Fickuret såldes för rekordbelopp

Med endast omkring 200 tillverkade klockor för Roger W. Smith vidare den brittiska urmakartraditionen från George Daniels. Hans arbete bygger vidare på Daniels uppfinningar, inte minst det koaxiala gångsystemet som utvecklats för att förbättra mekaniska urverks funktion. Foto: Roger W Smith Ltd

Smith startade sitt eget företag 2001. Tre år senare sålde han det andra fickuret till en privat samlare för att finansiera verksamheten. När samma klocka dök upp hos auktionshuset Phillips i New York i juni 2023 hade samlarvärdet stigit dramatiskt. Slutpriset blev 4,9 miljoner dollar, vilket gjorde den till det dyraste brittiska ur som någonsin sålts på auktion.

Auktionshuset beskriver Pocket Watch Number Two som det avgörande arbetet i Smiths karriär. Utan den hade han sannolikt aldrig blivit Daniels lärling.

Köparen var enligt ett reportage i tidningen British GQ investeraren Bill Ackman.

Det rekordhöga priset säger också något om hur marknaden för oberoende klockmakare har utvecklats. För samlare kan ett enskilt ur ha ett värde som går långt utöver materialkostnaden, särskilt när tillverkningshistorien är väl dokumenterad och exemplaret är unikt. På en marknad där exklusiva klockor också lockar som investeringar har Smith blivit ett av de mest eftertraktade namnen.

Ny klocka efter 25 år

Roger W. Smiths klockor designas, tillverkas och monteras i den egna verkstaden på Isle of Man. Endast ett fåtal specialkomponenter, som safirglas och rubinlager, köps in från externa tillverkare. Foto: Roger W Smith Ltd

I november 2026 presenterade Smith sin senaste modell, Series Seven, under en jubileumsmiddag på Victoria and Albert Museum i London. Lanseringen markerar 25 år sedan han grundade sitt företag.

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Den nya klockan har en boett på 40 millimeter och ett helt nyutvecklat mekaniskt urverk. Konstruktionen omfattar en tourbillon som roterar ett varv per minut, Daniels mekanism som minskar friktionen och en årskalender som automatiskt håller reda på vilka månader som har 30 respektive 31 dagar. Kalendern behöver bara justeras en gång om året, i slutet av februari.

Enligt Smiths egen presentation av Series Seven är det också hans första armbandsur med en centralt placerad sekundvisare. En till synes liten förändring som krävde en helt ny konstruktion av urverket. Formgivningen hämtar inspiration från fickuret som gav honom lärlingsplatsen och från Daniels Millennium-serie.

Klockjournalisten Mark Kauzlarich beskriver i en artikel hur den nya modellen förenar Smiths tidigare arbete med tekniska lösningar som han inte använt förut.

Roger W. Smith presenterade Series Seven i november 2026, i samband med märkets 25-årsjubileum. Klockan har en boett på 40 millimeter, tourbillon, årskalender och för första gången i märkets historia en centralt placerad sekundvisare. Foto: Roger W Smith Ltd

Arvet efter George Daniels

När Daniels avled 2011 ärvde Smith hans verkstad på Isle of Man. Där fortsätter han att utveckla den brittiska urmakartradition som hans läromästare ägnade sitt liv åt att bevara. Tillverkningen är fortfarande småskalig. Urverken konstrueras och färdigställs med omfattande handarbete, och produktionen kan inte jämföras med de stora schweiziska lyxhusens.

Smith var också med och grundade Alliance of British Watch and Clock Makers 2020, en organisation som arbetar för att stärka brittisk klocktillverkning.

Men det finns ett ännu mer personligt projekt kvar i verkstaden.

Smith arbetar med ett fickur som Daniels aldrig hann färdigställa. Under mer än ett år har han försökt förstå hur hans gamle läromästare tänkte när han konstruerade de olika delarna. Målet är att färdigställa klockan utan att förlora Daniels ursprungliga idé.

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