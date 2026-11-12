Gjordes för krigets elitdykare – nyversionen kostar nästan 140 000

Italienska marinens dykare kunde bära sina klockor på höger handled för att hålla vänster handled fri för andra instrument, som kompass och djupmätare. Den vänsterplacerade kronan gjorde också att kronskyddet inte tryckte mot handryggen.

Panerai grundades i Florens 1860 och har blivit känt för sina stora boetter och sin militära historia. I dag hör märket till de italienska lyxklockorna med en särpräglad design.

En torped från andra världskriget

Lyxklockor med rötter i den italienska marinens specialförband. Foto: Panerai

Samarbetet mellan Panerai och den italienska marinen inleddes under 1910-talet. Företaget levererade bland annat kompasser, djupmätare och andra precisionsinstrument, innan dykarklockorna blev en del av verksamheten.

På baksidan av de nya modellerna finns en gravyr av Siluro a Lenta Corsa, en undervattensfarkost som användes av italienska specialförband under andra världskriget. Två dykare kunde färdas på farkosten för att placera sprängladdningar på fientliga fartyg. Gravyren knyter an till Panerais historiska samarbete med Marina Militare, men de nya klockorna är moderna lyxprodukter snarare än utrustning framtagen för militära uppdrag.

Även utseendet har hämtats från äldre modeller. De svarta urtavlorna har beige självlysande markeringar som efterliknar den gulnade färgen på äldre klockor. De bruna läderarmbanden har fått en liknande patina, trots att klockorna är helt nya.