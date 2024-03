ABBA hyllas – från Linköping

En skola i huvudrollen

För det är just Katedralskolan i Linköping som är den vackra tegelbyggnad som spelar huvudperson tillsammans med Benny Andersson i hyllningsvideon “Thank you for the music”.

Genom århundraden hade 1200-talets katedralskola vuxit till Östergötlands främsta läroverk, och i början av 1900-talet funnits länge i en av stadens mer paranta byggnader på Storgatan.

Hela byggnadskommittén samlad i ett porträttgalleri med ordföranden Albert Johansson i mitten. (Foto: ur skolans invigningsskrift)

I takt med att staden växte, växte även trycket på skolan. År 1906 bildades en styrelse för att se över läroverkets behov och de nuvarande lokalernas funktion.

Riksdagsbeslut

Efter ett antal utredningar och beslut ända upp på riksdagsnivå, landade till slut styrelsen i beslutet att uppföra en helt ny läroverksbyggnad istället för att renovera och bygga om de gamla skolbyggnaderna.

Som ansvarig byggherre från stadens sida, utsågs läroverkets rektor Albert J:son Værnéus och som arkitekt A.W. Brunskog.

Det vinnande förslaget på Linköpings nya läroverksbyggnad signerad av arkitekten A.W. Brunskog. (Foto: ur skolans invigningsskrift)

Den 15 december 1913 kunde så de första grundstenarna läggas på den tomt strax utanför stadskärnan som staden köpt in för ändamålet.

Sedan gick bygget snabbt.

Den 28 maj 1914 kunde rektor Værnéus mura in ett minnesskrin i den färdiga grunden. Redan till höstterminen 1915 kunde hela den nya läroverksbyggnaden tas i anspråk av nyfikna elever.

Den 28 maj 1914 kunde ett minnesskrin muras in i grunden på det nya läroverket. Därefter fortsatte bygget i en rasande takt och kunde invigas redan i oktober 1915. (Foto: ur Linköpings Gymnasiums historia)

1965 släpptes det högtravande namnet Linköpings högre allmänna läroverk till förmån för det mer tidsmässiga och historiekopplade namnet Katedralskolan.

Den femte äldsta

Nu har alltså Sveriges femte äldsta gymnasieskola åter hamnat i blickfånget genom det just påbörjade 50-årsfirandet av Abbas fantastiska karriär.

Tack Björn och Benny för musiken.

Och tack farfars far för arbetet med Katedralsskolan. Det gjorde ni bra.

Så här blev det när det stod klart. Och det är alltså denna pampiga byggnad som nu fick vara en liten del av det högtidliga Abba-firandet. (Foto: ur Linköpings Gymnasiums historia)

