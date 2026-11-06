Nytt lyxhotell i Alperna satsar på aktiva resenärer – med egen bergsbutler

Ska förvandla bergsbyn

Bakom satsningen står den egyptiske investeraren Samih Sawiris, som har bestämt sig för att förvandla bergsbyn till en av Alpernas mest exklusiva destinationer.

Det gör han genom det femstjärniga hotellet The Alpinist, enligt 20 Minuten.

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Här ska aktiviteter gå som en röd tråd genom hela verksamheten.

Hotellet ska ha 66 hotellrum och sviter samt 164 exklusiva bostäder med tillgång till hotellservice. Gästerna ska kunna njuta av restauranger, barer, ett stort spa och både inomhus- och utomhuspooler, enligt Bilanz.

Personliga bergsbutlers står redo

För att hjälpa gästerna att koppla av lite extra kommer personliga bergsbutlers in i bilden.

Tanken är att gästerna ska kunna tillbringa dagen ute i naturen för att sedan återvända till spa, gourmetmat och bekvämligheter i femstjärnig klass.

Hittills är det många som kan tänka sig en lägenhet i det nya hotellet.

”Efterfrågan på lägenheterna i The Alpinist är mycket stort”, säger Samih Sawiris.

The Alpinist satsar på att ta hand om sina gäster dygnet runt. Hotellet är inte färdigbyggt så bilderna är AI-genererade. (Foto: Andermatt Swiss Alps)

Planerar fler hotell

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Så pass bra att hans familj planerar ytterligare tre hotell i Andermatt efter The Alpinist.

Den norska designbyrån Snøhetta, som bland annat ligger bakom operahuset i Oslo, ansvarar för inredningen i The Alpinist.

Lokalt trä, sten, skiffer, ull och filt ska ge hotellet en varm, modern och naturnära känsla. Ambitionen är att skapa lyx utan att dra det hela till överdrift.



”Målet är inte att göra en storslagen gest, utan att skapa en miljö som känns naturlig och självklar – som om den alltid hade funnits här”, säger Julia Lachner, ansvarig för inredningen på Snøhetta, enligt ett pressmeddelande.

The Alpinist ska stå klart om ett år. Bilderna är AI-genererade. (Foto: Andermatt Swiss Alps;

Omhändertagen dygnet runt

Det nya med hotellet är alltså att gästen alltid ska känna sig omhändertagen dygnet runt, där ”The Alpinist är en hotellkategori som hittills inte funnits i de schweiziska Alperna”, enligt hotell-ledningen.

”Människor som tränar och presterar i bergen och förväntar sig samma servicenivå när de återvänder till hotellet”, säger Lorenz Maurer, tillträdande hotelldirektör.

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