Omega krymper månklockan – lanserar sju nya mer lättburna Speedmaster

Självklar klocka för Bond

Att James Bond har burit Omega-klockor genom ett antal 007-filmer har vidare lett till att modellerna har fortsatt varit heta, där Daniel Craig exempelvis bar Speedmaster Moonwatch.

Omega har gjort Speedmaster till en av klockvärldens verkliga ikoner. Modellen förknippas framför allt med NASA:s månlandningar och den Speedmaster Professional som bars på månen.

Omega har gjort Speedmaster till en av klockvärldens verkliga ikoner. (Foto: Omega)

Nu för det schweiziska klockmärket den klassiska designen närmare en betydligt mindre modell.

Den 25 augusti presenterade Omega en helt omarbetad generation av Speedmaster 38 mm, bestående av sju nya referenser. Själva storleken är densamma som tidigare, men designen har förändrats för att ge klockorna ett tydligare släktskap med den berömda Moonwatch, enligt Robb Report.