Fyra unika Rolex-klockor såldes för en halv miljard – pengar till välgörenhet

Fyra årstider – fyra Rolex

Kollektionen går under namnet ”Four Seasons”, där varje Daytona representerar en årstid.

”Spring” är tillverkad i 18 karats vitguld med urtavla av krysopras och såldes för 6,8 miljoner pund. ”Winter”, i platina med blå opal och lapis lazuli, nådde 10 miljoner pund.

Ännu högre blev budgivningen för ”Autumn”, som är tillverkad i gult guld och såldes för 10,2 miljoner pund.

Autumn och Spring Daytonas på auktionen. (Foto: Rolex)

Dyrast blev ”Summer”. Modellen i Everose-guld med turkos urtavla klubbades för 10,3 miljoner pund, omkring 136 miljoner svenska kronor.

ANNONS

Summer och Winter Daytonas på auktionen. (Foto: Rolex)

Federer och DiCaprio får pengarna

Det handlar samtidigt om en ovanlig affär för Rolex. Tillverkaren säljer normalt inte sina klockor direkt på auktion och bekräftar mycket sällan att en modell endast finns i ett exemplar.

Den här gången hade auktionen ett annat syfte.

Hela försäljningssumman ska delas lika mellan Roger Federer Foundation, grundad av tennisstjärnan Roger Federer, som satsar på utbildning för barn i södra Afrika och naturvårdsorganisationen Re:wild, som skådespelaren Leonardo DiCaprio var med och grundade, som återställer stora vildmarksområden runt om i världen.

Både Federer och DiCaprio är Rolex-ambassadörer sedan tidigare.

”Det här är ett historiskt ögonblick för klockvärlden”, uppgav Aurel Bacs, senior konsult på auktionshuset Phillips som avslutade med att säga att den exceptionellt stora summan som samlades in kommer att ge ”ett meningsfullt bidrag till framtida generationer” och till skyddet av naturområden.

Läs även:

Guldläge för begagnade Rolex. Dagens PS

ANNONS

Därför är Rolex kungen av klockor. Dagens PS