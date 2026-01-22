Dagensps.se
Concorde-piloternas bekännelser

Concorde 1971 var en ikon för jetset-eran.
Concorde 1971 var en ikon för jetset-eran. (Foto: AP)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Pilot på ett Concorde-flygplan kan inte vem som helst skryta med, men här kommer berättelser hur det faktiskt var att flyga över Atlanten på under fyra timmar.

Det var ett tag sedan Concorde-plan åkte mellan London och New York på runt 3,5 timmar.

Resorna pågåck tre decennier

Resorna tog slut 2003 och hade då pågått i nästan tre decennier.

Nu arbetar det amerikanska bolaget Boom Supersonic på att återföra snabbresandet – med modernare teknik, tystare kabin och mer hållbara drivmedel, men något mer konkret när nästa snabbresa finns på plats är inte klart i nuläget.

Overture
I sin design påminner Overture om Concorde (Foto: Boom Supersonic).

Att åter igen kunna ta sig över Atlanten på under halva restiden av dagens resor står högt i kurs för många bolag, men en person som fick uppleva det på riktigt är John Tye.

Dyra resor

Han fick jobb som pilot för Concorde i slutet av 1900-talet, då flygplanen enbart tog ombord runt 100 passagerare som fick betala saftiga priser för att korsa Atlanten, berättar CNN Travel.

John Rye minns första gången han flög ett Concorde-plan i spanska Sevilla.

”Solen höll just på att gå ner, man kunde se ett stort eldklot i slutet av landningsbanan”, berättar han om det nervösa ögonblicket.

”Vi klev in och startade motorerna, och att känna de fyra Rolls-Royce Olympus-motorerna starta och flygplanets vibrationer för allra första gången var helt otroligt.”

Kan inte jämföras

Som pilot har Rye aldrig upplevt något liknande i sin karriär, “något som var helt otroligt”.

Att kvalificera sig till att faktiskt kunna flyga ett Concorde-plan var heller inte lätt, där British Airways och Air France var de enda två flygbolagen som opererade flygplanet, och där det uppgavs finnas fler kvalificerade amerikanska astronauter än det fanns British Airways Concorde-piloter.

Flygplan snabbare än ljudet - och för alla
Överljudsplanet Concorde pensionerades 2003. Bild: Ralf Ruppert/Pixabay

En annan pilot, Richard Westray, började också flyga Concorde i slutet av 1990-talet.

Han instämmer att det inte går att jämföra med något annat flygplan, och ska man göra en jämförelse handlar det snarare om en “buss till Ferrari”-jämförelse.

Richard Westray glömmer aldrig första gången han satte sig i planet.

“Att rusa nerför landningsbanan för första gången, accelerera för att sedan stiga snabbt upp i luften var en av de där upplevelserna man aldrig glömmer.”

“Känslan av fart under accelerationsfaserna var helt enkelt fantastisk. Planet presterade som inget subsoniskt flygplan kunde prestera.”

Spännande upplevelse för passagererna

Det var givetvis även en spännande upplevelse för passagererna ombord.

”Mina damer och herrar, vi har just nått ljudets hastighet, Mach 1. Välkomna till den supersoniska flygvärlden”, lät det från högtalaren i cockpit, säger John Tye vidare.

En resa som dagens resenärer inte får uppleva längre.

Kaviar på hög höjd

Piloterna stortrivdes ombord flygplanen, där de åt den finaste kaviaren tillsammans med kabinpersonalen i cockpit över Atlanten, där de kunde blicka ner från 18 000 meters höjd och faktiskt urskilja “hur kartor såg ut i verkligheten”.

Det var en gyllene tid i flyghistorien, som många piloter hoppas kommer tillbaka genom en ny utvecklad teknik.

FlygPilotResa
