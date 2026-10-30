Nya japanska lyxklockan går inte att köpa – om du inte redan äger en

Ägarklubb och lottodragning

För att få köpa modellen måste du nämligen redan vara en del av märkets särskilda ägarklubb – och dessutom ha tur i en lottdragning, enligt HiConsumption.

Magasinet uppger vidare att det är första gången en klubbexklusiv modell erbjuds internationellt, efter att tidigare utgåvor främst riktats till den japanska marknaden.

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Inuti den nya klockan finns Grand Seikos manuellt uppdragna Spring Drive-urverk, kaliber 9R31.

Tekniken kombinerar mekanisk kraft med elektronisk reglering, vilket gör att sekundvisaren rör sig nästan helt utan synliga steg.

Urverket har en gångreserv på omkring 72 timmar och en uppgiven precision på plus/minus 15 sekunder per månad.

Klockan levereras med två läderarmband, ett mörkbrunt och ett ljusgrått.

Inuti den nya klockan finns Grand Seikos manuellt uppdragna Spring Drive-urverk, kaliber 9R31. (Foto: Grand Seiko)

Prislappen ligger på motsvarande drygt 100 000 svenska kronor.

Men även den som har råd måste uppfylla medlemsvillkoren och ha tur i lottdragningen.

Hälften går till Japan

Av de totalt 600 exemplaren är hälften redan reserverade för Japan, där ägarna kommer få sina klockor i februari nästa år, enligt Fratello Watches.

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Grand Seiko har också bekräftat att modellen erbjuds i bland annat EU, Storbritannien, USA och Australien.

”Med den här klockan har vi tagit oss an utmaningen att skapa ett helt nytt estetiskt uttryck som aldrig tidigare har setts hos Grand Seiko”, säger Kohei Egashira, ansvarig för produktplanering.

Natsuki Ando, chefredaktör för GS9 Clubs japanska webbplats tar beskrivningen till nästa nivå.

”Den är tunn och mycket användbar, samtidigt som detaljerna är djärva. Jag tycker att den här designen borde ses som ansiktet utåt för nästa generation Grand Seiko.”

(Foto: Grand Seiko)

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