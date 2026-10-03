Fyra unika Rolex Daytona har sålts för sammanlagt motsvarande runt en halv miljard kronor. Auktionen i London blev en historisk affär för den schweiziska klockjätten – men pengarna går inte till Rolex. Hela summan skänks till välgörenhet.
Fyra unika Rolex-klockor såldes för en halv miljard – pengar till välgörenhet
Rolex har fortfarande en enorm global dragningskraft men numera är det tillverkarens begagnade klockor som säljer som aldrig förr.
Rolex har fortfarande kvar sin status som kungen av klockor men den yngre generationen börjar i allt större utsträckning blicka mot andra märken, så det gäller för Rolex att försöka hålla kvar sin attraktionskraft så länge det går.
Rolex ger bort pengarna till välgörenhet
Ett sådant knep är att sälja några unika modeller och ge hela summan – en halv miljard svenska kronor – till välgörenhet.
På måndagen sålde auktionshuset Phillips fyra unika Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona för sammanlagt 37,3 miljoner brittiska pund, runt en halv miljard kronor. Klockorna såldes separat och det sammanlagda resultatet beskrivs som den största enskilda samlingen som sålts vid en välgörenhetsauktion för klockor, enligt Robb Report.
Fyra årstider – fyra Rolex
Kollektionen går under namnet ”Four Seasons”, där varje Daytona representerar en årstid.
”Spring” är tillverkad i 18 karats vitguld med urtavla av krysopras och såldes för 6,8 miljoner pund. ”Winter”, i platina med blå opal och lapis lazuli, nådde 10 miljoner pund.
Ännu högre blev budgivningen för ”Autumn”, som är tillverkad i gult guld och såldes för 10,2 miljoner pund.
Dyrast blev ”Summer”. Modellen i Everose-guld med turkos urtavla klubbades för 10,3 miljoner pund, omkring 136 miljoner svenska kronor.
Federer och DiCaprio får pengarna
Det handlar samtidigt om en ovanlig affär för Rolex. Tillverkaren säljer normalt inte sina klockor direkt på auktion och bekräftar mycket sällan att en modell endast finns i ett exemplar.
Den här gången hade auktionen ett annat syfte.
Hela försäljningssumman ska delas lika mellan Roger Federer Foundation, grundad av tennisstjärnan Roger Federer, som satsar på utbildning för barn i södra Afrika och naturvårdsorganisationen Re:wild, som skådespelaren Leonardo DiCaprio var med och grundade, som återställer stora vildmarksområden runt om i världen.
Både Federer och DiCaprio är Rolex-ambassadörer sedan tidigare.
”Det här är ett historiskt ögonblick för klockvärlden”, uppgav Aurel Bacs, senior konsult på auktionshuset Phillips som avslutade med att säga att den exceptionellt stora summan som samlades in kommer att ge ”ett meningsfullt bidrag till framtida generationer” och till skyddet av naturområden.
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