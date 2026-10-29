Lyxbostäder bland Europas berg rusar i pris – här kan du fortfarande göra klipp

Halv miljon per kvadratmeter

I den schweiziska skidorten Gstaad får du betala runt en halv miljon svenska kronor per kvadratmeter, och det är därmed den dyraste alpina bostadsmarknaden i undersökningen.

En lyxbostad på 100 kvadratmeter landar med andra ord på omkring 50 miljoner kronor, och för många är det dessutom en bra investering.

”Att äga en bostad i de schweiziska Alperna handlar alltmer om att bevara sin förmögenhet, inte bara om livsstil”, säger Alex Koch de Gooreynd, partner hos Knight Frank.

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Billigare semesterorter

Den som inte har de pengarna på kontot får helt enkelt blicka mot andra orter.

Det finns fortfarande några orter som inte tömmer kontot totalt.

I franska Les Saisies och Hauteluce, nära betydligt dyrare Megève, finns fortfarande bostäder till lägre priser. Även Les Deux Alpes pekas ut som ett intressant alternativ, med högt belägna skidområden och stora investeringar i infrastrukturen.

Letar du efter en lägenhet i Frankrike? Då kanske Hauteluce kan passa. (Foto: Wikimedia Commons)

Blicka mot Dolomiterna

Den som söker sig till de italienska Dolomiterna, bergskedjan som är känd för sin vackra natur, kan också hitta lägre priser på bostäder. Enligt schweiziska storbanken UBS kostar bostäder i Canazei 65 000 kronor per kvadratmeter. En semesterbostad på 70 kvadratmeter skulle därmed kosta ungefär 4,6 miljoner kronor.

Går att göra klipp i Schweiz

Även i Schweiz går det att göra klipp. Bergsbyn Evolène i kantonen Valais är ett av de billigare alternativen.

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Här ligger priserna på omkring 79 000 kronor per kvadratmeter. En semesterbostad på 70 kvadratmeter skulle därmed kosta ungefär 5,5 miljoner kronor.

I natursköna Goms, känt för sina traditionella trähus och längdskidåkning, ligger priserna på omkring 80 000 kronor per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 5,6 miljoner kronor för 70 kvadratmeter.

Ett trähus i Goms för omkring 80 000 kronor per kvadratmeter. (Foto: Wikimedia Commons)

Även Leysin–Les Mosses i västra Schweiz är ett relativt prisvärt alternativ, med omkring 81 000 kronor per kvadratmeter.

För den som vill ha tillgång till stora skidområden kan Nendaz vara intressant.

Orten ingår i samma skidsystem som exklusiva Verbier, och bostäderna i Nendaz kostar omkring 100 000 kronor per kvadratmeter, vilket innebär ungefär 7 miljoner kronor för 70 kvadratmeter.

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