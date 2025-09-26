Mindre bling och mer klockverk när samlarna bestämmer

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Ny trend

När blickarna tidigare var vända mot de stora klockhusen verkar det nu svepa en ny trend över urverken, där många hellre vänder sig mot mindre utomstående klocktillverkare.

Detaljerna bakom klockverk

Det handlar numera om detaljerna bakom klockan, man vill ta reda på historien in i minsta lilla detalj, och lära känna personen bakom hantverket.

ANNONS

“Vem utförde hantverket? De vill veta vem hantverkaren är. Och de är extremt välinformerade. De vill ha det mänskliga tillvägagångssättet, inte det stora bolagets tillvägagångssätt”, säger Alexander Friedman, medgrundare av CollectorSphere, en plattform för klocksamlare, till Robb Report.

Han delar med sig av de nya trenderna som medlemmarna på plattformen har uppgett genom den nya CollectorSphere Intelligence Report 2025.

Över 200 medlemmars trendsvep finns med i rapporten på 88 sidor.

Priskänsliga klocksamlare

Alexander Friedman uppger vidare att klocksamlare numera är betydligt priskänsligare än tidigare, där de kan betala för kvalitet men det ska som sagt helst röra sig om småskaliga tillverkare där många tycker att de stora klockhusens priser har skenat iväg alltför mycket.

“De spenderar ganska mycket pengar på sin passion”, säger Friedman och tillägger samtidigt:

“En dollar är en dollar. Varför ska jag spendera så mycket på en klocka?”

Läs även:

Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS

ANNONS

Samlartipsen: Så tar du tillvara på vintageklockor. Dagens PS