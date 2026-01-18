Därför fick Schiphol ställa in 3 000 flygningar

Få upp till 6 500 kr i ersättning för försenade eller inställda flyg!

Förra veckan strandsattes tusentals resenärer i norra Finland sedan flygningar på Kittilä flygplats ställts in på grund av vinter och svår kyla, skriver Euronews.

Det överraskade många, eftersom Finland är känt för sin expertis inom vinterväder. I Finland störs flygtrafiken sällan av vintern, till skillnad från länder länge söderut.

Så vad lamslog flygtrafiken i norra Finland? Till att börja med påpekar flygexperter att det här med vinter och flyg handlar om mer än att rensa landningsbanor från snö och is.

Sjunkande temperaturer och kraftiga snöfall är vardagsmat en finsk vinter och flygplatserna har väletablerade underhållsprogram.

Så kan flyget halvera sina utsläpp – redan i dag. Dagens PS

Snabba ryck i Helsingfors

Modellen man arbetar med kallar ”målinriktad snöröjning”. På Helsingfors flygplats står 200 fordon och maskiner, allt från plogar till kemikaliesprutor, i beredskap för att röja 3 landningsbanor.

”Sopmaskiner används för att röja snö i upp till 800 timmar under vintersäsongen”, påpekar Pyry Pennanen, Finavias chef för flygfältsunderhåll i Helsingfors, hos Euronews.

På 13 minuter, ibland 11, bereder maskinerna de 3 500 meter långa och 60 meter breda landningsbanorna. Medan 1, av flygplatsens 3 landningsbanor rensas hålls de andra 2 i gång.

ANNONS

På Kittilä flygplats i norr nådde temperaturen minus 37 grader 11 januari, men det som störde verksamheten där var allvarligare än enbart iskyla.

Den största boven i Kittilä var isen som täcker flygplanets utsida och kan frysa fast mekaniska delar och klaffar på vingarna.

Ny rapport: Här är flygbolagen som faktiskt går i tid. Dagens PS