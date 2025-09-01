Dagensps.se
Nöje & Underhållning

Drop In: Sitcomen som gör förorten till SVT:s nya scen

Fem kvinnor, en soffa och dubbelt så mycket kaos. (Foto: SVT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Perfect Weekend har träffat gänget bakom SVT:s nya sitcom Drop In. Serien tar oss rakt in i ett vardagsrum i förorten som förvandlats till hela gårdens frisörsalong. Här möts fem kvinnor med lika delar drömmar, frustration och knivskarp humor – och resultatet blir en skrattfest där kaos och kärlek går hand i hand.

Här är gänget bakom SVT:s nästa stora humorsatsning

Fredagen den 5 september är det premiär för “Drop In” på SVT Play. En sitcom om fem kvinnor, ett vardagsrum i förorten och en frisörsalong som ingen bett om men alla behöver. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling fick en pratstund med skaparen Seluah Alsaati, regissören Manuel Concha och skådespelarna Segen Tesfai och Susan Taslimi – och det blev lika mycket garv som allvar.

En förortssalong där frisyrerna aldrig blir som planerat. (Foto: SVT)
“Vi är varma, vassa och roliga”

Serieskaparen Seluah Alsaati, uppvuxen i Akalla, skrev “Drop In” med sig själv och sina vänner som förlagor. Hon är trött på bilden av förortens kvinnor som förtryckta eller utsatta.
“Vi vill ha pengar, vi vill ha kärlek, vi vill ha skor till våra barn – och det är inget att hymla med. Men vi gör det på ett jävligt roligt och knäppt sätt. Jag vill bjuda in tittarna bakom kulisserna till hur vår humor faktiskt är: grov, rolig och chockerande”, säger hon.

När vi frågar om favoriterna i manus skrattar hon högt:
“Jag älskar alla fem, det är som mina bebisar. Lollo är knäpp, hon vill bara ha pengar. Marisol roastar alla. Egna är skittrött på hela gänget. Jag kan inte välja – du får säga till mig vilken som blir din favorit.”

Läs även: SVT: Tiotal misstänkta ryska kampanjer för att splittra Europa

När vardagsproblem blir sitcom – välkommen in på Drop In. (Foto: SVT)

“Jag fick gå ett snäpp högre”

Segen Tesfai spelar Lollo, ensamstående mamman som alltid hamnar i trubbel.
“Hon är kaotisk, men alltid godhjärtad. Hon vill bara försörja sin son – men det slutar alltid i kaos. Jag är själv lite knäpp, så det var inte så svårt att gå in i rollen. Det svåra var att gå ett snäpp högre, att göra henne ännu mer”, säger Tesfai.

Hon berättar att avsnitten är korta men intensiva. “En konflikt startar, sen försöker vi lösa den, men det blir bara värre tills det smäller – och så börjar nästa avsnitt med en ny katastrof. Klassisk sitcom, fast i förorten.”

Läs även: Så erövrade nordisk design världen – från Paris 1925 till Milano 2025

“Man ska inte försöka vara rolig”

Susan Taslimi spelar Egna, en kvinna som pendlar mellan sträng morsa och varm vän.
“Hon är fullständigt motsägelsefull. Hon kan säga en sak och sekunden senare göra tvärtom. Men det gör henne rolig. Och vet du – man ska inte försöka vara rolig. Situationen är det som är kul. Så fort man börjar göra grimaser och visa ‘titta vad rolig jag är’ dör allt.”

Taslimi ser sin roll som en möjlighet att visa en kvinna i hennes ålder på ett nytt sätt: “I Sverige finns det en bild av hur kvinnor i min ålder är. Jag vill gå emot det. Visa att man kan vara stark, motsägelsefull och rolig – på samma gång.”

“Vi vågar ta ut svängarna”

Regissören Manuel Concha är själv uppvuxen i Malmös Lindängen. Han beskriver serien som ett sätt att ta tillbaka sitcom-känslan till Sverige.
“Jag har alltid älskat Friends och Fresh Prince. När jag hörde Seluahs idé tänkte jag: vi bygger en studio, sätter fem kvinnor där och låter kaoset börja. Utmaningen var att få plats med åtta personer i ett litet vardagsrum och samtidigt ge alla utrymme. Men det var fantastiskt att jobba med de här kvinnorna.”

Han ser också “Drop In” som modigare än mycket annan svensk humor:
“Vi skrattar åt oss själva, inte bara åt svenskar. Precis som i Curb Your Enthusiasm och Modern Family vågar vi skoja om fördomar. Det är fortfarande SVT, men vi har tagit ut svängarna.”

Förorten bjuder på mer skratt än bästa standupklubben lovar regissören Manuel Concha. (Foto: SVT)

Perfect Weekend Guide till Drop In

Premiär: 5 september 2025 på SVT Play (alla sex avsnitt släpps kl. 02.00)
Format: Sitcom, sex delar, cirka 18 minuter per avsnitt
Skapare och manus: Seluah Alsaati
Regi: Manuel Concha
Medverkande: Batseba “Baso” Melake, Roshi Hoss, Susan Taslimi, Tina Pour Davoy, Segen Tesfai, Adam Kais, Miodrag Stojanovic

förortenhumorPublic ServiceSVT
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

