Den nya trenden inom klockvärlden är ett stort intresse att lära sig mer om urverken från grunden. Stora PR-kampanjer och bling bling lockar inte längre, nu är det detaljerna hos ett klockverk som räknas.
Mindre bling och mer klockverk när samlarna bestämmer
Lyx har halkat efter när många får det tommare i plånboken, och second hand inom klockvärlden är en trend som har fortsatt uppåt.
PR-kampanjer med kändisar
PR-kampanjer där kändisar bär lyxklockor som Rolex har blivit vardagsmat de senaste åren och tillverkarna har fortsatt att spendera enorma summor på sina kampanjer.
Det verkar dock som att många samlare, och andra klockintresserade för den delen, verkar trötta på PR-tjatet.
Ny trend
När blickarna tidigare var vända mot de stora klockhusen verkar det nu svepa en ny trend över urverken, där många hellre vänder sig mot mindre utomstående klocktillverkare.
Detaljerna bakom klockverk
Det handlar numera om detaljerna bakom klockan, man vill ta reda på historien in i minsta lilla detalj, och lära känna personen bakom hantverket.
“Vem utförde hantverket? De vill veta vem hantverkaren är. Och de är extremt välinformerade. De vill ha det mänskliga tillvägagångssättet, inte det stora bolagets tillvägagångssätt”, säger Alexander Friedman, medgrundare av CollectorSphere, en plattform för klocksamlare, till Robb Report.
Han delar med sig av de nya trenderna som medlemmarna på plattformen har uppgett genom den nya CollectorSphere Intelligence Report 2025.
Över 200 medlemmars trendsvep finns med i rapporten på 88 sidor.
Priskänsliga klocksamlare
Alexander Friedman uppger vidare att klocksamlare numera är betydligt priskänsligare än tidigare, där de kan betala för kvalitet men det ska som sagt helst röra sig om småskaliga tillverkare där många tycker att de stora klockhusens priser har skenat iväg alltför mycket.
“De spenderar ganska mycket pengar på sin passion”, säger Friedman och tillägger samtidigt:
“En dollar är en dollar. Varför ska jag spendera så mycket på en klocka?”
Läs även:
Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS
Samlartipsen: Så tar du tillvara på vintageklockor. Dagens PS
