Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Perfect Weekend: Den enda listan med tv-serier du behöver i höst

Malmö får äntligen sin egen Girls. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Perfect Weekend har sammanställt tv-experternas bästa tips med tv-serier till en perfekta tv-guide – från vampyrer på Östersjön och Malmödrama på Netflix till Skarsgårds clownskräck och en ny säsong av Solsidan. Det här är höstens serier som faktiskt är värda din tid.

Mark Ruffalo byter Avengers-dräkt mot FBI-kavaj. (Foto: Pressbild)

Task (HBO Max) kan vara årets tv-serier

Mark Ruffalo spelar FBI-agent i ett kriminaldrama som enligt Svenska Dagbladet är ”höstens mest intressanta kriminalserie”. Premiär 8 september. Perfekt för dig som gillar när intrigen är lika tät som kaffedoften på en nattöppen diner.

Succéboken blir tv-serie, men jakten på kärlek, kaffe och kompiskramar är den samma. (Foto: Pressbild)
Halva Malmö består av killar som dumpat mig (Netflix)

En tragikomisk serie om kärlek, vänskap och Malmö-nätter. ”En av de mest originella svenska tv-satsningarna på länge”, skriver SvD. Premiär 11 september.

Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

New Yorks nattliv har aldrig sett mörkare ut.

Black Rabbit (Netflix)

Jason Bateman och Jude Law som två bröder i New Yorks krogvärld. En blandning av familjedrama och noir. ”Underhållande och oväntat rolig”, konstaterar SvD.

It: Welcome to Derry (HBO Max)

Bill Skarsgård återvänder som Pennywise. ”Det här kan bli höstens Stranger Things”, skriver SVT:s tv-kritiker. Premiär i oktober.

Läs även: De kan bli världens mest kända och rika powercouple

Buffén är inte det farligaste ombord.

Färjan (SVT Play)

Vampyrer tar över en Finlandsfärja – svensk skräck i internationell klass. ”Årets mest efterlängtade svenska serie”, enligt SvD.

Vi kommer i fred (TV4 Play)

UFO:n svävar över Stockholm i en svensk sci-fi-satsning. ”Kitschigt men kul”, säger Expressens recensent.

Koka björn (Disney+)

Gustaf Skarsgård i ett historiskt kriminaldrama. ”Tungt, snyggt och spännande”, tycker DN.

Gäller i höst: Trespasses (SVT Play)

Belfast på 70-talet, förbjuden kärlek och politiska konflikter. ”En episk kärlekshistoria”, enligt The Guardian.

Succession, fast med stout istället för start-up.

House of Guinness (Netflix)

Irlands svar på Succession – men med öl istället för teknikmiljarder. ”En serie som lyckas vara både folkfest och familjetragedi”, skriver The Independent.

Redan kritikerhyllad – utan att någon sett den.

Missa inte Pluribus (Apple TV+) i höst

Vince Gilligans nya mysteriedrama. Än så länge hemlighetsfullt, men kritikerna är redan lyriska. ”Höstens stora snackis”, spår Variety.

Perfect Weekend Guide: Din höst hetaste tv-serier

TitelPremiärTjänstKortbeskrivning
Task8 septemberHBO MaxFBI-drama med Mark Ruffalo, ”höstens mest intressanta kriminalserie”.
Halva Malmö består av killar som dumpat mig11 septemberNetflixSvensk relationskomedi baserad på Amanda Romares succéroman.
Black RabbitSeptemberNetflixJude Law och Jason Bateman i familjedrama i New Yorks krogvärld.
It: Welcome to DerryOktoberHBO MaxBill Skarsgård återvänder som Pennywise i en Stephen King-prequel.
FärjanHöstenSVT PlayVampyrskräck ombord på en Finlandsfärja – årets mest hajpade svenska serie.
Vi kommer i fredHöstenTV4 PlaySvensk sci-fi när UFO:n dyker upp över Stockholm.
Koka björnHöstenDisney+Gustaf Skarsgård i historiskt kriminaldrama baserat på Mikael Niemis roman.
TrespassesHöstenSVT PlayFörbjuden kärlek i 70-talets Belfast.
House of GuinnessHöstenNetflixIrländskt familjedrama i Succession-stil, fast med öl.
PluribusHöstenApple TV+Vince Gilligans nya kriminalmysterium – redan kritikerhyllad.
Solsidan, säsong 91 okt (TV4 Play), 15 okt (TV4)TV4/TV4 PlayKomediklassikern gör comeback med nya pinsamheter.
Wednesday, del 23 septemberNetflixJenna Ortega återvänder till gothfavoriten.
Gåsmamman, säsong 73 septemberTV4 PlayAlexandra Rapaport gör comeback som Sonja.

Källa: SvD, SVT, Expressen, DN, Elle, TV.nu.

Drop In: Sitcomen som gör förorten till SVT:s nya scen

Perfect Weekend har träffat gänget bakom SVT:s nya sitcom Drop In.


HBONetflixSVTTVTV-kändisTV4
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

