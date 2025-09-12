Dagensps.se
Klockor

Historien om odödliga Omega Speedmaster

Neil Armstrong hade lämnat sin egen Omega Speedmaster i månlandaren som backup, vilket gjorde Aldrins klocka till den första som bars på månen. Foto: Daniel Zimmermann/NASA
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

När NASA på 1960-talet letade efter en klocka som kunde stå pall för rymdens brutalitet var det ingen designad specialmodell som tog hem segern. Det blev en helt vanlig butiksklocka, en schweizisk kronograf som redan låg i skyltfönster världen över: Omega Speedmaster.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att den senare skulle hamna på månens yta, och i historieböckerna, var det nog ingen ingenjör som vågade ta gift på.

NASA:s val 1965 – Omega

Den 1 mars 1965 fastslog en officiell skrivelse från NASA att Omega Speedmaster var den enda klocka som klarat alla tester. Det betydde att modellen certifierades för bemannade rymdfärder – från Gemini-programmet till Apollo 11.

Läs mer: Second hand blomstrar inom klockvärlden – “kungen” leder Dagens PS

Som NASA-ingenjören James Ragan konstaterade enligt artikeln i Prestige Magazin: ”De utvalda modellerna var tvungna att simulera de verkliga förhållandena i rymden. Det var bara Speedmaster som höll.”

Ragan var den ingenjör som testade och certifierade klockor för NASA:s rymduppdrag, inklusive den kända Omega Speedmaster “Moonwatch”.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Brutala tester

Testerna var rena tortyren för Omega. Klockan utsattes för en hetta på över 90 grader, kyla på minus 18, vakuum, tryck, fukt, vibrationer och stötar som skulle fått en normal klocka att ge upp redan vid start.

Men Speedmastern höll ut, precis som en schweizisk armékniv i händerna på MacGyver. Två andra tillverkare deltog i urvalet, deras modeller föll ifrån redan i de första testomgångarna.

ANNONS
Besättningen på Apollo 11, från vänster: Neil A. Armstrong, befälhavare; Michael Collins, pilot för kommandomodulen och Edwin E. Aldrin Jr., pilot för månlandaren. Foto: NASA

Astronauternas favorit är självklart Omega

Sedan spelade det också roll vad astronauterna själva tyckte. Och här rådde total enighet.

”Den var inte bara robust och exakt, utan också intuitiv att använda även under stress och i handskar”, noterade James Ragan.

Från Gemini till Apollo 11

Klockans första uppdrag blev Gemini 3 den 23 mars 1965, då Virgil Grissom och John Young bar Speedmaster under NASA:s första bemannade rymdfärd.

Fyra år senare satt Omega Speedmastern på Buzz Aldrins handled när han klev ut på månytan. Neil Armstrong hade lämnat sin egen Speedmaster i månlandaren som backup. Alltså blev Aldrins klocka den första som bars på månen.

Omega – design för uthållighet

Att Speedmastern överlevde testerna var ingen slump. Den var från början designad för motorsport, med tachymeterskala och robust boett.

ANNONS

Kombinationen av precision, läsbarhet och hållfasthet visade sig vara perfekt även för astronauter. Som bonus var den tillräckligt snygg för att också fungera på cocktailpartyn efteråt, en egenskap man kan anta inte stod i NASA:s kravspecifikation.

På dagens Speedmaster Moonwatch finns fortfarande den klassiska graveringen:
”Flight-qualified by NASA in 1965 for all manned space missions. The first watch worn on the moon.” Foto: Daniel Zimmermann

Från rymdverktyg till ikon

Efter Apollo 11 förvandlades klockan från verktyg till ikon. För samlare och entusiaster har Speedmaster blivit mer än ett objekt.

Den är ett stycke industrihistoria som visar hur teknisk briljans och slump kan samverka till odödlighet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KlockorNasaOmega
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS