En krona på fel sida, en torped från andra världskriget och ett armband som ser ut att ha åldrats i decennier. Panerai lanserar två nya lyxklockor med rötter i den italienska marinens specialförband. Bakom den exklusiva designen finns en historia som sträcker sig mer än hundra år tillbaka.
Gjordes för krigets elitdykare – nyversionen kostar nästan 140 000
På de flesta armbandsur sitter kronan på höger sida. På Panerais nya Submersible Marina Militare Destro har den flyttats till vänster, tillsammans med märkets karakteristiska kronskydd. Det är en detalj från en tid då klockan framför allt var ett arbetsredskap för militärdykare.
Italienska marinens dykare kunde bära sina klockor på höger handled för att hålla vänster handled fri för andra instrument, som kompass och djupmätare. Den vänsterplacerade kronan gjorde också att kronskyddet inte tryckte mot handryggen.
Panerai grundades i Florens 1860 och har blivit känt för sina stora boetter och sin militära historia. I dag hör märket till de italienska lyxklockorna med en särpräglad design.
En torped från andra världskriget
Samarbetet mellan Panerai och den italienska marinen inleddes under 1910-talet. Företaget levererade bland annat kompasser, djupmätare och andra precisionsinstrument, innan dykarklockorna blev en del av verksamheten.
På baksidan av de nya modellerna finns en gravyr av Siluro a Lenta Corsa, en undervattensfarkost som användes av italienska specialförband under andra världskriget. Två dykare kunde färdas på farkosten för att placera sprängladdningar på fientliga fartyg. Gravyren knyter an till Panerais historiska samarbete med Marina Militare, men de nya klockorna är moderna lyxprodukter snarare än utrustning framtagen för militära uppdrag.
Även utseendet har hämtats från äldre modeller. De svarta urtavlorna har beige självlysande markeringar som efterliknar den gulnade färgen på äldre klockor. De bruna läderarmbanden har fått en liknande patina, trots att klockorna är helt nya.
Två klockor för olika ändamål
Submersible Marina Militare Destro PAM01757 har en 44 millimeter bred boett i borstat stål, kronan på vänster sida och en urtavla utan datumvisning. Den lilla sekundvisaren sitter vid klockan tre, medan det automatiska urverket P.980 har en gångreserv på tre dygn.
Den andra modellen, Submersible Marina Militare GMT PAM01758, mäter 42 millimeter och har kronan på höger sida. Här sitter urverket P.900/GMT24H, med datumvisning och en extra visare som gör det möjligt att följa tiden i ytterligare en tidszon.
Båda modellerna är vattentäta till 500 meter och har vridbara dykringar med svarta keramiska inlägg. Panerai uppger att varje färdig klocka genomgår ett trycktest motsvarande 25 procent högre tryck än den angivna vattentätheten, vilket för dessa modeller innebär ett provtryck motsvarande 625 meter.
Enligt Time and Watches genomgång av lanseringen genomförs även temperaturtester för att kontrollera att fukt inte tränger in i boetten.
Klockorna levereras med bruna läderarmband och ett extra svart gummiarmband. Det senare är det naturliga valet vid bad och dykning, eftersom läder inte lämpar sig för långvarig kontakt med vatten.
Och priset? Panerais europeiska riktpriser är 12 300 euro för Destro och 12 700 euro för GMT-modellen. Omräknat till svenska kronor motsvarar det omkring 136 000 respektive 140 000 kronor.
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