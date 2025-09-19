Dagensps.se
Nöje & Underhållning

Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet

Regissören Robert Redford på inspelningsplatsen för A River Runs Through It i juni 1991. Foto: TT/Linda Best/Bozeman Daily Chronicle via AP
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

När Robert Redford gick bort i sitt hem i Utah 16 september 2025, 89 år gammal, var det inte bara en av filmhistoriens största stjärnor som försvann. Det var en epok. Redford representerade något som inte längre tillverkas i Hollywood: En kombination av intellekt, integritet och en solbränd lätthet som kändes lika självklar på ett basebollfält som i en kostym på Capitol Hill.

Han slog igenom på Broadway på 1960-talet, men det var på film som han blev odödlig. Rollen i “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) cementerade honom som en stjärna av rang, i ett perfekt samarbete med Paul Newman.

Tre år senare kom “The Candidate”, en satir som fortfarande känns som en instruktionsbok över politikens cynism. Och 1976 fick han hela världen att förstå Watergate genom att spela Bob Woodward i “All the President’s Men”.

Reportern Bob Woodward, till vänster, talar med Robert Redford efter premiären av “All the President’s Men” i Washington, april 1976. Foto: TT/AP Photo

“Jag var en fräknig unge som de kallade för hay head,” berättade Redford 2013 för The New York Times. Hay head refererar till Redfords frisyr, som om huvudet var täckt av höstrån. Att han senare blev själva måttstocken för manlig elegans är ett av Hollywoods ironier.

Den motvillige stilikonen

Ralph Lauren byggde hela kollektioner på Redfords aura. Skepparkavajen i “Three Days of the Condor” blev en stilkod. Den ljusbruna kostymen i korderoj från “All the President’s Men” lika självklar som en Hermès-scarf.

Men själv hade Redford ett skeptiskt förhållande till sin egen stilstatus. “Jag ser inte mig själv som vacker,” sa han en gång till The New York Times. Han talade hellre om miljöfrågor och filmkonst än om skjortor och solglasögon.

Regissören Sydney Pollack, till vänster, tillsammans med skådespelarna Robert Redford, i mitten, och Barbra Streisand under inspelningen av The Way We Were i New York, november 1972. Foto: TT/AP Photo/Marty Lederhandler
Ändå var det just den blandningen av karisma och integritet som gjorde honom till en sorts intellektuell Marlboro Man. Han var den manliga motsvarigheten till Josef Franks design, till synes enkel men i själva verket rik på lager. Alltid samtida men omedelbart igenkännbar som klassisk.

Regissören, festivalgrundaren och visionären

Redford var långt mer än skådespelare. Han vann en Oscar som regissör för Ordinary People (1980), ett känsligt familjedrama som tog hem ytterligare tre statyetter, bland annat för bästa film.

Han följde upp med verk som A River Runs Through It (1992) och Quiz Show (1994), filmer som behandlade existentiella och moraliska frågor snarare än explosioner och biljakter.

Hans största kulturella avtryck blev ändå Sundance Institute och Sundance Film Festival, som han grundade och formade till en global scen för oberoende filmskapare. Där upptäcktes namn som Quentin Tarantino, Steven Soderbergh och Chloé Zhao.

Aktivisten med hård blick på samtiden

Skådespelaren Robert Redford talar till studenter vid Yale University i maj 1980. Redford sa till sin publik att han ansåg att den bästa lösningen på energiproblemet är en kombination av solenergi och energibesparing. Foto: TT/AP Photo/Child

Redford var också en pionjär som miljökämpe. Han stoppade vägbyggen i Utah, protesterade mot kolkraft och engagerade sig i bevarandet av känsliga naturområden. “Jag föddes med en hård blick,” sa han till The New York Times 2014. “Jag såg vad som var fel och vad som kunde göras bättre.”

Han vägrade kalla sig aktivist, men få skådespelare har haft lika stor inverkan på miljödebatten. I det avseendet banade han väg för efterföljare som Leonardo DiCaprio och Mark Ruffalo.

Ett liv större än rollerna

Robert Redford spelade hjältar, bedragare, älskare och politiker. Han fick oss att förstå baseballens poesi i “The Natural” och ensamhetens mörker i “All Is Lost”. Han gjorde amerikansk film bättre, djupare och mer elegant.

Han var, kort sagt, större än sina roller.

Källor: The New York Times, “Robert Redford, Screen Idol Turned Director and Activist, Dies at 89” samt “Robert Redford Personified American Style”, september 2025

