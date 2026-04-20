Här är klockan som Börje Salming själv designade

Detaljerna som avslöjar allt

Det här är inte en klocka som skriker. Den viskar. Men den som kan sin Salming hör direkt vad som sägs.

Den svarta urtavlan var ett krav. Länken är av typen Rouleaux, hans personliga favorit. Kronan är räfflad som en hockeypuck. Och mitt i allt: siffran 21. Den enda siffran på tavlan.

Sekundvisaren? Den bär siluetten av CN Tower. Toronto. Staden där han blev odödlig.

Designmöten där bara en vann

Designern Niklas Madsen från Superlab beskriver processen som… tydlig.

När åsikterna gick isär var det Börje som bestämde.

Det låter kanske hårt. Men det är också därför slutprodukten känns konsekvent. Det här är inte en konsultprodukt. Det är en viljeprodukt.

Ett projekt som vägrade dö

När Börje Salming gick bort i november 2022 kunde projektet ha lagts i en låda. Istället hände motsatsen.

Hans fyra barn bestämde sig för att fullfölja arbetet.

Resultatet är en klocka som, enligt familjen själva, känns som något han faktiskt hade burit. Inte som en hyllning på avstånd, utan som en förlängning av hans personlighet.

Diskret. Robust. Egensinnig.

1 148 exemplar – varken mer eller mindre

Upplagan är exakt 1 148 klockor á 80 000 kronor. Samma antal matcher som Salming spelade i NHL. En siffra som inte går att förhandla bort.

Minst 1 148 kronor per klocka går dessutom till välgörenhet. En detalj som inte bara känns som en PR-idé, utan mer som en självklar fortsättning.

Lanseringen sker den 17 april. På hans födelsedag.

Kanada väntar – och reagerar

Redan nu finns ett tydligt sug från andra sidan Atlanten. När en teaser lades upp i Kanada tog det mindre än en vecka att få in över 200 anmälningar till förhandsaccess. Totalt har knappt 800 personer gjort en förhandsbokning.

Inte dåligt för en klocka som ännu inte finns på handleden.

Nästa stopp blir Toronto. Det lär inte bli lågmält.

Mer än en produkt

Det finns gott om klockor med historia. Få har en huvudperson som fortfarande känns närvarande i varje detalj.

Här handlar det inte om att låna ett namn. Det handlar om att avsluta något som påbörjades. Men de som vill ha klockan kommer att få vänta på den. Den ska tillverkas i batchar om 300 och levereras efter nio månader. Förutsatt att pengarna kommit in på kontot först. Dock tror tillverkarna att klockan kommer att behålla sitt värde. Och ja, förhoppningsvis stiga.

