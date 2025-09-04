Perfect Weekend har sammanställt tv-experternas bästa tips med tv-serier till en perfekta tv-guide – från vampyrer på Östersjön och Malmödrama på Netflix till Skarsgårds clownskräck och en ny säsong av Solsidan. Det här är höstens serier som faktiskt är värda din tid.
Perfect Weekend: Den enda listan med tv-serier du behöver i höst
Kritikerna rasar – men jag applåderar kulturkanonen
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling tycker att kulturkanonen är ett genidrag. Den avslöjar de hemliga hierarkierna i svenskt kulturliv och gör tyst kunskap synlig – något som både konstnärer, invandrare och gamla gallerirävar faktiskt kan ha glädje av. KRÖNIKA Idag presenterades regeringens kulturkanon. Inte oväntat är många experter på landets kultursidor arga och väldigt upprörda. …
Drop In: Sitcomen som gör förorten till SVT:s nya scen
Perfect Weekend har träffat gänget bakom SVT:s nya sitcom Drop In. Serien tar oss rakt in i ett vardagsrum i förorten som förvandlats till hela gårdens frisörsalong. Här möts fem kvinnor med lika delar drömmar, frustration och knivskarp humor – och resultatet blir en skrattfest där kaos och kärlek går hand i hand. Här är …
De kan bli världens mest kända och rika powercouple
När vår tids mest kända powercouple Taylor Swift och Travis Kelce förlovade sig med de odödliga orden ”Your English teacher and your gym teacher are getting married” blev det inte bara en kärlekshistoria. Det blev också starten på vad som kan bli världens mest kända – och ekonomiskt mäktiga – powercouple. En ring för historien …
Nu blir slottsherren T-Rex-hövding med en dinosaurieupplevelse
Bergrummet på Skeppsholmen, tidigare hem åt Stockholm Toy Museum, håller just nu på att muteras till vad grundarna själva kallar Nordens största immersiva dinosaurieupplevelse. Bakom satsningen står David von Schinkel, arvtagare till museet, och Jan Broman, mannen som en gång gav världen Fotografiska – och som numera beskriver sig själv som “krossad av kapitalet”. Från …
Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025
“Nordisk design – en kärlekshistoria” är SVT:s svar på Netflix-draman och Marvel-filmer. Men istället för superhjältar i trikåer får vi stolar, soffor och lampor som tagit världen med storm. Perfect Weekend tipsar om en tv-serien du bara måste se. Serien börjar i Paris 1925, när svensk, dansk och finsk form slog igenom på världsutställningen, och …
Task (HBO Max) kan vara årets tv-serier
Mark Ruffalo spelar FBI-agent i ett kriminaldrama som enligt Svenska Dagbladet är ”höstens mest intressanta kriminalserie”. Premiär 8 september. Perfekt för dig som gillar när intrigen är lika tät som kaffedoften på en nattöppen diner.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Halva Malmö består av killar som dumpat mig (Netflix)
En tragikomisk serie om kärlek, vänskap och Malmö-nätter. ”En av de mest originella svenska tv-satsningarna på länge”, skriver SvD. Premiär 11 september.
Black Rabbit (Netflix)
Jason Bateman och Jude Law som två bröder i New Yorks krogvärld. En blandning av familjedrama och noir. ”Underhållande och oväntat rolig”, konstaterar SvD.
It: Welcome to Derry (HBO Max)
Bill Skarsgård återvänder som Pennywise. ”Det här kan bli höstens Stranger Things”, skriver SVT:s tv-kritiker. Premiär i oktober.
Färjan (SVT Play)
Vampyrer tar över en Finlandsfärja – svensk skräck i internationell klass. ”Årets mest efterlängtade svenska serie”, enligt SvD.
Vi kommer i fred (TV4 Play)
UFO:n svävar över Stockholm i en svensk sci-fi-satsning. ”Kitschigt men kul”, säger Expressens recensent.
Koka björn (Disney+)
Gustaf Skarsgård i ett historiskt kriminaldrama. ”Tungt, snyggt och spännande”, tycker DN.
Gäller i höst: Trespasses (SVT Play)
Belfast på 70-talet, förbjuden kärlek och politiska konflikter. ”En episk kärlekshistoria”, enligt The Guardian.
House of Guinness (Netflix)
Irlands svar på Succession – men med öl istället för teknikmiljarder. ”En serie som lyckas vara både folkfest och familjetragedi”, skriver The Independent.
Missa inte Pluribus (Apple TV+) i höst
Vince Gilligans nya mysteriedrama. Än så länge hemlighetsfullt, men kritikerna är redan lyriska. ”Höstens stora snackis”, spår Variety.
Perfect Weekend Guide: Din höst hetaste tv-serier
|Titel
|Premiär
|Tjänst
|Kortbeskrivning
|Task
|8 september
|HBO Max
|FBI-drama med Mark Ruffalo, ”höstens mest intressanta kriminalserie”.
|Halva Malmö består av killar som dumpat mig
|11 september
|Netflix
|Svensk relationskomedi baserad på Amanda Romares succéroman.
|Black Rabbit
|September
|Netflix
|Jude Law och Jason Bateman i familjedrama i New Yorks krogvärld.
|It: Welcome to Derry
|Oktober
|HBO Max
|Bill Skarsgård återvänder som Pennywise i en Stephen King-prequel.
|Färjan
|Hösten
|SVT Play
|Vampyrskräck ombord på en Finlandsfärja – årets mest hajpade svenska serie.
|Vi kommer i fred
|Hösten
|TV4 Play
|Svensk sci-fi när UFO:n dyker upp över Stockholm.
|Koka björn
|Hösten
|Disney+
|Gustaf Skarsgård i historiskt kriminaldrama baserat på Mikael Niemis roman.
|Trespasses
|Hösten
|SVT Play
|Förbjuden kärlek i 70-talets Belfast.
|House of Guinness
|Hösten
|Netflix
|Irländskt familjedrama i Succession-stil, fast med öl.
|Pluribus
|Hösten
|Apple TV+
|Vince Gilligans nya kriminalmysterium – redan kritikerhyllad.
|Solsidan, säsong 9
|1 okt (TV4 Play), 15 okt (TV4)
|TV4/TV4 Play
|Komediklassikern gör comeback med nya pinsamheter.
|Wednesday, del 2
|3 september
|Netflix
|Jenna Ortega återvänder till gothfavoriten.
|Gåsmamman, säsong 7
|3 september
|TV4 Play
|Alexandra Rapaport gör comeback som Sonja.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat
Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva. Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The …
Är detta sista gången vi ställer om klockan
Den 2 november ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar …
Kvinnan som kan förändra ödet för Elon Musk
Medan Elon Musk fortsätter lova en självkörande framtid, en vision som ständigt skjuts framåt, låter Waymos VD Tekedra Mawakana teknologin tala för sig själv. Hon är juristen som blivit Silicon Valleys oväntade motpol till Teslas rockstjärneledare – och hennes vision är redan verklighet. Waymo, Googles systerbolag i Alphabet-koncernen, har länge varit en doldis i kapplöpningen …
Perfect Weekend: Den enda listan med tv-serier du behöver i höst
Perfect Weekend har sammanställt tv-experternas bästa tips med tv-serier till en perfekta tv-guide – från vampyrer på Östersjön och Malmödrama på Netflix till Skarsgårds clownskräck och en ny säsong av Solsidan. Det här är höstens serier som faktiskt är värda din tid. Task (HBO Max) kan vara årets tv-serier Mark Ruffalo spelar FBI-agent i ett …
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande. Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden. Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination …