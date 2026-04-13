Nya resetrenden: Flyg och tåg på en enda biljett

Genom att boka hela resan i ett och samma steg kan resenärer smidigt ta sig från flygplatsen till sin slutdestination utan att behöva ordna separat transport. Men vilka erbjuder det?

Går att åka på en bokning

Flera stora aktörer, om än ännu inga svenska, har utvecklat system där tågresor integreras i flygbokningen. Air France erbjuder exempelvis lösningar som kopplar samman internationella flyg med det franska järnvägsnätet.

Resenärer kan ange en tågstation som destination och få hela resan samlad i en biljett.

Även ITA Airways har byggt ut sitt erbjudande genom samarbeten med flera europeiska tågoperatörer.

Det gör det möjligt att resa mellan mindre orter och större flygplatser i olika länder inom ramen för en enda bokning, skriver Euronews.