i säkerhetskontrollen.

Obetald marktid – ett fint sätt att säga att du jobbar gratis i uniform. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till tuff villkor i flygbranschen

Vad tjänar en svensk flygvärdinna:
• Ingångslönen på SAS ligger på cirka 23 000 kronor i månaden.
• Norwegian erbjuder ungefär samma nivå, men med större inslag av obetald marktid.
• Ryanair har tidigare haft ännu lägre nivåer men lockar med snabbare avancemang till purser.

Källa: CTV News, CUPE, Air Canada

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FlygFlygbolagKanadaRyanair
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

