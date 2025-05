Rolex-klockor heta efter tullhot

Klockhandlaren och plattformen Subdial ser ofta en hög aktivitet i slutet av varje månad, det vill säga veckan efter lön för de flesta.

Under april var tendensen extrem och förklaringen är enligt Subdial att Rolex-älskare köpte klockor inför eventuella tullar från USA:s sida.

Det gjorde att siffrorna för Rolex och Patek Philippe steg kraftigt under april, Ökningen i slutet av månaden var 160 procent över normala handelsnivåer och kan jämföras med den snittökning på 112 procent som är normal sista delen av månaden.

USA och Storbritannien i topp

Volymtillväxten var särskilt stark i USA och Storbritannien, säger Christy Davis, grundare av Londonbaserade Subdial, hos Bloomberg.

“Folk hör talas om tullarna och säger ”låt oss köpa nu'”, säger Davis. “De väntade in lönen och sedan gick försäljningsvolymerna rakt i höjden.”

Fenomenet återspeglar en annan trend som setts i Schweiz, där klockexporten ökade med nästan en femtedel i april och leveranserna till USA mer än fördubblades, ännu ett tecken på hur kunder agerar inför tullhoten från Donald Trumps regim.

Klockor tillverkade av ädelmetaller, stål och bimetalliska material, produkter som också Trump riktar in sig på, såg den största tillväxten, enligt Federation of the Swiss Watch Industry.

