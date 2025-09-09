Amazon har lagt ner sin kostnadsfria streamingtjänst Freevee. Men lugn, du kan fortfarande se serier som “Jury Duty” och “Bosch: Legacy” – nu direkt i Prime Video, gratis men med reklamavbrott som sällskap.
Amazon stänger streamingtjänst
Slutet för Freevee
Freevee lanserades 2019 som en kostnadsfri, annonsfinansierad streamingtjänst. Från början hette den IMDb TV och var tänkt att bli Amazons svar på konkurrenter som Pluto TV och Hulu. Med ett utbud av filmer, klassiska serier och egenproducerat innehåll lockade Freevee över 65 miljoner tittare i månaden på sin topp. Ett imponerande resultat för en tjänst som aldrig tog ut en krona.
Men samtidigt blev Freevee en del av det allt mer snåriga streaminglandskapet. När du som tittare redan jonglerar Netflix, HBO Max, Viaplay, Apple TV+ och Disney+, varför lägga till ännu en app? Amazon drog därför i nödbromsen. Nu har man lagt ner Freevee och flyttat över allt innehåll till Prime Video.
Gratis är gott – men inte utan reklam
För användarna är nyheten egentligen ganska enkel. I stället för att öppna Freevee-appen går du nu in i Prime Video. Där ligger allt gratisinnehåll kvar, från realitysuccén “Jury Duty” till domarserien “Judy Justice” och “Bosch: Legacy”. Det kostar fortfarande inget att titta, men reklamen är kvar som ett slags inträdesbiljett.
Amazon har alltså behållit affärsidén – gratis tv mot annonser – men serverar den via Prime Video, som redan är välkänd och nedladdad av miljoner. Färre appar för oss, mer kontroll för Amazon.
Vad betyder detta i Sverige
Freevee hade aldrig någon stor närvaro i Sverige, men Prime Video finns här och växer. Med Freevee integrerat i Prime kan svenska tittare förvänta sig ett större utbud av kostnadsfritt innehåll. Perfekt för den som vill binga utan att öppna plånboken.
Frågan är förstås om vi svenskar orkar stå ut med reklamavbrott. Efter år av reklamfria streamingupplevelser känns det nästan som att resa tillbaka till 90-talet och TV3:s eviga bilreklamer. Samtidigt är det svårt att klaga när prislappen är noll kronor.
Ett tecken i tiden
Att Freevee försvinner kan ses som en del av en större trend. Streamingmarknaden har mognat och företagen inser att det inte går att lansera en ny app för varje idé. I stället samlas innehållet under färre paraplyer. För tittarna kan det vara en befrielse.
När till och med Amazon väljer att skrota en hel plattform för att göra det enklare för oss, är det kanske dags för övriga branschen att följa efter. För ingen vill längre ha ytterligare en ikon på mobilen som man glömmer bort att klicka på.
Källa: AL.com
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
