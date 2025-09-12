När NASA på 1960-talet letade efter en klocka som kunde stå pall för rymdens brutalitet var det ingen designad specialmodell som tog hem segern. Det blev en helt vanlig butiksklocka, en schweizisk kronograf som redan låg i skyltfönster världen över: Omega Speedmaster.
Historien om odödliga Omega Speedmaster
Att den senare skulle hamna på månens yta, och i historieböckerna, var det nog ingen ingenjör som vågade ta gift på.
NASA:s val 1965 – Omega
Den 1 mars 1965 fastslog en officiell skrivelse från NASA att Omega Speedmaster var den enda klocka som klarat alla tester. Det betydde att modellen certifierades för bemannade rymdfärder – från Gemini-programmet till Apollo 11.
Som NASA-ingenjören James Ragan konstaterade enligt artikeln i Prestige Magazin: ”De utvalda modellerna var tvungna att simulera de verkliga förhållandena i rymden. Det var bara Speedmaster som höll.”
Ragan var den ingenjör som testade och certifierade klockor för NASA:s rymduppdrag, inklusive den kända Omega Speedmaster “Moonwatch”.
Brutala tester
Testerna var rena tortyren för Omega. Klockan utsattes för en hetta på över 90 grader, kyla på minus 18, vakuum, tryck, fukt, vibrationer och stötar som skulle fått en normal klocka att ge upp redan vid start.
Men Speedmastern höll ut, precis som en schweizisk armékniv i händerna på MacGyver. Två andra tillverkare deltog i urvalet, deras modeller föll ifrån redan i de första testomgångarna.
Astronauternas favorit är självklart Omega
Sedan spelade det också roll vad astronauterna själva tyckte. Och här rådde total enighet.
”Den var inte bara robust och exakt, utan också intuitiv att använda även under stress och i handskar”, noterade James Ragan.
Från Gemini till Apollo 11
Klockans första uppdrag blev Gemini 3 den 23 mars 1965, då Virgil Grissom och John Young bar Speedmaster under NASA:s första bemannade rymdfärd.
Fyra år senare satt Omega Speedmastern på Buzz Aldrins handled när han klev ut på månytan. Neil Armstrong hade lämnat sin egen Speedmaster i månlandaren som backup. Alltså blev Aldrins klocka den första som bars på månen.
Omega – design för uthållighet
Att Speedmastern överlevde testerna var ingen slump. Den var från början designad för motorsport, med tachymeterskala och robust boett.
Kombinationen av precision, läsbarhet och hållfasthet visade sig vara perfekt även för astronauter. Som bonus var den tillräckligt snygg för att också fungera på cocktailpartyn efteråt, en egenskap man kan anta inte stod i NASA:s kravspecifikation.
Från rymdverktyg till ikon
Efter Apollo 11 förvandlades klockan från verktyg till ikon. För samlare och entusiaster har Speedmaster blivit mer än ett objekt.
Den är ett stycke industrihistoria som visar hur teknisk briljans och slump kan samverka till odödlighet.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
