Årets nya ord: Från Barbie-feber till koranbränning

Så även när det kommer till “exposekontot” som avser ett konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller nakenhet.



Gargasnipe

Ännu ett fenomen på sociala medier är de smygtagna bilder eller filmer på personer som “anses se konstiga ut” och fått namnet “gargasnipe”.



Generativ AI

Ordet på allas läppar? 2023 var året då AI tog världen med storm.

Med “generativ artificiell intelligens” menas AI som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik.



Grön kolonialism

Gröna åtgärder som går snett? Med “grön kolonialism” sätter språket fingret på exploatering av landområden och naturresurser som främjar hållbarhetsmål på en annan plats.



Hyschpengar

En nytt ord för en muta har sett dagens ljus med “hyschpengar”, som beskriver en penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information.



Ick

Alla har det. Framför allt finner du det sannolikt i din omgivning.

Vi talar förstås om “ick”, vilket beskriver de drag eller beteenden hos andra som du finner frånstötande.



Insynsprincip

Det kan aldrig finnas nog med principer. Den senaste i raden riktar sig till den princip som innebär att “privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som offentlighetsprincipen”.



Klivare

Personer som avancerar på fel sida om lagen heter numera “klivare” och avser personer som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk.



Korankris

Att krisen kommer som ett brev på posten när man bränner heliga skrifter blev vi varse under 2023. “Korankris” sätter således fingret på en politiskt svår situation som utlösts av tillståndsgivna skändningar av Koranen.



Krigssponsor

Alla sponsorer är inte av godo. Hit hör “krigssponsorn”, som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatteinbetalningar.



Känslighetsläsare

Alla kan sannolikt vara betjänta av en så kallad “känslighetsläsare”. Alltså en person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll.



Longtermism

Sanning är en sak, konsekvens en annan. Med nyordet “longtermism” slår man ett slag för att viktiga beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt.



Menstrosa

En innovativ trosa med möjligheter, som ersätter mer traditionella mensskydd.



Multilojal

En riktig drömkund är den konsument som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter, och numera benämns som “multilojal”.



Nepo baby

Kanske har du frågat dig om avkommorna till kända personer får fördelar i sin karriär för att de har inflytelserika föräldrar? Vi låter det vara osagt. Ett epitet har de icke desto mindre: nepo babies.



Neurodiversitet

Inte helt okomplicerat som ord och företeelse är “neurodiversitet” som syftar till en “variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp”.



Prompta

Har du inte promtat än, törs vi lova att det är något du kommer att göra under 2024. Att vid någon punkt skriva en textinstruktion till en AI-tjänst kommer nämligen inte undgå dig.



Relationism

Bollsinne eller inte. “Relationism” låter ändå logiskt och avser ett spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas.



Situationship

Gift med din bäste vän, men inte helt nöjd? Då kanske du befinner dig i ett “situationship”. Ett fenomen som beskriver en längre relation som svävar i limbo – mellan romantiskt förhållande och vänskap.



Snikflation

Att som företagare vara sniken är ingen lovande strategi.

Det har likväl belönats med ett nytt ord som syftar till företag som i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster.



Streamingfarm

Att saker inte alltid är vad det verkar som står klart med ordet “streamingfarm” som sammanfattar en samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, vars syfte är syftet att generera ekonomisk ersättning, eller “få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är”.



Tantparkour

Tant som begrepp har hängt med ett tag, och det är som vanligt helt upp till dig när du bestämmer dig för att bli en.

Med “tantparkour” menas dock lättare fysisk träning för äldre, där föremål i utemiljön kan användas som hinder.



Toxisk positivitet

Det mesta behöver göras med måtta. Så även positivt tänkande som kan få oönskad effekt om det innebär att negativa känslor trycks undan och förnekas. Därav nyordet “toxisk positivitet”.



Vild graviditet

Alla kan väl bli mer eller mindre galna under en graviditet, men vild blir graviditeten först om den genomförs helt utan vårdens inblandning.



