Historien om odödliga Omega Speedmaster

Brutala tester

Testerna var rena tortyren för Omega. Klockan utsattes för en hetta på över 90 grader, kyla på minus 18, vakuum, tryck, fukt, vibrationer och stötar som skulle fått en normal klocka att ge upp redan vid start.

Men Speedmastern höll ut, precis som en schweizisk armékniv i händerna på MacGyver. Två andra tillverkare deltog i urvalet, deras modeller föll ifrån redan i de första testomgångarna.

Besättningen på Apollo 11, från vänster: Neil A. Armstrong, befälhavare; Michael Collins, pilot för kommandomodulen och Edwin E. Aldrin Jr., pilot för månlandaren. Foto: NASA

Astronauternas favorit är självklart Omega

Sedan spelade det också roll vad astronauterna själva tyckte. Och här rådde total enighet.

”Den var inte bara robust och exakt, utan också intuitiv att använda även under stress och i handskar”, noterade James Ragan.

Från Gemini till Apollo 11

Klockans första uppdrag blev Gemini 3 den 23 mars 1965, då Virgil Grissom och John Young bar Speedmaster under NASA:s första bemannade rymdfärd.

Fyra år senare satt Omega Speedmastern på Buzz Aldrins handled när han klev ut på månytan. Neil Armstrong hade lämnat sin egen Speedmaster i månlandaren som backup. Alltså blev Aldrins klocka den första som bars på månen.

Omega – design för uthållighet

Att Speedmastern överlevde testerna var ingen slump. Den var från början designad för motorsport, med tachymeterskala och robust boett.

Kombinationen av precision, läsbarhet och hållfasthet visade sig vara perfekt även för astronauter. Som bonus var den tillräckligt snygg för att också fungera på cocktailpartyn efteråt, en egenskap man kan anta inte stod i NASA:s kravspecifikation.

På dagens Speedmaster Moonwatch finns fortfarande den klassiska graveringen:

”Flight-qualified by NASA in 1965 for all manned space missions. The first watch worn on the moon.” Foto: Daniel Zimmermann

Från rymdverktyg till ikon

Efter Apollo 11 förvandlades klockan från verktyg till ikon. För samlare och entusiaster har Speedmaster blivit mer än ett objekt.

Den är ett stycke industrihistoria som visar hur teknisk briljans och slump kan samverka till odödlighet.

