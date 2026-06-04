Rolex må vara kungen av status. Men när klocknördar samlas runt ett middagsbord och diskussionen blir riktigt allvarlig dyker ofta ett annat namn upp: Seiko.
Seiko fyller 145 år – och fortsätter att gå sin egen väg
Det japanska klockföretaget fyller i år 145 år och kan se tillbaka på en historia som få tillverkare kan matcha. Allt började 1881 när den 21-årige entreprenören Kintaro Hattori öppnade en liten butik för reparation och försäljning av klockor i Tokyo. Det som började som ett lokalt hantverksföretag växte snart till ett av världens mest inflytelserika klockvarumärken.
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Det är något med män och en dyr guldklocka. De säger att det handlar om hantverk, historia och mekanik. I själva verket handlar det ofta om samma sak som
Klockan som skakade Schweiz
Det som gör Seiko unikt är att företaget aldrig riktigt har följt branschens regler. Medan schweizarna byggde sitt rykte på tradition och exklusivitet satsade japanerna på innovation.
1969 förändrade Seiko hela klockvärlden när företaget lanserade världens första kommersiella kvartsarmbandsur, Astron, alltså en batteriklocka. Den nya tekniken var billigare, mer exakt och betydligt enklare att tillverka än traditionella mekaniska ur. Resultatet blev den så kallade kvartskrisen som skakade den schweiziska klockindustrin i grunden.
Men Seiko nöjde sig inte där.
Företaget har genom åren utvecklat allt från professionella dykarklockor till avancerade sportur och den hyllade Spring Drive-tekniken, som kombinerar mekaniskt hantverk med elektronisk precision.
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Mer ingenjörskonst än marknadsföring
En annan sak som skiljer Seiko från många konkurrenter är att företaget tillverkar nästan alla komponenter själva. Från urverk och visare till tavlor och fjädrar. Det är ett arbetssätt som blivit allt ovanligare i en värld där många varumärken köper in stora delar av sina komponenter från externa leverantörer.
I dag säljs Seiko över hela världen och Grand Seiko har blivit en seriös utmanare till de mest prestigefyllda schweiziska märkena.
Inte illa för ett företag som började med en liten klockbutik i Tokyo för 145 år sedan. Och kanske är det just därför Seiko fortfarande har en särskild plats i hjärtat hos människor som bryr sig mer om precision än prestige.
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