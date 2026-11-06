Vandring, skidåkning och mountainbike på dagen – femstjärnig lyx och personlig butlerservice på kvällen. Miljardären Samih Sawiris nya hotell i schweiziska Andermatt riktar sig till aktiva resenärer som vill kombinera äventyr i bergen med exklusiv avkoppling.
Nytt lyxhotell i Alperna satsar på aktiva resenärer – med egen bergsbutler
En egen bergsbutler?
Javisst, som väntar vid hotellet efter en lång dags aktiviteter, vare sig det rör sig om vandring, skidåkning eller något annat.
Numera vill vi inte sitta stilla på resan, utan röra på oss genom aktiva semestrar.
När allt fler vill investera i fjällstugor, som vi kan använda året om, stiger priserna snabbt i både Alperna och Dolomiterna.
Naturen i fokus
Många har fått upp ögonen för italienska Dolomiterna på sistone där naturen står i fokus, och här ligger en rad hotell för resenärer som söker något utöver det vanliga.
Om vi ska hålla oss till Alperna, så finns det en mysig bergsby, i hjärtat av de schweiziska Alperna, omgiven av dramatiska bergstoppar och vidsträckta skidområden.
Här kommer ett nytt hotell, som har både hotellrum och lägenheter, slå upp portarna i slutet av nästa år inför vintersäsongen 2027-2028.
Ska förvandla bergsbyn
Bakom satsningen står den egyptiske investeraren Samih Sawiris, som har bestämt sig för att förvandla bergsbyn till en av Alpernas mest exklusiva destinationer.
Det gör han genom det femstjärniga hotellet The Alpinist, enligt 20 Minuten.
Här ska aktiviteter gå som en röd tråd genom hela verksamheten.
Hotellet ska ha 66 hotellrum och sviter samt 164 exklusiva bostäder med tillgång till hotellservice. Gästerna ska kunna njuta av restauranger, barer, ett stort spa och både inomhus- och utomhuspooler, enligt Bilanz.
Personliga bergsbutlers står redo
För att hjälpa gästerna att koppla av lite extra kommer personliga bergsbutlers in i bilden.
Tanken är att gästerna ska kunna tillbringa dagen ute i naturen för att sedan återvända till spa, gourmetmat och bekvämligheter i femstjärnig klass.
Hittills är det många som kan tänka sig en lägenhet i det nya hotellet.
”Efterfrågan på lägenheterna i The Alpinist är mycket stort”, säger Samih Sawiris.
Planerar fler hotell
Så pass bra att hans familj planerar ytterligare tre hotell i Andermatt efter The Alpinist.
Den norska designbyrån Snøhetta, som bland annat ligger bakom operahuset i Oslo, ansvarar för inredningen i The Alpinist.
Lokalt trä, sten, skiffer, ull och filt ska ge hotellet en varm, modern och naturnära känsla. Ambitionen är att skapa lyx utan att dra det hela till överdrift.
”Målet är inte att göra en storslagen gest, utan att skapa en miljö som känns naturlig och självklar – som om den alltid hade funnits här”, säger Julia Lachner, ansvarig för inredningen på Snøhetta, enligt ett pressmeddelande.
Omhändertagen dygnet runt
Det nya med hotellet är alltså att gästen alltid ska känna sig omhändertagen dygnet runt, där ”The Alpinist är en hotellkategori som hittills inte funnits i de schweiziska Alperna”, enligt hotell-ledningen.
”Människor som tränar och presterar i bergen och förväntar sig samma servicenivå när de återvänder till hotellet”, säger Lorenz Maurer, tillträdande hotelldirektör.
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