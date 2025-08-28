De kan bli världens mest kända och rika powercouple

När vår tids mest kända powercouple Taylor Swift och Travis Kelce förlovade sig med de odödliga orden ”Your English teacher and your gym teacher are getting married” blev det inte bara en kärlekshistoria. Det blev också starten på vad som kan bli världens mest kända – och ekonomiskt mäktiga – powercouple.
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för “This is the moment – en historisk musikalresa i tiden”. Här får publiken följa med på en …
En ring för historien
Förlovningsringen designad av Kindred Lubeck värderas till fem–tio miljoner kronor. Briljantslipad diamant i gult guld, med en gravyr som fans redan försöker dechiffrera. En smyckesexpert i USA beskrev den som ”ett smycke som snarare borde försäkras som konst än som accessoar.”
PR-strategi på högsta powercouple nivå
Business Insider menar att tajmningen är allt. Förlovningen annonseras mitt i lanseringen av Swifts nya album The Life of a Showgirl. En PR-konsult citerad i tidningen säger: ”Det här är en masterclass i hur man gör privatliv till marknadsföring och marknadsföring till en kärlekssaga.”
USA:s nya kungapar
The Times i London beskriver paret som ”Disneyfierade” – Amerikas motsvarighet till ett kungahus. Vanity Fair konstaterar att Swift och Kelce nu är ”USA:s kronjuveler, med större global räckvidd än brittiska hovet.”
NFL möter popkultur
Travis Kelce var redan en superstjärna i NFL, men med Swift vid sin sida har han förvandlats till en global ikon. Enligt New York Post gick han ”från tight end till global front page på en vecka.” Sportanalytiker pekar på att Swift-effekten kan öppna helt nya marknader för NFL.
Numerologi och Swifties i extas
Förlovningen avslöjades exakt 13 dagar efter Kelces poddflört och inlägget landade kl. 13:00. Talet 13 är Swifts lyckotal. Som Page Six skrev: ”Taylor Swift planerar sitt liv med samma precision som NASA.”
Den ekonomiska superkraften
Taylor Swift är värd cirka 1,3 miljarder dollar enligt Forbes. Hon har tjänat sina pengar på skivförsäljning, turnéer, rättigheter till sin musik och en fingertoppskänsla för affärer. Travis Kelce ligger på uppskattningsvis 50–60 miljoner dollar i nettoförmögenhet. Det är mycket pengar för en NFL-stjärna – men kaffepengar jämfört med Swift.
Tillsammans blir de ett par med en samlad förmögenhet på runt 1,4 miljarder dollar. Det placerar dem på en nivå som få kändispar någonsin befunnit sig i.
Äktenskapsförordet – en självklarhet för detta powercouple
Amerikanska jurister som intervjuats i flera medier menar att ett prenup, alltså ett äktenskapsförord, är självskrivet. Swift har en global musikkatalog värd hundratals miljoner. Kelce har sportkontrakt, investeringar och sponsordeals. Ett äktenskapsförord gör att affärsmaskineriet kan fortsätta oavsett hur kärlekssagan utvecklas. Som en advokat i Vanity Fair uttryckte det: ”De gifter sig av kärlek. Men ekonomin måste skyddas – särskilt när det handlar om en av världens mest lönsamma artister.”
En miljardindustri i bröllopskläder
Bröllopet väntas bli det dyraste i modern tid. Sponsorer lär slåss om exponeringen, och Netflix, Apple och Amazon Prime ryktas redan förhandla om rättigheterna. En ekonom på Business Insider konstaterar torrt: ”Det här blir inte ett bröllop. Det blir ett globalt börsnoterat event.”
Perfect Weekend Guide till detta powercouple:
Taylor Swift är inte bara en musiker – hon är en industri. Travis Kelce är inte bara en idrottsman – han är nu hälften av ett nytt globalt varumärke. När de gifter sig är det lika mycket kärlek som affär. Och om vi ska tro experterna kommer äktenskapsförordet bli lika viktigt som brudklänningen.
– Taylor Swift: Popdrottningen är god för cirka 1,3 miljarder dollar enligt Forbes. Hon har byggt sin förmögenhet på världsturnéer, kontrollen över sin musikkatalog och smarta affärer.
– Travis Kelce: NFL-stjärnan har en uppskattad nettoförmögenhet på runt 50–60 miljoner dollar. Pengarna kommer från kontrakt med Kansas City Chiefs, sponsordeals och egna investeringar.
– Tillsammans: Paret landar på runt 1,4 miljarder dollar. Med ett självklart äktenskapsförord i bagaget kan de bli världens rikaste och mest inflytelserika powercouple.
Källor: Forbes, Business Insider, The Times, Vanity Fair, New York Post, Page Six.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
