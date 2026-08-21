Rolex nya kassako – begagnade klockor säljer som aldrig förr

Fyra år senare finns svaret.

Enligt EveryWatch Secondary Market Report uppgick försäljningen inom RCPO till 385 miljoner dollar under första halvåret 2026. Det är en ökning med hela 101 procent jämfört med samma period förra året.

Rolex säljer trygghet

Förklaringen är inte bara att människor älskar Rolex. Det gör de uppenbarligen, skriver Robb Report.

Den verkliga produkten är trygghet.

Klockorna kontrolleras, servas och certifieras av Rolex och säljs med garanti. För den som ska lägga 100 000, 200 000 eller ännu mer på en begagnad klocka är det ganska skönt att veta att någon faktiskt har tittat på vad som finns innanför boetten.

Det gäller särskilt äldre och ovanliga modeller.

Hos amerikanska återförsäljaren The 1916 Company är efterfrågan stark på Rolex GMT-Master, Daytona och Submariner som inte längre tillverkas.

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En typisk kund kan komma in och säga:

”Jag vill ha en Submariner från 1987.”

Sedan börjar jakten.