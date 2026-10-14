Portugal är mest välkomnande – både Porto och Lissabon toppar listan

Vänlig lokalbefolkning

Staden är känd för sina färgglada hus, historiska kvarter och portvinsproduktion. Men enligt resemagasinet är det mötet med lokalbefolkningen som gör störst intryck.

Besökare uppmuntras att slå sig ned på ett torg med traditionella portugisiska kakelplattor eller dela små maträtter, så kallade petiscos, på en kvartersrestaurang.

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Porto får 98,33 poäng av 100 möjliga i läsarnas sammanvägda nöjdhetsbedömning, enligt Condé Nast Traveller.

Lissabon lockar med caféer och folkliv



Lissabon hamnar strax bakom Porto med 97,60 poäng. Den portugisiska huvudstaden får beröm för sin inkluderande atmosfär, sina livliga kaféer och sina traditionella kvarter.

Besökarna uppskattar också stadens kultur, från fadomusik och historiska spårvagnar till de välkända bakverken pastéis de nata.

Enligt Condé Nast Traveller är det framför allt möjligheterna att delta i det lokala vardagslivet som gör Lissabon till en välkomnande destination.

Kullarna, kaklen och kaffet – Lissabon bevisar att skönhet inte behöver anstränga sig. (Foto: Pixabay)

Stockholm är poppis

Även den svenska huvudstaden får beröm när turister ska ut och resa inom Europa. Stockholm hamnar på fjärde plats när det gäller välkomnande europeiska städer.



Stockholm får 96,67 poäng och tar för första gången plats på magasinets europeiska lista över de vänligaste städerna.

Condé Nast Traveller konstaterar att stockholmarna visserligen kan uppfattas som reserverade, men samtidigt uppskattas för sin artighet och hjälpsamhet. Den svenska huvudstaden placerar sig därmed före bland annat Edinburgh, Wien, Paris och Rom.

Stockholm får dock se sig besegrade av Amsterdam – som kniper tredjeplaceringen.

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När det gäller utanför Europas gränser får vi bege oss österut för att hitta de vänligaste människorna.

Vänligast Down Under

De finns enligt Condé Nast Traveller i Australien, närmare bestämt i Melbourne.

Staden utsågs till världens vänligaste stad och fick 98,52 av 100 poäng och klättrade från sjätteplatsen 2025 till förstaplatsen 2026.

Resenärerna uppskattar stadens gästfrihet, kafékultur, kreativa atmosfär och att det påminner om Europa på många sätt.

Melbourne uppges vara världens vänligaste stad. (Foto: Pixabay)

Undersökningen bygger på läsarnas egna reseupplevelser, inte på någon vetenskaplig mätning av invånarnas vänlighet.

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