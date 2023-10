Victoria's Secret: "Sexighet kan vara inkluderande"

Multipelt myelom, eller cancer i benmärgen som det också kallas, är en sällsynt sjukdom som drabbar över 40 000 personer året om i Europa. De flesta som drabbas av sjukdomen och som är under 65 år gör en stamcellstransplantation som del av sin första behandling. Tyvärr är sjukdomen obotlig och kommer förr eller senare tillbaka. Svenska …

Victoria’s Secrets väg framåt

Under en presentation för investerare i New York under torsdagen framgick det klart och tydligt vilken version av varumärket ledningen nu ser som framtiden.

“Sexighet kan vara inkluderande”, sa Greg Unis, varumärkeschef för Victoria’s Secret och Pink, företagets undervarumärke som riktar sig till yngre konsumenter.

För att vinna tillbaka kunderna ska också företaget bredda sitt sortiment. För Victoria’s Secret innebär det en återgång till badkläder och träningskläder, två kategorier som varumärket avvecklat under de senaste åren.

Det återstår att se om den nya strategin kommer att fungera.

