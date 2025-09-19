När Robert Redford gick bort i sitt hem i Utah 16 september 2025, 89 år gammal, var det inte bara en av filmhistoriens största stjärnor som försvann. Det var en epok. Redford representerade något som inte längre tillverkas i Hollywood: En kombination av intellekt, integritet och en solbränd lätthet som kändes lika självklar på ett basebollfält som i en kostym på Capitol Hill.
Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet
Mest läst i kategorin
Så köpte förmögna amerikaner in sig i Europas salonger
Glöm kärlek vid första ögonkastet, likviditet vid första kontraktet var det som gällde. Så kunde man iallafall beskriva de äktenskap som i slutet av 1800-talet förde samman Amerikas industrimiljarder med Europas adliga, men utblottade, släkter. Ett skådespel i Europas salonger friskt återberättat i nutida filmer och TV-serier. Fenomenet var lika enkelt som det var cyniskt. …
Titiyo: Jag går in i en ny fas
Efter tio år av förändringar i både livet och musiken är Titiyo tillbaka med albumet ”Hemland”. Här tolkar hon svenska klassiker som känns lika mycket i hjärtat som i samtiden – och samtidigt tar hon steget ut på sin allra första stora konserthusturné. ”Det känns verkligen som att jag går in i en ny fas”, …
Från dumpad i Malmö till världspremiär
När Amanda Romare fyllde trettio bestämde hon sig för att hitta kärleken i Malmö. Resultatet blev katastrofala dejter, hjärtskak och till slut succéboken “Halva Malmö består av killar som dumpat mig”. Nu tar berättelsen nästa steg – med Carla Sehn i huvudrollen och global premiär på Netflix den 11 september. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling …
Amazon stänger streamingtjänst
Amazon har lagt ner sin kostnadsfria streamingtjänst Freevee. Men lugn, du kan fortfarande se serier som “Jury Duty” och “Bosch: Legacy” – nu direkt i Prime Video, gratis men med reklamavbrott som sällskap. Slutet för Freevee Freevee lanserades 2019 som en kostnadsfri, annonsfinansierad streamingtjänst. Från början hette den IMDb TV och var tänkt att bli …
Blir AI Hollywood-filmstjärnans död?
Hollywood har alltid varit bra på att skapa illusioner. Men nu står filmstaden inför sin största plot twist sedan ljudfilmen ersatte stumfilmen. Denna gång är det inte en ny kamera, ett nytt format eller en ny streamingtjänst som blåser upp till storm – utan en algoritm. Frågan som skaver i branschen är enkel men laddad. …
Han slog igenom på Broadway på 1960-talet, men det var på film som han blev odödlig. Rollen i “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) cementerade honom som en stjärna av rang, i ett perfekt samarbete med Paul Newman.
Tre år senare kom “The Candidate”, en satir som fortfarande känns som en instruktionsbok över politikens cynism. Och 1976 fick han hela världen att förstå Watergate genom att spela Bob Woodward i “All the President’s Men”.
“Jag var en fräknig unge som de kallade för hay head,” berättade Redford 2013 för The New York Times. Hay head refererar till Redfords frisyr, som om huvudet var täckt av höstrån. Att han senare blev själva måttstocken för manlig elegans är ett av Hollywoods ironier.
Läs mer: Blir AI Hollywood-filmstjärnans död? Dagens PS
Den motvillige stilikonen
Ralph Lauren byggde hela kollektioner på Redfords aura. Skepparkavajen i “Three Days of the Condor” blev en stilkod. Den ljusbruna kostymen i korderoj från “All the President’s Men” lika självklar som en Hermès-scarf.
Men själv hade Redford ett skeptiskt förhållande till sin egen stilstatus. “Jag ser inte mig själv som vacker,” sa han en gång till The New York Times. Han talade hellre om miljöfrågor och filmkonst än om skjortor och solglasögon.
Ändå var det just den blandningen av karisma och integritet som gjorde honom till en sorts intellektuell Marlboro Man. Han var den manliga motsvarigheten till Josef Franks design, till synes enkel men i själva verket rik på lager. Alltid samtida men omedelbart igenkännbar som klassisk.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Regissören, festivalgrundaren och visionären
Redford var långt mer än skådespelare. Han vann en Oscar som regissör för Ordinary People (1980), ett känsligt familjedrama som tog hem ytterligare tre statyetter, bland annat för bästa film.
Han följde upp med verk som A River Runs Through It (1992) och Quiz Show (1994), filmer som behandlade existentiella och moraliska frågor snarare än explosioner och biljakter.
Hans största kulturella avtryck blev ändå Sundance Institute och Sundance Film Festival, som han grundade och formade till en global scen för oberoende filmskapare. Där upptäcktes namn som Quentin Tarantino, Steven Soderbergh och Chloé Zhao.
Aktivisten med hård blick på samtiden
Redford var också en pionjär som miljökämpe. Han stoppade vägbyggen i Utah, protesterade mot kolkraft och engagerade sig i bevarandet av känsliga naturområden. “Jag föddes med en hård blick,” sa han till The New York Times 2014. “Jag såg vad som var fel och vad som kunde göras bättre.”
Han vägrade kalla sig aktivist, men få skådespelare har haft lika stor inverkan på miljödebatten. I det avseendet banade han väg för efterföljare som Leonardo DiCaprio och Mark Ruffalo.
Ett liv större än rollerna
Robert Redford spelade hjältar, bedragare, älskare och politiker. Han fick oss att förstå baseballens poesi i “The Natural” och ensamhetens mörker i “All Is Lost”. Han gjorde amerikansk film bättre, djupare och mer elegant.
Han var, kort sagt, större än sina roller.
Källor: The New York Times, “Robert Redford, Screen Idol Turned Director and Activist, Dies at 89” samt “Robert Redford Personified American Style”, september 2025
Läs mer: Så köpte förmögna amerikaner in sig i Europas salonger Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Senaste nytt
Taxi, var god d...eklarera
Nu inleder Skatteverket en förnyad kontroll av taxibranschen. Med hjälp av nya typer av uppgifter ska man hitta svarta pengar. ”Nya möjligheter att granska taxibranschen” är rubriken på ett meddelande från Skatteverket denna dag och för den som undrar vad som är det nya, handlar det bland annat om att ”nya uppgifter som används i …
Kanelbullen inflationsdrabbad: Experten – “maxa varje fikastund”
Kanelbullens dag närmar sig med stormsteg. Men för många kan firandet bli en dyr historia. Vi har redan kunnat konstatera att kaffepriset nått nya höjder de senaste året. När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor. Men nu har kaffet fått sällskap av bullen.? Priset på fikabröd på kafé har nämligen …
Stal faraos 3 000 år gamla smycke – smälte ned det för guld
Ett 3 000 år gammalt smycke har stulits från Egyptiska museet i Kairo och guldarmbandet har smälts ned. Tre personer har gripits. Egyptiska myndigheter rapporterar att de spårat ett 3000 år gammalt guldarmband som stals från Egyptiska museet i Kairo – det har blivit nedsmält och guldet har sålts för 194 000 egyptiska pund, motsvarande …
Google lanserar AI-monster i Chrome
AI gör nu ett stort insteg i Googles webbläsare Chrome, vilket Google beskriver som den mest betydande uppgraderingen någonsin. De nya funktionerna, som alla drivs av artificiell intelligens, ska göra webbläsaren smartare, säkrare och mer användarvänlig. Även om vissa av funktionerna kan vara till stor hjälp, har andra en prislapp som kan avskräcka de flesta …
Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet
När Robert Redford gick bort i sitt hem i Utah 16 september 2025, 89 år gammal, var det inte bara en av filmhistoriens största stjärnor som försvann. Det var en epok. Redford representerade något som inte längre tillverkas i Hollywood: En kombination av intellekt, integritet och en solbränd lätthet som kändes lika självklar på ett …