Perfect Weekend: Den enda listan med tv-serier du behöver i höst

Halva Malmö består av killar som dumpat mig (Netflix)

En tragikomisk serie om kärlek, vänskap och Malmö-nätter. ”En av de mest originella svenska tv-satsningarna på länge”, skriver SvD. Premiär 11 september.

New Yorks nattliv har aldrig sett mörkare ut.

Black Rabbit (Netflix)

Jason Bateman och Jude Law som två bröder i New Yorks krogvärld. En blandning av familjedrama och noir. ”Underhållande och oväntat rolig”, konstaterar SvD.

It: Welcome to Derry (HBO Max)

Bill Skarsgård återvänder som Pennywise. ”Det här kan bli höstens Stranger Things”, skriver SVT:s tv-kritiker. Premiär i oktober.

Buffén är inte det farligaste ombord.

Färjan (SVT Play)

Vampyrer tar över en Finlandsfärja – svensk skräck i internationell klass. ”Årets mest efterlängtade svenska serie”, enligt SvD.

Vi kommer i fred (TV4 Play)

UFO:n svävar över Stockholm i en svensk sci-fi-satsning. ”Kitschigt men kul”, säger Expressens recensent.

Koka björn (Disney+)

Gustaf Skarsgård i ett historiskt kriminaldrama. ”Tungt, snyggt och spännande”, tycker DN.

Gäller i höst: Trespasses (SVT Play)

Belfast på 70-talet, förbjuden kärlek och politiska konflikter. ”En episk kärlekshistoria”, enligt The Guardian.

Succession, fast med stout istället för start-up.

House of Guinness (Netflix)

Irlands svar på Succession – men med öl istället för teknikmiljarder. ”En serie som lyckas vara både folkfest och familjetragedi”, skriver The Independent.

Redan kritikerhyllad – utan att någon sett den.

Missa inte Pluribus (Apple TV+) i höst

Vince Gilligans nya mysteriedrama. Än så länge hemlighetsfullt, men kritikerna är redan lyriska. ”Höstens stora snackis”, spår Variety.

Perfect Weekend Guide: Din höst hetaste tv-serier

Titel Premiär Tjänst Kortbeskrivning Task 8 september HBO Max FBI-drama med Mark Ruffalo, ”höstens mest intressanta kriminalserie”. Halva Malmö består av killar som dumpat mig 11 september Netflix Svensk relationskomedi baserad på Amanda Romares succéroman. Black Rabbit September Netflix Jude Law och Jason Bateman i familjedrama i New Yorks krogvärld. It: Welcome to Derry Oktober HBO Max Bill Skarsgård återvänder som Pennywise i en Stephen King-prequel. Färjan Hösten SVT Play Vampyrskräck ombord på en Finlandsfärja – årets mest hajpade svenska serie. Vi kommer i fred Hösten TV4 Play Svensk sci-fi när UFO:n dyker upp över Stockholm. Koka björn Hösten Disney+ Gustaf Skarsgård i historiskt kriminaldrama baserat på Mikael Niemis roman. Trespasses Hösten SVT Play Förbjuden kärlek i 70-talets Belfast. House of Guinness Hösten Netflix Irländskt familjedrama i Succession-stil, fast med öl. Pluribus Hösten Apple TV+ Vince Gilligans nya kriminalmysterium – redan kritikerhyllad. Solsidan, säsong 9 1 okt (TV4 Play), 15 okt (TV4) TV4/TV4 Play Komediklassikern gör comeback med nya pinsamheter. Wednesday, del 2 3 september Netflix Jenna Ortega återvänder till gothfavoriten. Gåsmamman, säsong 7 3 september TV4 Play Alexandra Rapaport gör comeback som Sonja.

