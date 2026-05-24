Här är världens mest omtalade nya lyxklockor 2026

På årets stora mässor har flera modeller redan blivit nästan omöjliga att få tag på.

Framför allt är det fem specifika klockor som dominerat samtalen bland samlare, investerare och återförsäljare världen över.

För den som drömmer om sin första exklusiva klocka varnar samtidigt flera experter för att marknaden blivit allt svårare att navigera.

Väntelistor, kraftigt uppblåsta andrahandspriser och avancerade kopior gör att många nya köpare riskerar att betala långt över marknadsvärdet om de inte är ordentligt pålästa innan köpet.

Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour

Audemars Piguets mest omtalade nyhet är utan tvekan Neo Frame Jumping Hour.

Den rektangulära modellen i roséguld bryter helt med märkets klassiska Royal Oak uttryck och inspireras istället av art deco och ett historiskt fickur från 1929.

Klockan visar timmar och minuter genom små fönster istället för traditionella visare och har redan blivit en favorit bland samlare som söker något mer ovanligt än sportklockor i stål.

Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour sticker ut med sin ovanliga rektangulära design i roséguld och ett minimalistiskt urverk där timmar och minuter visas genom separata fönster istället för klassiska visare. (Foto: Audemars Piguet)