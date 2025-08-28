De kan bli världens mest kända och rika powercouple

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

PR-strategi på högsta powercouple nivå

Business Insider menar att tajmningen är allt. Förlovningen annonseras mitt i lanseringen av Swifts nya album The Life of a Showgirl. En PR-konsult citerad i tidningen säger: ”Det här är en masterclass i hur man gör privatliv till marknadsföring och marknadsföring till en kärlekssaga.”

En kärlekssaga som får Meghan och Harry att se ut som B-kändisar. (Foto: AP)

USA:s nya kungapar

The Times i London beskriver paret som ”Disneyfierade” – Amerikas motsvarighet till ett kungahus. Vanity Fair konstaterar att Swift och Kelce nu är ”USA:s kronjuveler, med större global räckvidd än brittiska hovet.”

NFL möter popkultur

Travis Kelce var redan en superstjärna i NFL, men med Swift vid sin sida har han förvandlats till en global ikon. Enligt New York Post gick han ”från tight end till global front page på en vecka.” Sportanalytiker pekar på att Swift-effekten kan öppna helt nya marknader för NFL.

Numerologi och Swifties i extas

Förlovningen avslöjades exakt 13 dagar efter Kelces poddflört och inlägget landade kl. 13:00. Talet 13 är Swifts lyckotal. Som Page Six skrev: ”Taylor Swift planerar sitt liv med samma precision som NASA.”

Förlovningsinlägget på Instagram fick internet att darra som en överkokt panna cotta. (Foto: AP)

Den ekonomiska superkraften

Taylor Swift är värd cirka 1,3 miljarder dollar enligt Forbes. Hon har tjänat sina pengar på skivförsäljning, turnéer, rättigheter till sin musik och en fingertoppskänsla för affärer. Travis Kelce ligger på uppskattningsvis 50–60 miljoner dollar i nettoförmögenhet. Det är mycket pengar för en NFL-stjärna – men kaffepengar jämfört med Swift.

Tillsammans blir de ett par med en samlad förmögenhet på runt 1,4 miljarder dollar. Det placerar dem på en nivå som få kändispar någonsin befunnit sig i.

Äktenskapsförordet – en självklarhet för detta powercouple

Amerikanska jurister som intervjuats i flera medier menar att ett prenup, alltså ett äktenskapsförord, är självskrivet. Swift har en global musikkatalog värd hundratals miljoner. Kelce har sportkontrakt, investeringar och sponsordeals. Ett äktenskapsförord gör att affärsmaskineriet kan fortsätta oavsett hur kärlekssagan utvecklas. Som en advokat i Vanity Fair uttryckte det: ”De gifter sig av kärlek. Men ekonomin måste skyddas – särskilt när det handlar om en av världens mest lönsamma artister.”

En miljardindustri i bröllopskläder

Bröllopet väntas bli det dyraste i modern tid. Sponsorer lär slåss om exponeringen, och Netflix, Apple och Amazon Prime ryktas redan förhandla om rättigheterna. En ekonom på Business Insider konstaterar torrt: ”Det här blir inte ett bröllop. Det blir ett globalt börsnoterat event.”

Perfect Weekend Guide till detta powercouple:

Taylor Swift är inte bara en musiker – hon är en industri. Travis Kelce är inte bara en idrottsman – han är nu hälften av ett nytt globalt varumärke. När de gifter sig är det lika mycket kärlek som affär. Och om vi ska tro experterna kommer äktenskapsförordet bli lika viktigt som brudklänningen.

– Taylor Swift: Popdrottningen är god för cirka 1,3 miljarder dollar enligt Forbes. Hon har byggt sin förmögenhet på världsturnéer, kontrollen över sin musikkatalog och smarta affärer.

– Travis Kelce: NFL-stjärnan har en uppskattad nettoförmögenhet på runt 50–60 miljoner dollar. Pengarna kommer från kontrakt med Kansas City Chiefs, sponsordeals och egna investeringar.

– Tillsammans: Paret landar på runt 1,4 miljarder dollar. Med ett självklart äktenskapsförord i bagaget kan de bli världens rikaste och mest inflytelserika powercouple.

Källor: Forbes, Business Insider, The Times, Vanity Fair, New York Post, Page Six.

