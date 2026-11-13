En klocka som håller reda på månens faser i 122 år utan att behöva justeras. Det är precis vad schweiziska Vacheron Constantin erbjuder i sin nya lyxmodell.
Lyxklockan som håller koll på månen i 122 år – kostar över 300 000 kronor
Vacheron Constantin har uppdaterat två modeller i sin Fiftysix-kollektion, som faktiskt är märkets mest prisvärda serie.
Prisvärd och prisvärd.
Det är givetvis relativt när det handlar om schweiziska lyxklockor.
Den billigare modellen, Vacheron Constantin Fiftysix Self-Winding, kostar cirka 143 000 kronor, medan den mer avancerade Fiftysix Complete Calendar har en prislapp på omkring 338 000 kronor.
Inga konstigheter för en tillverkarens prestigefyllda klockor.
”På senare tid har varje Vacheron Constantin som passerat vårt skrivbord haft en brutal prislapp”, skriver Ryan Calder på den amerikanska livsstilssajten HiConsumption.
En klocka som följer månen i över ett sekel
Det verkligt speciella med den dyrare modellen är inte bara designen.
Fiftysix Complete Calendar visar datum, veckodag, månad och månens olika faser. Månfasindikatorn är så exakt att den bara behöver korrigeras med en dag efter 122 år, förutsatt att klockan hålls igång och rätt inställd.
Bakom tekniken finns ett automatiskt urverk med 308 delar och 40 timmars gångreserv.
Den som köper klockan får alltså ett mekaniskt precisionsinstrument som kan följa månens rörelser under mer än ett sekel.
Nedtonad stil – grått är det nya lyxiga
Båda modellerna har fått en ny design i olika nyanser av grått.
Den enklare modellen har en ljusgrå mitt och mörkare detaljer, medan den avancerade kalenderklockan vänder på färgerna.
Boetterna är tillverkade i rostfritt stål och mäter 40 millimeter i diameter.
Visare och timmarkeringar är tillverkade i 18 karats vitguld, medan armbanden består av grått nubuckläder.
”Det är modernare och sportigare, och jag föredrar alltid nubuckarmband framför traditionellt läder”, skriver Spencer Hart på det brittiska teknik- och livsstilsmagasinet Stuff.
Det är en mer nedtonad stil än många andra lyxklockor på marknaden, där bling-bling som guld, diamanter och starka färger ofta tar för sig.
Vacheron Constantin – elegans utanför vattnet
Den som tänker ta med klockorna på en simtur bör nog tänka om.
De är klassade för 30 meters vattentålighet, men det betyder inte att de är avsedda för simning eller dykning.
Det är helt enkelt utseendet med den nya nedtonade stilen som lär gå hem hos klockfantaster.
”Jag tycker att de nya Fiftysix-modellerna är helt fantastiskt vackra”, uppger Ben Hodges på klockmagasinet Fratello Watches.
Han får medhåll av redaktionen på det Dubaibaserade mode- och livsstilsmagasinet Savoir Flair.
”Grått har aldrig sett så intressant ut”, uppger redaktionen.
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