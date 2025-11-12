Det som blev sin tids TikTok började som ett sista desperat försök att rädda en tv-kanal ingen ville ha. Men när Mick Jagger och David Bowie började skrika I want my MTV! förvandlades allt. På några månader gick MTV från konkursfärdigt till kult – och rockstjärnor blev sin tids nya gudar.
Kampanjen som räddade sin tids TikTok – och förändrade världen
Det är 1982. Reagan sitter i Vita huset, världen luktar hårspray och synt. MTV har just fötts – men är redan nära döden. Kabelbolagen vägrar ta in den nya musikkanalen, och de få tittare som faktiskt hittar dit gör det mest av misstag när de zappar mellan väder och wrestling.
”Vi var i desperat straits”, skriver Tom Freston i sin nya bok Unplugged: Adventures from MTV to Timbuktu rapporterar Vanity Fair. Kanalen riskerade att läggas ned innan den ens hunnit fylla två.
Galningarna med den dumsmarta idén
In kliver George Lois – reklamvärldens enfant terrible – och hans partner Dale Pon. Lois hade tidigare gjort en kampanj för havregrynsprodukten Maypo där sportstjärnor ropade ”I want my Maypo!”. Nu föreslog han samma sak, men med MTV. Det lät idiotiskt. Men ibland är genialitet bara dumhet med tajming.
”Vi behövde inte fler jinglar. Vi behövde en rörelse”, minns Freston.
Senaste nytt
”I want my MTV!”
Kampanjen filmades på några dagar. Mick Jagger, Pete Townshend, Cyndi Lauper, Billy Idol och till slut även David Bowie ställde sig framför kameran och ropade ut de fyra magiska orden. De fick inget betalt – bara möjligheten att verka coola i något nytt.
Townshend var först ut. När reklamen började sändas fick MTV:s växel panik: telefonerna ringde konstant. Tittarna trodde att man bokstavligen kunde ”beställa” MTV via telefon. Och i viss mening hade de rätt – när kabelbolagen började få tusentals samtal från arga ungdomar insåg de att det var enklare att lägga till kanalen än att säga nej.
Från fiasko till fenomen
Inom sex månader hade MTV gått från 2,5 miljoner hushåll till över 12 miljoner, enligt Campaign Live. Inom ett år var det 25 miljoner – en explosionsartad tillväxt som räddade bolaget.
”Det var första gången en reklamkampanj inte sålde en produkt utan en kultur”, skrev Best Classic Bands i sin hyllning till kampanjen.
Kampanjen var lika mycket parodi som passion. Den lånade rockens självbild – sex, ljud och attityd – och gjorde den till tv. Det var inte slick, inte polerat, men det var äkta. Som Lois själv uttryckte det: ”Vi gjorde inte reklam för MTV. Vi skapade MTV.”
Från kabel till kultur
Effekten gick långt bortom försäljningssiffror. MTV förändrade hur världen såg på ungdomskultur. Musiker blev varumärken, videor blev berättelser, och reklam blev konst.
För åttiotalets generation var MTV vad TikTok är för dagens ungdomar – ett fönster mot framtiden, ett soundtrack till livet, en plats där allt nytt började. Skillnaden är bara att då behövde man kabel och tålamod, inte wifi och algoritmer.
David Bowie spelade in sin version av reklamfilmen i Gstaad, Schweiz. Enligt Freston var han klädd i skidjacka och skrattade åt hela grejen: ”Det här är det dummaste jag gjort – och det kommer att fungera.” Han hade rätt.
Slutet gott, allting rock
När kampanjen rullade ut på nationell tv förvandlades MTV från marginalfenomen till masspsykos.
”All of America got its MTV,” skrev Freston. Resten av världen följde snabbt efter.
Fyra ord räddade en hel kanal – och definierade ett decennium.
Boken: Unplugged: Adventures from MTV to Timbuktu av Tom Freston (Crown Publishing, 2025).
Bakom kampanjen: George Lois & Dale Pon, inspirerade av Maypo-reklamen från 1956.
Resultatet: MTV ökade antalet hushåll från 2,5 till 12 miljoner på sex månader (Campaign Live).
Citat: ”We didn’t advertise MTV – we created MTV.” – George Lois.
Källa: Vanity Fair
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
