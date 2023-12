Köper vinyler som aldrig förr – här är artisterna som toppar

Den svenska varumärkesexperten blev testförare för en dag och bland de första privatpersoner som fått förmånen att testa helt nya BMW i5.En tydlig vision som genomsyrar hela organisationen är bland det viktigaste ett bolag kan ha, enligt varumärkesexperten Annette Rosencreutz. Att BMW lever upp till sin vision – körglädje – kan hon nu skriva under på. ”Det här …

Samlarnas våta dröm

Trots att över fyra femtedelar av all inspelad musik konsumeras via strömningstjänster, är den fysiska musikmarknaden allt annat än borträknad.

Vinyl anses mer samlarvänligt och dess ljudkvalitet överlägsen digitalt kodad musik.

Även i Sverige upplever den fysiska musikförsäljningen något av en renässans. 2022 var första året som vinylskivor genererade fler intäkter än cd-skivan, rapporterar SVT.

Läs mer: Apple köper anrikt svenskt skivbolag – Dagens PS

Hon dominerar listan

I Storbritannien dominerade nya utgåvor den brittiska listan över bästsäljande vinylalbum, med artister som Ed Sheeran, Lewis Capaldi och Lana Del Rey.

ANNONS

Taylor Swifts globala segertåg syns även bland britterna – med inget mindre än tre olika skivor på topp 10-listan.

Läs mer: Så tjänar Taylor Swift miljoner – på en film – Dagens PS

Skivorna som britterna helst köpte på vinyl

10. Lewis Capaldi – “Broken by Desire to be Heaven Sent”

9. Olivia Rodrigo – “Guts”

8. Taylor Swift – “Midnights”

ANNONS

7. Pink Floyd – “The Dark Side of the Moon”

6. Blur – “The Ballad of Darren”

5. Fleetwood Mac – “Rumours”

4. Taylor Swift – “Speak Now (Taylor’s Version)”

3. Lana Del Rey – “Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

2. The Rolling Stones – “Hackney Diamonds”

1. Taylor Swift – “1989 (Taylor’s Version)”

Mysteriet med Led Zeppelin-skivan äntligen löst Led Zeppelin-fansen har undrat i 52 år. Nu vet vi vem mannen på omslaget till den ikoniska skivan är. Läs mer