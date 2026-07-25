Hollywoodstjärnans oväntade köp: 30 svenska klockor

I Barcelona för filminspelning

Men när de kollade upp avsändaren visade det sig vara den nyazeeländske Oscar-vinnaren Russell Crowes personliga assistent. Crowe hade bestämt sig för att ge presenter till filmteamet. Han är Barcelona för att spela in ”The Last Druid”, som började filmas i juni.

Leveransen skickades och kort därefter publicerade skådespelaren en video på sitt Tiktok-konto där han visade upp klockorna och lyfte fram det svenska varumärket.

Videon har fått nära en miljon visningar och har snabbt fått effekt på bolagets försäljning.

”Orderingången har vuxit stadigt sedan videon publicerades. Vi har redan satt i gång ny produktion för att kunna möta efterfrågan utan att leveranstiderna påverkas”, säger Freddie Palmgren till Ehandel.

Omsatte 1,1 miljoner

Söner säljer enbart rektangulära och kvadratiska armbandsur med inspiration från art déco och 1900-talets mitt. Företaget har byggts upp organiskt sedan starten 2017 och säljer sina produkter enbart via den egna webbutiken.

Enligt det senaste bokslutet omsatte bolaget drygt 1,1 miljoner kronor. Russell Crowes stöd ger ett lyft i intresset.

”Han är känd för sitt stora klockintresse och för att stötta oberoende entreprenörer och mindre varumärken”, säger Freddie Palmgren till Ehandel.

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