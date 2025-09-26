Dagensps.se
Mindre bling och mer klockverk när samlarna bestämmer

Nu vill samlare lära sig mer om sina klockverk. En populär tillverkare är fortfarande Patek Philippe, även om priserna numera helst ska vara mindre.
Nu vill samlare lära sig mer om sina klockverk. En populär tillverkare är fortfarande Patek Philippe, även om priserna numera helst ska vara mindre.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

Den nya trenden inom klockvärlden är ett stort intresse att lära sig mer om urverken från grunden. Stora PR-kampanjer och bling bling lockar inte längre, nu är det detaljerna hos ett klockverk som räknas.

Lyx har halkat efter när många får det tommare i plånboken, och second hand inom klockvärlden är en trend som har fortsatt uppåt.

PR-kampanjer med kändisar

PR-kampanjer där kändisar bär lyxklockor som Rolex har blivit vardagsmat de senaste åren och tillverkarna har fortsatt att spendera enorma summor på sina kampanjer.

Det verkar dock som att många samlare, och andra klockintresserade för den delen, verkar trötta på PR-tjatet.

David Beckham är en av många kändisar som bär lyxklockor i PR-kampanjer, här är det en Tudor-klocka.
David Beckham är en av många kändisar som bär lyxklockor i PR-kampanjer, här är det en Tudor-klocka.
Ny trend

När blickarna tidigare var vända mot de stora klockhusen verkar det nu svepa en ny trend över urverken, där många hellre vänder sig mot mindre utomstående klocktillverkare.

Detaljerna bakom klockverk

Det handlar numera om detaljerna bakom klockan, man vill ta reda på historien in i minsta lilla detalj, och lära känna personen bakom hantverket.

“Vem utförde hantverket? De vill veta vem hantverkaren är. Och de är extremt välinformerade. De vill ha det mänskliga tillvägagångssättet, inte det stora bolagets tillvägagångssätt”, säger Alexander Friedman, medgrundare av CollectorSphere, en plattform för klocksamlare, till Robb Report.

Han delar med sig av de nya trenderna som medlemmarna på plattformen har uppgett genom den nya CollectorSphere Intelligence Report 2025.

Över 200 medlemmars trendsvep finns med i rapporten på 88 sidor.

Priskänsliga klocksamlare

Alexander Friedman uppger vidare att klocksamlare numera är betydligt priskänsligare än tidigare, där de kan betala för kvalitet men det ska som sagt helst röra sig om småskaliga tillverkare där många tycker att de stora klockhusens priser har skenat iväg alltför mycket.

“De spenderar ganska mycket pengar på sin passion”, säger Friedman och tillägger samtidigt:

“En dollar är en dollar. Varför ska jag spendera så mycket på en klocka?”

Rolex-klockor heta efter tullhot. Dagens PS

Samlartipsen: Så tar du tillvara på vintageklockor. Dagens PS

KlockaLyxklockorRolexsamlare
