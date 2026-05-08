Nu säljs Ronnie Petersons guldklocka för miljonen

Ronnie Peterson-klockan sticker ut

Auktionens stora affischnamn är en unik TAG Heuer-klocka skapad som en hyllning till racinglegendaren Ronnie Peterson. Modellen heter Heuer Carrera Homage to Mr. Ronnie “Superswede” Peterson och finns i exakt ett exemplar.

Klockan är tillverkad i 18 karats guld och togs fram inför 40-årsminnet av Petersons tragiska död 1978. Värderingen ligger mellan 800 000 och 1 miljon kronor. Vilket i klockvärlden ungefär motsvarar “ganska dyr men fortfarande billigare än en tvårummare i Vasastan”.

Tony Frank, klockspecialist på Stockholms Auktionsverk, beskriver auktionen som den mest betydelsefulla de arrangerat.

“Det är ovanligt att en klocka bär en så stark berättelse. Att en schweizisk kvalitetstillverkare skapat en unik modell tillägnad en svensk ikon gör klockan både till en symbol och ett exceptionellt samlarobjekt”, säger han.