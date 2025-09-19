Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet

Han slog igenom på Broadway på 1960-talet, men det var på film som han blev odödlig. Rollen i “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) cementerade honom som en stjärna av rang, i ett perfekt samarbete med Paul Newman.

Tre år senare kom “The Candidate”, en satir som fortfarande känns som en instruktionsbok över politikens cynism. Och 1976 fick han hela världen att förstå Watergate genom att spela Bob Woodward i “All the President’s Men”.

Reportern Bob Woodward, till vänster, talar med Robert Redford efter premiären av “All the President’s Men” i Washington, april 1976. Foto: TT/AP Photo

“Jag var en fräknig unge som de kallade för hay head,” berättade Redford 2013 för The New York Times. Hay head refererar till Redfords frisyr, som om huvudet var täckt av höstrån. Att han senare blev själva måttstocken för manlig elegans är ett av Hollywoods ironier.

Den motvillige stilikonen

Ralph Lauren byggde hela kollektioner på Redfords aura. Skepparkavajen i “Three Days of the Condor” blev en stilkod. Den ljusbruna kostymen i korderoj från “All the President’s Men” lika självklar som en Hermès-scarf.

Men själv hade Redford ett skeptiskt förhållande till sin egen stilstatus. “Jag ser inte mig själv som vacker,” sa han en gång till The New York Times. Han talade hellre om miljöfrågor och filmkonst än om skjortor och solglasögon.

Regissören Sydney Pollack, till vänster, tillsammans med skådespelarna Robert Redford, i mitten, och Barbra Streisand under inspelningen av The Way We Were i New York, november 1972. Foto: TT/AP Photo/Marty Lederhandler

Ändå var det just den blandningen av karisma och integritet som gjorde honom till en sorts intellektuell Marlboro Man. Han var den manliga motsvarigheten till Josef Franks design, till synes enkel men i själva verket rik på lager. Alltid samtida men omedelbart igenkännbar som klassisk.