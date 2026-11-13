Välkommen till PS Weekend nummer 3 – vecka 46, ett temanummer dedikerat klockor.
Klockan som hantverk och samlarobjekt
Använder du din klocka främst för att hålla tiden, eller har den ett helt annat värde för dig?
Själv befinner jag mig i efterdyningarna av årets envisa influensa, och på sistone har tiden känts som om den gått betydligt långsammare än vanligt. Men inte enligt min klocka. Den har tickat på precis som den brukar! Och för mig sitter dess största värde inte i visarna, utan i minnet av personen som gav den till mig för 25 år sedan.
Länge handlade tidmätning om rena överlevnadsbehov och praktisk nytta. När industrisamhället tog fart på 1800-talet blev den exakta minuten plötsligt avgörande för att vi skulle kunna vara på rätt plats i rätt tid. Men parallellt med det praktiska behovet har klockan också varit en ren statusmarkör.
De första bärbara uren gjordes för kungligheter och adel redan på 1500-talet. Och när batteridrivna klockor tog över marknaden på 1970-talet räddades de mekaniska uren genom att bli just det de är idag: Exklusiva hantverk och samlarobjekt.
I veckans nummer av PS Weekend dyker vi ner i just denna värld. Vi tittar närmare på hur lyxklockan blev till, varför tekniska komplikationer och hantverk fascinerar oss så mycket, och hur ett armbandsur idag handlar lika mycket om tradition och personlig stil som om att bara ha koll på timmarna.
Trevlig läsning – och en riktigt trevlig helg!
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