Svenskens stövlar slog ner som en bomb – "boots the house down"

Snackis på Instagram

ANNONS

Stövlarna har inte bara väckt uppmärksamhet på röda mattan, utan har snabbt blivit en snackis på Instagram. I kommentarsfälten syns allt från hyllningar till memes och modeanalyser.

”The Skarsgårds are too iconic I’m afraid”, skriver en användare.

En annan konstaterar: ”What are y’all trying to say? Boots the house down? Lord”.

Och en tredje sammanfattar det hela kort: ”He loves a shocking fashion moment”.

BDSM på röda mattan

Festivalen hade inför i år infört striktare klädkod. Inga släp, ingen volym, inget naket. Resultatet blev en ovanligt nedtonad röda mattan enligt Vogue. Men Skarsgård hittade ett kryphål.

Skarsgård, som även syns i den hyllade filmen Pillion, förstärkte looken tidigare samma dag i tajta skinnbyxor och en T-shirt med en känga som trampar på ett ansikte. Harpers Bazaar konstaterade: “Regelboken sa inget om BDSM”.

I Pillion spelar han en dominant MC-ledare. “Jag ville att filmen skulle få dig att skratta, tänka, känna – och bli kåt”, sa regissören Harry Lighton inför premiären, enligt Variety. Plötsligt blev det glasklart vad stövlarna handlade om enligt tidningen.

Stövlar med lång historia

ANNONS

Lårhöga läderstövlar har länge varit laddade. Julia Roberts bar dem i Pretty Woman. Anne Hathaway i The Devil Wears Prada. Men historien börjar långt tidigare – och med män. Som CNN påpekar användes höga stövlar av både fiskare och kungligheter på 1400-talet.

I dag har herrmodet tagit tillbaka trenden. Pedro Pascal har burit samma Saint Laurent-stövlar som Skarsgård. Modehus som Rick Owens, Maison Margiela och Martine Rose hakar på.

“Han deltog inte bara i festivalen. Han ledde den,” skrev GQ – och ja, han gjorde det i läder.

Läs även: Rädda amerikaner stannar hemma: “Väckarklocka för regeringen”. Dagens PS

Läs även: “Sveriges Warren Buffett”: Därför fyndar han i utslagna fonder. Dagens PS