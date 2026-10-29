I Alperna har semesterbostäder snabbt stigit i pris på sistone. Alla prislappar är dock inte skyhöga, det finns fortfarande orter där du får mer för dina pengar.
Lyxbostäder bland Europas berg rusar i pris – här kan du fortfarande göra klipp
En chalet med utsikt över snöklädda bergstoppar, en öppen spis och kanske en privat spaavdelning. För världens förmögna har Alperna länge varit en eftertraktad plats att äga ett andra hem.
På sistone har det hemmet rusat vidare i pris.
Dyrt i Schweiz
Hela 29 procent i schweiziska Alperna under de senaste fem åren, enligt fastighetskonsulten Knight Franks nya rapport The Alpine Report 2026/27.
Den som trodde att de franska Alperna var dyrast får därmed tänka om, där ligger ökningen betydligt lägre – på tolv procent.
Det är bristen på bostäder och den stora efterfrågan på semesterbostäder som eldar på priserna i Alperna.
Halv miljon per kvadratmeter
I den schweiziska skidorten Gstaad får du betala runt en halv miljon svenska kronor per kvadratmeter, och det är därmed den dyraste alpina bostadsmarknaden i undersökningen.
En lyxbostad på 100 kvadratmeter landar med andra ord på omkring 50 miljoner kronor, och för många är det dessutom en bra investering.
”Att äga en bostad i de schweiziska Alperna handlar alltmer om att bevara sin förmögenhet, inte bara om livsstil”, säger Alex Koch de Gooreynd, partner hos Knight Frank.
Billigare semesterorter
Den som inte har de pengarna på kontot får helt enkelt blicka mot andra orter.
Det finns fortfarande några orter som inte tömmer kontot totalt.
I franska Les Saisies och Hauteluce, nära betydligt dyrare Megève, finns fortfarande bostäder till lägre priser. Även Les Deux Alpes pekas ut som ett intressant alternativ, med högt belägna skidområden och stora investeringar i infrastrukturen.
Blicka mot Dolomiterna
Den som söker sig till de italienska Dolomiterna, bergskedjan som är känd för sin vackra natur, kan också hitta lägre priser på bostäder. Enligt schweiziska storbanken UBS kostar bostäder i Canazei 65 000 kronor per kvadratmeter. En semesterbostad på 70 kvadratmeter skulle därmed kosta ungefär 4,6 miljoner kronor.
Går att göra klipp i Schweiz
Även i Schweiz går det att göra klipp. Bergsbyn Evolène i kantonen Valais är ett av de billigare alternativen.
Här ligger priserna på omkring 79 000 kronor per kvadratmeter. En semesterbostad på 70 kvadratmeter skulle därmed kosta ungefär 5,5 miljoner kronor.
I natursköna Goms, känt för sina traditionella trähus och längdskidåkning, ligger priserna på omkring 80 000 kronor per kvadratmeter. Det motsvarar cirka 5,6 miljoner kronor för 70 kvadratmeter.
Även Leysin–Les Mosses i västra Schweiz är ett relativt prisvärt alternativ, med omkring 81 000 kronor per kvadratmeter.
För den som vill ha tillgång till stora skidområden kan Nendaz vara intressant.
Orten ingår i samma skidsystem som exklusiva Verbier, och bostäderna i Nendaz kostar omkring 100 000 kronor per kvadratmeter, vilket innebär ungefär 7 miljoner kronor för 70 kvadratmeter.
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