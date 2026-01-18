Vintern ställer till med problem för flygbolagen – men det är inte kylan ensam som är det stora problemet utan något helt annat.
Därför fick Schiphol ställa in 3 000 flygningar
Mest läst i kategorin
Europas nästa stora ö – men fortfarande nästan tom
Azorerna med Europas nästa stora ö Terceira har länge varit en vit fläck på svenskarnas mentala Europakarta. Lite för långt bort. Lite för blött. Lite för mycket vulkan. Men just därför är det nu dags att åka dit, innan alla andra gör det. Travel + Leisure pekar ut ön Terceira som Europas nästa stora escape. …
Därför sitter kabinpersonalen på händerna vid start och landning
Det som kan se ut som en märklig vana är i själva verket en central säkerhetsrutin under flygets mest kritiska ögonblick. För den vana flygresenären är start och landning ofta transportsträckor mellan boarding och arbete, film eller vila. Men i kabinen råder samtidigt full koncentration. Just under dessa minuter befinner sig flygningen i sina mest …
SAS vd: ”Jag har slutat planera” – dementerar rykten om Air France-KLM
Ryktena har cirkulerat ett tag nu. Att SAS vd Anko van der Werff skulle vara på väg vidare, uppåt och söderut, till toppen av Air France-KLM. Ett logiskt steg, menar vissa. Ett naturligt nästa jobb i den europeiska flygkonsolideringen. När Dagens PS Perfect Weekend träffar honom på 39 000 fot är svaret kort, nästan avväpnande. …
Februari kan bli starten på en helt ny bilresa
Gigantbron som ska ta Skandinavien närmare kontinenten öppnar snart och erbjuder en helt ny bilresa. Efter år av förseningar, pressmeddelanden och danska ingenjörsleenden är det nu på riktigt. Den nya Storstrømsbron släpper på biltrafiken i februari 2026. Tågtrafiken får vänta till 2027. Allt enligt klassisk nordisk infrastrukturdramaturgi. Läs även: Flyget kan halvera sina utsläpp utan …
Ultralyx i världens mest mytiska land
Detta land är inte som andra destinationer. Det är landet Djingis Khan red ut från och världen darrade. Ett landskap av stäpper, berg, tystnad och idéer som föddes långt innan wellness blev ett affärsområde. Just därför är det logiskt, nästan provocerande logiskt, att ett av världens mest ambitiösa nya ultralyxhotell öppnar i Mongoliet. Det heter …
Förra veckan strandsattes tusentals resenärer i norra Finland sedan flygningar på Kittilä flygplats ställts in på grund av vinter och svår kyla, skriver Euronews.
Det överraskade många, eftersom Finland är känt för sin expertis inom vinterväder. I Finland störs flygtrafiken sällan av vintern, till skillnad från länder länge söderut.
Så vad lamslog flygtrafiken i norra Finland? Till att börja med påpekar flygexperter att det här med vinter och flyg handlar om mer än att rensa landningsbanor från snö och is.
Sjunkande temperaturer och kraftiga snöfall är vardagsmat en finsk vinter och flygplatserna har väletablerade underhållsprogram.
Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag. Dagens PS
Snabba ryck i Helsingfors
Modellen man arbetar med kallar ”målinriktad snöröjning”. På Helsingfors flygplats står 200 fordon och maskiner, allt från plogar till kemikaliesprutor, i beredskap för att röja 3 landningsbanor.
”Sopmaskiner används för att röja snö i upp till 800 timmar under vintersäsongen”, påpekar Pyry Pennanen, Finavias chef för flygfältsunderhåll i Helsingfors, hos Euronews.
På 13 minuter, ibland 11, bereder maskinerna de 3 500 meter långa och 60 meter breda landningsbanorna. Medan 1, av flygplatsens 3 landningsbanor rensas hålls de andra 2 i gång.
På Kittilä flygplats i norr nådde temperaturen minus 37 grader 11 januari, men det som störde verksamheten där var allvarligare än enbart iskyla.
Den största boven i Kittilä var isen som täcker flygplanets utsida och kan frysa fast mekaniska delar och klaffar på vingarna.
Ny rapport: Här är flygbolagen som faktiskt går i tid. Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
”Extremt farligt”
”Det är extremt farligt att flyga med is på vingarna. Luftflödet runt vingen störs”, konstaterar Joris Melkert, lektor i flyg- och rymdteknik vid Delfts tekniska universitet.
För att förhindra det måste isen först rensas med varmt vatten. Sedan sprejas flygplanet med frostskyddsmedel, en process som tar 10-30 minuter.
Medan avvisning kanske inte behövs vid svår men torr kyla, ökar behovet av avisning om det finns fukt i luften, säger en talesperson för Finavia till Euronews.
“På grund av de extremt utmanande förhållandena tvingades flygbolagen ställa in flyg till Kittilä fredag, lördag och söndag”, konstaterar de.
3 000 flyg inställda på Schiphol
Större problem – och delvis udda sådana – har storflygplatsen Schiphol i Amsterdam haft sedan början av januari.
Mer än 3 000 flyg fick ställas in på grund av iskyla i inledningen av månaden.
Kraftiga snöfall skapade mycket arbete kring landningsbanorna, men återigen var det avisningen av planen som tvingade Schiphol att ställa så många flighter.
De Telegraaf rapporterar att Schiphol av kostnadsskäl valt att inte installera anläggningar för avisning vid varje landningsbana av kostnadsskäl.
Därför blir det flaskhalsar vid hårt väder och flygplanen tvingas taxa längre.
Slut på vätska – fick hämta i Tyskland
Under denna januarimånad uppstod ett annat pikant problem för KLM, som hanterar det mesta av avisningen för avgående flyg på Schiphol.
100 anställda fanns tillgängliga, 25 lastbilar likaså men efter ett par dagar av rejält kallt väder tog avisningsvätskan slut.
KLM fick skicka en patrull till Tyskland för att fylla på lagret och återkomma med drygt 100 000 liter vätska.
Efter några dagar kunde verksamheten gradvis återupptas, skriver De Telegraaf.
”Vi gör oss till åtlöje över hela Europa”, säger en luttrad KLM-anställd till tidningen.
Kaffe på flyget? Ingen självklar höjdare. Dagens PS
Har ditt flyg varit försenat, överbokat eller inställt under de senaste 3 åren? Som passagerare kan du ha rätt till kompensation vid försenat eller inställt flyg. Se om du har rätt till ersättning och luta dig tillbaka medan Flyghjälp tar hand om den juridiska processen mot flygbolaget och hjälper dig få tillbaka dina pengar.
Senaste nytt
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA. De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande. De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. De 8 …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …
Chockpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Nya fynd i da Vincis verk kan avslöja dolda genetiska spår
I brist på bevarade kvarlevor analyseras nu konstverk och dokument som kan bära mikroskopiska rester av hans DNA. Mer än 500 år efter Leonardo da Vincis död är hans genetiska arv fortfarande ett mysterium. Konstnären fick inga barn och hans grav i Amboise i Frankrike förstördes under den franska revolutionen. De ben som senare påstods …
Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd
Ett utkast till stadgar visar hur USA:s president vill skapa ett nytt internationellt fredsorgan där inflytande kopplas till stora ekonomiska bidrag. USA:s president Donald Trump vill att länder som söker en permanent plats i ett nytt internationellt fredsråd ska bidra med minst en miljard dollar. Det framgår av ett utkast till stadgar som cirkulerar inom …