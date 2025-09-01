Drop In: Sitcomen som gör förorten till SVT:s nya scen

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

“Vi är varma, vassa och roliga”

Serieskaparen Seluah Alsaati, uppvuxen i Akalla, skrev “Drop In” med sig själv och sina vänner som förlagor. Hon är trött på bilden av förortens kvinnor som förtryckta eller utsatta.

“Vi vill ha pengar, vi vill ha kärlek, vi vill ha skor till våra barn – och det är inget att hymla med. Men vi gör det på ett jävligt roligt och knäppt sätt. Jag vill bjuda in tittarna bakom kulisserna till hur vår humor faktiskt är: grov, rolig och chockerande”, säger hon.

När vi frågar om favoriterna i manus skrattar hon högt:

“Jag älskar alla fem, det är som mina bebisar. Lollo är knäpp, hon vill bara ha pengar. Marisol roastar alla. Egna är skittrött på hela gänget. Jag kan inte välja – du får säga till mig vilken som blir din favorit.”

När vardagsproblem blir sitcom – välkommen in på Drop In. (Foto: SVT)

“Jag fick gå ett snäpp högre”

Segen Tesfai spelar Lollo, ensamstående mamman som alltid hamnar i trubbel.

“Hon är kaotisk, men alltid godhjärtad. Hon vill bara försörja sin son – men det slutar alltid i kaos. Jag är själv lite knäpp, så det var inte så svårt att gå in i rollen. Det svåra var att gå ett snäpp högre, att göra henne ännu mer”, säger Tesfai.

Hon berättar att avsnitten är korta men intensiva. “En konflikt startar, sen försöker vi lösa den, men det blir bara värre tills det smäller – och så börjar nästa avsnitt med en ny katastrof. Klassisk sitcom, fast i förorten.”

“Man ska inte försöka vara rolig”

Susan Taslimi spelar Egna, en kvinna som pendlar mellan sträng morsa och varm vän.

“Hon är fullständigt motsägelsefull. Hon kan säga en sak och sekunden senare göra tvärtom. Men det gör henne rolig. Och vet du – man ska inte försöka vara rolig. Situationen är det som är kul. Så fort man börjar göra grimaser och visa ‘titta vad rolig jag är’ dör allt.”

Taslimi ser sin roll som en möjlighet att visa en kvinna i hennes ålder på ett nytt sätt: “I Sverige finns det en bild av hur kvinnor i min ålder är. Jag vill gå emot det. Visa att man kan vara stark, motsägelsefull och rolig – på samma gång.”

“Vi vågar ta ut svängarna”

Regissören Manuel Concha är själv uppvuxen i Malmös Lindängen. Han beskriver serien som ett sätt att ta tillbaka sitcom-känslan till Sverige.

“Jag har alltid älskat Friends och Fresh Prince. När jag hörde Seluahs idé tänkte jag: vi bygger en studio, sätter fem kvinnor där och låter kaoset börja. Utmaningen var att få plats med åtta personer i ett litet vardagsrum och samtidigt ge alla utrymme. Men det var fantastiskt att jobba med de här kvinnorna.”

Han ser också “Drop In” som modigare än mycket annan svensk humor:

“Vi skrattar åt oss själva, inte bara åt svenskar. Precis som i Curb Your Enthusiasm och Modern Family vågar vi skoja om fördomar. Det är fortfarande SVT, men vi har tagit ut svängarna.”

Förorten bjuder på mer skratt än bästa standupklubben lovar regissören Manuel Concha. (Foto: SVT)

Perfect Weekend Guide till Drop In

Premiär: 5 september 2025 på SVT Play (alla sex avsnitt släpps kl. 02.00)

Format: Sitcom, sex delar, cirka 18 minuter per avsnitt

Skapare och manus: Seluah Alsaati

Regi: Manuel Concha

Medverkande: Batseba “Baso” Melake, Roshi Hoss, Susan Taslimi, Tina Pour Davoy, Segen Tesfai, Adam Kais, Miodrag Stojanovic





