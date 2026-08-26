En av världens mest kända klockor kommer i ett mindre och mer lättburet format. Omega gör om sin Speedmaster 38 mm med sju nya modeller som hämtar betydligt mer av designen från den klassiska Moonwatch. Kollektionen följer samtidigt en tydlig trend mot mindre lyxklockor.
Omega krymper månklockan – lanserar sju nya mer lättburna Speedmaster
När NASA på 1960-talet letade efter en klocka som kunde stå pall för rymdens brutalitet var det ingen designad specialmodell som tog hem segern. Det blev en helt vanlig butiksklocka, en schweizisk kronograf som redan låg i skyltfönster världen över: Omega Speedmaster.
Självklar klocka för Bond
Att James Bond har burit Omega-klockor genom ett antal 007-filmer har vidare lett till att modellerna har fortsatt varit heta, där Daniel Craig exempelvis bar Speedmaster Moonwatch.
Omega har gjort Speedmaster till en av klockvärldens verkliga ikoner. Modellen förknippas framför allt med NASA:s månlandningar och den Speedmaster Professional som bars på månen.
Nu för det schweiziska klockmärket den klassiska designen närmare en betydligt mindre modell.
Den 25 augusti presenterade Omega en helt omarbetad generation av Speedmaster 38 mm, bestående av sju nya referenser. Själva storleken är densamma som tidigare, men designen har förändrats för att ge klockorna ett tydligare släktskap med den berömda Moonwatch, enligt Robb Report.
Mindre klockor tillbaka
Lanseringen ligger rätt i tiden. Efter år då stora klockor dominerade har mindre boetter blivit allt populärare bland samlare. En diameter på 38 millimeter gör Speedmaster betydligt kompaktare än den klassiska 42 millimeter stora Speedmaster Professional Moonwatch.
Omega har även erbjudit mindre Speedmaster-varianter tidigare.
Speedmaster Reduced, som lanserades i slutet av 1980-talet och försvann omkring 2010, blev ett populärt alternativ för den som ville ha Speedmaster-design i ett mindre format. Den nuvarande 38 mm-serien introducerades 2017.
Men den nya generationen tar ett tydligt steg närmare originalet.
Kännetecken för Moonwatch
De tidigare ovala små urtavlorna har ersatts med runda subdials, samtidigt som textmängden på urtavlan minskats. Bezeln har blivit bredare och får den klassiska detaljen ”Dot-Over-Ninety”, där punkten på tachymeterskalan ligger ovanför siffran 90 – ett kännetecken som entusiaster förknippar med Moonwatch.
Även armbandet har förändrats. Samtliga sju modeller får ett femlänkat armband inspirerat av Moonwatch.
Den mest traditionella versionen har svart urtavla och svart aluminiumbezel och ligger närmast den klassiska Moonwatchens uttryck. Den får också ett särskilt automatiskt Co-Axial Calibre 3332 och saknar datumfönster.
Övriga sex modeller drivs av Calibre 3330 och har datumvisning.
Stålmodellerna kommer ligga på runt 65 000 kronor medan diamantmodellerna hamnar på runt 149 000 kronor.
Läs även:
Unga väljer bort Rolex – intresset faller kraftigt. Dagens PS
Här är världens mest omtalade nya lyxklockor 2026. Dagens PS