Vattentät tjänst lagrar vin på havets botten

Så håller EU ordning på påsken

Dags att fira påsk. Nu kan du göra det lugnt, tryggt och EU-certifierat. Glad påsk – i alla fall inom rimliga EU-gränser. Ägg och sill, påsklamm och chokladgodis. Listan för en lyckad påsk? Kanske det. I varje fall för en EU-certifierad. På adressen What Europe Does For Me, kan man nörda ner sig i allt …