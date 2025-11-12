Dagensps.se
Kampanjen som räddade sin tids TikTok – och förändrade världen

1982: Året då hårspray, gitarrer och kabel-tv skapade ett nytt universum. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Det som blev sin tids TikTok började som ett sista desperat försök att rädda en tv-kanal ingen ville ha. Men när Mick Jagger och David Bowie började skrika I want my MTV! förvandlades allt. På några månader gick MTV från konkursfärdigt till kult – och rockstjärnor blev sin tids nya gudar.

Tom Freston och George Lois – De förvandlade kris till kult på tre månader. (Foto: AP)

Det är 1982. Reagan sitter i Vita huset, världen luktar hårspray och synt. MTV har just fötts – men är redan nära döden. Kabelbolagen vägrar ta in den nya musikkanalen, och de få tittare som faktiskt hittar dit gör det mest av misstag när de zappar mellan väder och wrestling.

”Vi var i desperat straits”, skriver Tom Freston i sin nya bok Unplugged: Adventures from MTV to Timbuktu rapporterar Vanity Fair. Kanalen riskerade att läggas ned innan den ens hunnit fylla två.

Galningarna med den dumsmarta idén

In kliver George Lois – reklamvärldens enfant terrible – och hans partner Dale Pon. Lois hade tidigare gjort en kampanj för havregrynsprodukten Maypo där sportstjärnor ropade ”I want my Maypo!”. Nu föreslog han samma sak, men med MTV. Det lät idiotiskt. Men ibland är genialitet bara dumhet med tajming.

”Vi behövde inte fler jinglar. Vi behövde en rörelse”, minns Freston.

Så förändrade hon hela popbranschen

Hon är 23 år, har nio Grammys, två Oscars och över tre miljarder streams i popbranschen på en låt hon nästan inte ville släppa.
På 80-talet behövde man kabel för att vara med. I dag räcker wifi. (Foto: AP)
”I want my MTV!”

Kampanjen filmades på några dagar. Mick Jagger, Pete Townshend, Cyndi Lauper, Billy Idol och till slut även David Bowie ställde sig framför kameran och ropade ut de fyra magiska orden. De fick inget betalt – bara möjligheten att verka coola i något nytt.

Townshend var först ut. När reklamen började sändas fick MTV:s växel panik: telefonerna ringde konstant. Tittarna trodde att man bokstavligen kunde ”beställa” MTV via telefon. Och i viss mening hade de rätt – när kabelbolagen började få tusentals samtal från arga ungdomar insåg de att det var enklare att lägga till kanalen än att säga nej.

Från fiasko till fenomen

Inom sex månader hade MTV gått från 2,5 miljoner hushåll till över 12 miljoner, enligt Campaign Live. Inom ett år var det 25 miljoner – en explosionsartad tillväxt som räddade bolaget.

”Det var första gången en reklamkampanj inte sålde en produkt utan en kultur”, skrev Best Classic Bands i sin hyllning till kampanjen.

Kampanjen var lika mycket parodi som passion. Den lånade rockens självbild – sex, ljud och attityd – och gjorde den till tv. Det var inte slick, inte polerat, men det var äkta. Som Lois själv uttryckte det: ”Vi gjorde inte reklam för MTV. Vi skapade MTV.”

Läs även: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning, Realtid

MTV var 80-talets TikTok – men med bättre frisyrer. (Foto: AP)

Från kabel till kultur

Effekten gick långt bortom försäljningssiffror. MTV förändrade hur världen såg på ungdomskultur. Musiker blev varumärken, videor blev berättelser, och reklam blev konst.

För åttiotalets generation var MTV vad TikTok är för dagens ungdomar – ett fönster mot framtiden, ett soundtrack till livet, en plats där allt nytt började. Skillnaden är bara att då behövde man kabel och tålamod, inte wifi och algoritmer.

David Bowie spelade in sin version av reklamfilmen i Gstaad, Schweiz. Enligt Freston var han klädd i skidjacka och skrattade åt hela grejen: ”Det här är det dummaste jag gjort – och det kommer att fungera.” Han hade rätt.

Slutet gott, allting rock

När kampanjen rullade ut på nationell tv förvandlades MTV från marginalfenomen till masspsykos.
”All of America got its MTV,” skrev Freston. Resten av världen följde snabbt efter.

Fyra ord räddade en hel kanal – och definierade ett decennium.

Perfect Weekend Guide: MTV sin tids TikTok

Boken: Unplugged: Adventures from MTV to Timbuktu av Tom Freston (Crown Publishing, 2025).
Bakom kampanjen: George Lois & Dale Pon, inspirerade av Maypo-reklamen från 1956.
Resultatet: MTV ökade antalet hushåll från 2,5 till 12 miljoner på sex månader (Campaign Live).
Citat: ”We didn’t advertise MTV – we created MTV.” – George Lois.
Källa: Vanity Fair

Källa: Vanity Fair

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

