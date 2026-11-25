Roger W. Smith fick nej när han ville bli lärling hos en av världens främsta urmakare. Hans första fickur underkändes också. Efter fem års arbete fick han till slut sitt erkännande och 2023 såldes samma klocka för 4,9 miljoner dollar, ett rekord för brittiskt urmakeri. Nu firar han 25 år som självständig klockmakare med en ny modell.
Nekades lärlingsplats – hans klocka såldes för 4,9 miljoner dollar
Roger W. Smith var fortfarande elev vid urmakarskolan i Manchester när George Daniels kom på besök. Daniels hade utvecklat en ny mekanism som minskade friktionen och slitaget i mekaniska klockor, en uppfinning som senare skulle tas i bruk av Omega.
Smith blev så imponerad att han skrev till Daniels och bad om att få bli hans lärling. Svaret blev nej. Daniels arbetade ensam och hade inga planer på att ta emot någon elev skriver auktionshuset Phillips, som senare skulle sälja klockan som förändrade Smiths liv.
Fem års arbete för att få ett ja
Daniels bjöd trots avslaget in den unge Smith till sin verkstad på Isle of Man. Smith hade bestämt sig för att visa vad han kunde och byggde sitt första fickur i föräldrarnas garage. Men Daniels var inte imponerad. Klockan såg alltför handgjord ut, ansåg han. Hantverket skulle hålla en sådan nivå att det färdiga resultatet såg fulländat ut, utan synliga spår av tillverkningsarbetet.
Smith började om från början.
Under fem år arbetade han med ett nytt fickur, utrustat med bland annat evighetskalender och tourbillon. Evighetskalendern håller automatiskt reda på månadernas olika längd och skottår. En tourbillon är en liten roterande mekanism som ursprungligen utvecklades för att minska gravitationens påverkan på klockans precision.
När Daniels fick se det andra fickuret 1997 kom till slut erkännandet.
”Congratulations, you are now a watchmaker”, sade han enligt Roger W. Smiths egen berättelse.
Året därpå flyttade Smith till Isle of Man för att arbeta tillsammans med Daniels. Han blev den legendariske urmakarens enda lärling.
Fickuret såldes för rekordbelopp
Smith startade sitt eget företag 2001. Tre år senare sålde han det andra fickuret till en privat samlare för att finansiera verksamheten. När samma klocka dök upp hos auktionshuset Phillips i New York i juni 2023 hade samlarvärdet stigit dramatiskt. Slutpriset blev 4,9 miljoner dollar, vilket gjorde den till det dyraste brittiska ur som någonsin sålts på auktion.
Auktionshuset beskriver Pocket Watch Number Two som det avgörande arbetet i Smiths karriär. Utan den hade han sannolikt aldrig blivit Daniels lärling.
Köparen var enligt ett reportage i tidningen British GQ investeraren Bill Ackman.
Det rekordhöga priset säger också något om hur marknaden för oberoende klockmakare har utvecklats. För samlare kan ett enskilt ur ha ett värde som går långt utöver materialkostnaden, särskilt när tillverkningshistorien är väl dokumenterad och exemplaret är unikt. På en marknad där exklusiva klockor också lockar som investeringar har Smith blivit ett av de mest eftertraktade namnen.
Ny klocka efter 25 år
I november 2026 presenterade Smith sin senaste modell, Series Seven, under en jubileumsmiddag på Victoria and Albert Museum i London. Lanseringen markerar 25 år sedan han grundade sitt företag.
Den nya klockan har en boett på 40 millimeter och ett helt nyutvecklat mekaniskt urverk. Konstruktionen omfattar en tourbillon som roterar ett varv per minut, Daniels mekanism som minskar friktionen och en årskalender som automatiskt håller reda på vilka månader som har 30 respektive 31 dagar. Kalendern behöver bara justeras en gång om året, i slutet av februari.
Enligt Smiths egen presentation av Series Seven är det också hans första armbandsur med en centralt placerad sekundvisare. En till synes liten förändring som krävde en helt ny konstruktion av urverket. Formgivningen hämtar inspiration från fickuret som gav honom lärlingsplatsen och från Daniels Millennium-serie.
Klockjournalisten Mark Kauzlarich beskriver i en artikel hur den nya modellen förenar Smiths tidigare arbete med tekniska lösningar som han inte använt förut.
Arvet efter George Daniels
När Daniels avled 2011 ärvde Smith hans verkstad på Isle of Man. Där fortsätter han att utveckla den brittiska urmakartradition som hans läromästare ägnade sitt liv åt att bevara. Tillverkningen är fortfarande småskalig. Urverken konstrueras och färdigställs med omfattande handarbete, och produktionen kan inte jämföras med de stora schweiziska lyxhusens.
Smith var också med och grundade Alliance of British Watch and Clock Makers 2020, en organisation som arbetar för att stärka brittisk klocktillverkning.
Men det finns ett ännu mer personligt projekt kvar i verkstaden.
Smith arbetar med ett fickur som Daniels aldrig hann färdigställa. Under mer än ett år har han försökt förstå hur hans gamle läromästare tänkte när han konstruerade de olika delarna. Målet är att färdigställa klockan utan att förlora Daniels ursprungliga idé.
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