Lyxklockan som håller koll på månen i 122 år – kostar över 300 000 kronor

Det är givetvis relativt när det handlar om schweiziska lyxklockor.

Den billigare modellen, Vacheron Constantin Fiftysix Self-Winding, kostar cirka 143 000 kronor, medan den mer avancerade Fiftysix Complete Calendar har en prislapp på omkring 338 000 kronor.

Inga konstigheter för en tillverkarens prestigefyllda klockor.

”På senare tid har varje Vacheron Constantin som passerat vårt skrivbord haft en brutal prislapp”, skriver Ryan Calder på den amerikanska livsstilssajten HiConsumption.

Vacheron Constantin Fiftysix Self-Winding kan bli din för runt 140 000 kronor. (Foto: Vacheron Constantin)

En klocka som följer månen i över ett sekel

Det verkligt speciella med den dyrare modellen är inte bara designen.

Fiftysix Complete Calendar visar datum, veckodag, månad och månens olika faser. Månfasindikatorn är så exakt att den bara behöver korrigeras med en dag efter 122 år, förutsatt att klockan hålls igång och rätt inställd.

Bakom tekniken finns ett automatiskt urverk med 308 delar och 40 timmars gångreserv.

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Den som köper klockan får alltså ett mekaniskt precisionsinstrument som kan följa månens rörelser under mer än ett sekel.