Det är något med män och en dyr guldklocka. De säger att det handlar om hantverk, historia och mekanik. I själva verket handlar det ofta om samma sak som med sportbilar och italienska loafers: drömmen om att tiden går lite långsammare när man har råd.
Nu säljs Ronnie Petersons guldklocka för miljonen
Nu märks det tydligt även i Sverige. Stockholms Auktionsverk laddar för sin största klockauktion någonsin. Över 160 exklusiva armbandsur ska klubbas den 22 maj på Nybrogatan i Stockholm. Det är inte direkt Casio från Teknikmagasinet.
Så köper du din första lyxklocka – utan att bli lurad
Att köpa sin första lyxklocka låter som en enkel affär. Det är det inte. Bakom glasmontrarna väntar väntelistor, facktermer och en begagnatmarknad där ett
Ronnie Peterson-klockan sticker ut
Auktionens stora affischnamn är en unik TAG Heuer-klocka skapad som en hyllning till racinglegendaren Ronnie Peterson. Modellen heter Heuer Carrera Homage to Mr. Ronnie “Superswede” Peterson och finns i exakt ett exemplar.
Klockan är tillverkad i 18 karats guld och togs fram inför 40-årsminnet av Petersons tragiska död 1978. Värderingen ligger mellan 800 000 och 1 miljon kronor. Vilket i klockvärlden ungefär motsvarar “ganska dyr men fortfarande billigare än en tvårummare i Vasastan”.
Tony Frank, klockspecialist på Stockholms Auktionsverk, beskriver auktionen som den mest betydelsefulla de arrangerat.
“Det är ovanligt att en klocka bär en så stark berättelse. Att en schweizisk kvalitetstillverkare skapat en unik modell tillägnad en svensk ikon gör klockan både till en symbol och ett exceptionellt samlarobjekt”, säger han.
Rolex, Patek Philippe och andra mäns svar på smycken
Utbudet är annars rena önskelistan för människor som vet exakt vad orden “perpetual calendar” betyder och gärna berättar det vid middagar.
Här finns bland annat:
Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar
Breguet Classique Perpetual Calendar
Rolex Submariner “Sultan Dial” med diamanter och safirer
Och ja, det är fascinerande att något som visar tiden kan kosta mer än en Tesla. Men klockmarknaden har förändrats kraftigt de senaste åren. För många yngre köpare är exklusiva armbandsur inte längre bara accessoarer utan investeringar, identitetsmarkörer och social valuta på Instagram. Förr pratade man om aktieportfölj. Nu visar man handleden.
Tidlös lyx på handleden – därför behåller Rolex Day-Date sin position
Medan trender kommer och går står Day-Date stadigt som klockvärldens absoluta tungviktare. Genom att konsekvent endast tillverkas i exklusiva material har
Stockholm vill bli en internationell spelare
Stockholms Auktionsverk märker också att Sverige fått fler seriösa samlare. Intresset för exklusiva klockor växer snabbt och lockar både traditionella entusiaster och en ny generation köpare som kan referera till både Rolex-referenser och kryptovalutor i samma mening.
Visningen öppnar den 8 maj på Nybrogatan 32 och pågår fram till auktionen den 22 maj.
För den som inte tänker lägga en miljon på en guldklocka finns förstås alltid mobiltelefonen kvar. Den visar också tiden. Nästan provocerande exakt dessutom.
Här är klockan som Börje Salming själv designade
När nya klockmärket Salming Watches lanserar sin första och troligen enda modell är det inte bara ännu ett klocksläpp. Det är ett arv i rostfritt stål.