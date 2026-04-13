När du bokar flyg kan du numera också boka tåg på samma bokning hos flera bolag. För den som är orolig över vad som händer vid en missad anslutning kan det vara en bra idé.
Nya resetrenden: Flyg och tåg på en enda biljett
Allt fler flygbolag i Europa erbjuder nu kombinerade flyg- och tågbiljetter.
Det framhålls av bolagen själva som en lösning som förenklar resandet och minskar risken för störningar i reskedjan.
Genom att boka hela resan i ett och samma steg kan resenärer smidigt ta sig från flygplatsen till sin slutdestination utan att behöva ordna separat transport. Men vilka erbjuder det?
Går att åka på en bokning
Flera stora aktörer, om än ännu inga svenska, har utvecklat system där tågresor integreras i flygbokningen. Air France erbjuder exempelvis lösningar som kopplar samman internationella flyg med det franska järnvägsnätet.
Resenärer kan ange en tågstation som destination och få hela resan samlad i en biljett.
Även ITA Airways har byggt ut sitt erbjudande genom samarbeten med flera europeiska tågoperatörer.
Det gör det möjligt att resa mellan mindre orter och större flygplatser i olika länder inom ramen för en enda bokning, skriver Euronews.
Lufthansa och DB samarbetar
Liknande upplägg finns hos Austrian Airlines, där tågresor inom Österrike kopplas direkt till internationella flyg via Wien.
I Centraleuropa erbjuder Lufthansa tågbiljetter i samarbete med Deutsche Bahn, vilket ger tillgång till tusentals stationer i Tyskland.
Även SWISS och KLM har etablerade system där tågresor ingår som en naturlig del av flygresan.
Bättre beredskap för missad anslutning
En central fördel är att hela resan omfattas av samma bokning.
Om en försening inträffar och en anslutning missas ansvarar flygbolaget för att boka om resenären, vilket minskar risken för extra kostnader och praktiska problem.
Samtidigt slipper resenärer navigera lokala transportsystem efter ankomst.
Behöver själv hantera bagaget
Utöver bekvämligheten lyfts även klimataspekten fram.
Tågresor genererar betydligt lägre utsläpp per passagerarkilometer än kortare flygresor, vilket gör kombinationsbiljetter till ett mer hållbart alternativ, särskilt för den sista delen av resan.
Det finns dock begränsningar. Utbudet av avgångar kan vara mer begränsat än vid separat bokning, och i de flesta fall måste resenärer själva hantera sitt bagage mellan flyg och tåg, påpekar reseexperter.
