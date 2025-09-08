Juholt och Dominika avslöjar allt om SVT:s nya storsatsning

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Dominika: “Det handlar om att knäcka spelet”

För Dominika Peczynski var nyckeln att förstå spelets logik. “Det viktiga var inte att vinna över de andra, utan att knäcka själva spelet. Ju mer vi samarbetade, desto större blev vinstsumman. Men det var väldigt få som förstod det.”

Hon beskriver upplägget som “väldigt organiskt”. “Det enda vi visste var att någon skulle vinna pengar i slutet. Resten fick vi lista ut under resans gång.”

En mystisk kub bestämmer över kändisarna i Kista. (Foto: SVT)

Hemlighetsmakeriet på högsta nivå

Båda deltagarna skrattar åt hemlighetsmakeriet kring produktionen. “Vi visste varken vad programmet hette, vad det gick ut på eller vilka andra som var med när vi tackade ja. Namnet fick vi reda på sista inspelningsdagen,” säger Dominika.

Juholt tillägger: “I de flesta realityprogram finns en spelplan och en liten twist. Här var det själva twisten som var grejen. Det gjorde programmet speciellt.”

Kuben som styr allt

Kärnan i Spelet är en mystisk kub som styr deltagarna. Kuben ger order om tävlingar och maktskiften – och det är upp till kändisarna att tolka och agera. “Vi ville inte bara följa spelet, vi ville avslöja det och komma före spelledarna,” säger Juholt.

Dominika nickar. “Vi försökte få med de andra på vår strategi, men de fastnade i gamla realitymönster med pakter och utröstning.”

Läskigare än Förrädarna

Dominika har erfarenhet från SVT:s Förrädarna. Hon jämför: “Förrädarna var rått och läskigt. Men Spelet var faktiskt ännu läskigare. Allt var så nära och intensivt.”

För Juholt blev Dominika en trygghet. “Hon var lätt att prata med. Vi hade kabiner bredvid varandra, det underlättade.”

Kändisar i skyskrapan

I Victoria Tower i Kista samlades tolv deltagare: från influencern Hanna Friberg till matprofilen Zeina Mourtada, från entreprenören Jan Emanuel till Fröken Snusk i originalversion. “Det blev som ett miniatyrsamhälle,” säger Juholt. “Vissa ville hugga varandra i ryggen, andra ville bygga lag. Jag valde laget.”

Panelen som ska guida tittarna: Natalie, Samir, Gry och Petri. (Foto: SVT)

Realitysuccé från Korea

Spelet bygger på det sydkoreanska formatet Bloody Game, som redan blivit en jättesuccé i Norge under namnet Spillet. Där är programmet inne på tredje säsongen och är kanalens största streaminghit. Danmark och Finland har också gjort sina versioner.

Anton Glanzelius, beställare på SVT, är övertygad: “Vi har samlat Sveriges mest osannolika kända cast. Det kommer bli dramatik, svek och vänskap på en nivå vi sällan skådat i svensk tv.”

Perfect Weekend Guide storsatsning Spelet

– Premiär: 12 september på SVT Play, 14 september i SVT1

– Antal avsnitt: 12 x 60 minuter

– Inspelningsplats: Victoria Tower, Stockholm

– Produktionsbolag: Meter Jarowskij

– Deltagare: bland andra Håkan Juholt, Dominika Peczynski, Jan Emanuel, Fröken Snusk, Julia Franzén, Daniel Paris och Zeina Mourtada

– Panel: Samir Badran, Natalie Demirian Genna, Gry Forssell och Petri Kajonius

