Därför fick Schiphol ställa in 3 000 flygningar

Flygbolagen har en tuff vinter och det beror inte bara på kylan
Inställt och åter inställt på Schiphol, här 7 januari i år. Mer än 3 000 flighter fick ställas in, pinsamt nog bland annat för att avisningsvätskan var slut. (Foto: Peter Dejong/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Vintern ställer till med problem för flygbolagen – men det är inte kylan ensam som är det stora problemet utan något helt annat.

Förra veckan strandsattes tusentals resenärer i norra Finland sedan flygningar på Kittilä flygplats ställts in på grund av vinter och svår kyla, skriver Euronews.

Det överraskade många, eftersom Finland är känt för sin expertis inom vinterväder. I Finland störs flygtrafiken sällan av vintern, till skillnad från länder länge söderut.

Så vad lamslog flygtrafiken i norra Finland? Till att börja med påpekar flygexperter att det här med vinter och flyg handlar om mer än att rensa landningsbanor från snö och is.

Sjunkande temperaturer och kraftiga snöfall är vardagsmat en finsk vinter och flygplatserna har väletablerade underhållsprogram.

Snabba ryck i Helsingfors

Modellen man arbetar med kallar ”målinriktad snöröjning”. På Helsingfors flygplats står 200 fordon och maskiner, allt från plogar till kemikaliesprutor, i beredskap för att röja 3 landningsbanor.

”Sopmaskiner används för att röja snö i upp till 800 timmar under vintersäsongen”, påpekar Pyry Pennanen, Finavias chef för flygfältsunderhåll i Helsingfors, hos Euronews.

På 13 minuter, ibland 11, bereder maskinerna de 3 500 meter långa och 60 meter breda landningsbanorna. Medan 1, av flygplatsens 3 landningsbanor rensas hålls de andra 2 i gång.

På Kittilä flygplats i norr nådde temperaturen minus 37 grader 11 januari, men det som störde verksamheten där var allvarligare än enbart iskyla.

Den största boven i Kittilä var isen som täcker flygplanets utsida och kan frysa fast mekaniska delar och klaffar på vingarna.

”Extremt farligt”

”Det är extremt farligt att flyga med is på vingarna. Luftflödet runt vingen störs”, konstaterar Joris Melkert, lektor i flyg- och rymdteknik vid Delfts tekniska universitet.

För att förhindra det måste isen först rensas med varmt vatten. Sedan sprejas flygplanet med frostskyddsmedel, en process som tar 10-30 minuter.

Medan avvisning kanske inte behövs vid svår men torr kyla, ökar behovet av avisning om det finns fukt i luften, säger en talesperson för Finavia till Euronews.

“På grund av de extremt utmanande förhållandena tvingades flygbolagen ställa in flyg till Kittilä fredag, lördag och söndag”, konstaterar de.

Tulpaner från Amsterdam på väggen, men att ta sig från Amsterdam i början av januari var inte lätt när mer än 3 000 flighter ställdes in på Schiphol. (Foto: Peter Dejong/AP-TT)
3 000 flyg inställda på Schiphol

Större problem – och delvis udda sådana – har storflygplatsen Schiphol i Amsterdam haft sedan början av januari.

Mer än 3 000 flyg fick ställas in på grund av iskyla i inledningen av månaden.

Kraftiga snöfall skapade mycket arbete kring landningsbanorna, men återigen var det avisningen av planen som tvingade Schiphol att ställa så många flighter.

De Telegraaf rapporterar att Schiphol av kostnadsskäl valt att inte installera anläggningar för avisning vid varje landningsbana av kostnadsskäl.

Därför blir det flaskhalsar vid hårt väder och flygplanen tvingas taxa längre.

Slut på vätska – fick hämta i Tyskland

Under denna januarimånad uppstod ett annat pikant problem för KLM, som hanterar det mesta av avisningen för avgående flyg på Schiphol.

100 anställda fanns tillgängliga, 25 lastbilar likaså men efter ett par dagar av rejält kallt väder tog avisningsvätskan slut.

KLM fick skicka en patrull till Tyskland för att fylla på lagret och återkomma med drygt 100 000 liter vätska.

Efter några dagar kunde verksamheten gradvis återupptas, skriver De Telegraaf.

”Vi gör oss till åtlöje över hela Europa”, säger en luttrad KLM-anställd till tidningen.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

