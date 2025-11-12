Kampanjen som räddade sin tids TikTok – och förändrade världen

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

”I want my MTV!”

Kampanjen filmades på några dagar. Mick Jagger, Pete Townshend, Cyndi Lauper, Billy Idol och till slut även David Bowie ställde sig framför kameran och ropade ut de fyra magiska orden. De fick inget betalt – bara möjligheten att verka coola i något nytt.

Townshend var först ut. När reklamen började sändas fick MTV:s växel panik: telefonerna ringde konstant. Tittarna trodde att man bokstavligen kunde ”beställa” MTV via telefon. Och i viss mening hade de rätt – när kabelbolagen började få tusentals samtal från arga ungdomar insåg de att det var enklare att lägga till kanalen än att säga nej.

Från fiasko till fenomen

Inom sex månader hade MTV gått från 2,5 miljoner hushåll till över 12 miljoner, enligt Campaign Live. Inom ett år var det 25 miljoner – en explosionsartad tillväxt som räddade bolaget.

”Det var första gången en reklamkampanj inte sålde en produkt utan en kultur”, skrev Best Classic Bands i sin hyllning till kampanjen.

Kampanjen var lika mycket parodi som passion. Den lånade rockens självbild – sex, ljud och attityd – och gjorde den till tv. Det var inte slick, inte polerat, men det var äkta. Som Lois själv uttryckte det: ”Vi gjorde inte reklam för MTV. Vi skapade MTV.”

MTV var 80-talets TikTok – men med bättre frisyrer. (Foto: AP)

Från kabel till kultur

Effekten gick långt bortom försäljningssiffror. MTV förändrade hur världen såg på ungdomskultur. Musiker blev varumärken, videor blev berättelser, och reklam blev konst.

För åttiotalets generation var MTV vad TikTok är för dagens ungdomar – ett fönster mot framtiden, ett soundtrack till livet, en plats där allt nytt började. Skillnaden är bara att då behövde man kabel och tålamod, inte wifi och algoritmer.

David Bowie spelade in sin version av reklamfilmen i Gstaad, Schweiz. Enligt Freston var han klädd i skidjacka och skrattade åt hela grejen: ”Det här är det dummaste jag gjort – och det kommer att fungera.” Han hade rätt.

Slutet gott, allting rock

När kampanjen rullade ut på nationell tv förvandlades MTV från marginalfenomen till masspsykos.

”All of America got its MTV,” skrev Freston. Resten av världen följde snabbt efter.

Fyra ord räddade en hel kanal – och definierade ett decennium.

Perfect Weekend Guide: MTV sin tids TikTok

Boken: Unplugged: Adventures from MTV to Timbuktu av Tom Freston (Crown Publishing, 2025).

Bakom kampanjen: George Lois & Dale Pon, inspirerade av Maypo-reklamen från 1956.

Resultatet: MTV ökade antalet hushåll från 2,5 till 12 miljoner på sex månader (Campaign Live).

Citat: ”We didn’t advertise MTV – we created MTV.” – George Lois.

Källa: Vanity Fair

