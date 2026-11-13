Klockan som hantverk och samlarobjekt

Länge handlade tidmätning om rena överlevnadsbehov och praktisk nytta. När industrisamhället tog fart på 1800-talet blev den exakta minuten plötsligt avgörande för att vi skulle kunna vara på rätt plats i rätt tid. Men parallellt med det praktiska behovet har klockan också varit en ren statusmarkör.

De första bärbara uren gjordes för kungligheter och adel redan på 1500-talet. Och när batteridrivna klockor tog över marknaden på 1970-talet räddades de mekaniska uren genom att bli just det de är idag: Exklusiva hantverk och samlarobjekt.

I veckans nummer av PS Weekend dyker vi ner i just denna värld. Vi tittar närmare på hur lyxklockan blev till, varför tekniska komplikationer och hantverk fascinerar oss så mycket, och hur ett armbandsur idag handlar lika mycket om tradition och personlig stil som om att bara ha koll på timmarna.

Trevlig läsning – och en riktigt trevlig helg!

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