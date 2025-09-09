Amazon stänger streamingtjänst

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Gratis är gott – men inte utan reklam

För användarna är nyheten egentligen ganska enkel. I stället för att öppna Freevee-appen går du nu in i Prime Video. Där ligger allt gratisinnehåll kvar, från realitysuccén “Jury Duty” till domarserien “Judy Justice” och “Bosch: Legacy”. Det kostar fortfarande inget att titta, men reklamen är kvar som ett slags inträdesbiljett.

Amazon har alltså behållit affärsidén – gratis tv mot annonser – men serverar den via Prime Video, som redan är välkänd och nedladdad av miljoner. Färre appar för oss, mer kontroll för Amazon.

Prime Video blir nu hem för både Bosch och domarserier. (Foto: Amazon/ Freevee)

Vad betyder detta i Sverige

Freevee hade aldrig någon stor närvaro i Sverige, men Prime Video finns här och växer. Med Freevee integrerat i Prime kan svenska tittare förvänta sig ett större utbud av kostnadsfritt innehåll. Perfekt för den som vill binga utan att öppna plånboken.

Frågan är förstås om vi svenskar orkar stå ut med reklamavbrott. Efter år av reklamfria streamingupplevelser känns det nästan som att resa tillbaka till 90-talet och TV3:s eviga bilreklamer. Samtidigt är det svårt att klaga när prislappen är noll kronor.

Ett tecken i tiden

Att Freevee försvinner kan ses som en del av en större trend. Streamingmarknaden har mognat och företagen inser att det inte går att lansera en ny app för varje idé. I stället samlas innehållet under färre paraplyer. För tittarna kan det vara en befrielse.

När till och med Amazon väljer att skrota en hel plattform för att göra det enklare för oss, är det kanske dags för övriga branschen att följa efter. För ingen vill längre ha ytterligare en ikon på mobilen som man glömmer bort att klicka på.

