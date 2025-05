Allt du vill veta om svenska miljardärer

Drömboende

Coppolas sju hotell – en resa jorden runt

Francis Ford Coppola har inte bara gjort filmer – han har byggt magiska världar. Under varumärket The Family Coppola Hideaways driver han i dag sju personliga hotell, var och en med sin egen historia, sin egen tonart och sin egen publik. Här bor man inte bara – man kliver in i en filmisk verklighet där …