Nu kommer de tvåfärgade modellerna tillbaka

Gult guld och vitt guld bildar klockans karakteristiska randiga mönster. Foto: Piaget

Den första Polo 79 kom i gult guld 2024 och belönades samma år med priset för årets ikoniska klocka vid Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Året därpå följde en version i vitt guld.

Under 2026 har Piaget presenterat ytterligare två utföranden. Det ena kombinerar gult guld och vitt guld, en färgsättning som också förekom på vissa exemplar från 1979. De olika metallerna bildar klockans karakteristiska randiga mönster.

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Det andra utförandet har en urtavla av sodalit, en blå prydnadssten vars naturliga färgskiftningar gör att varje tavla får sitt eget uttryck. Boetten och armbandet är tillverkade i vitt guld.

Det är första gången en modell i den återlanserade Polo 79-serien får en urtavla av dekorativ sten.

Priset nosar på en miljon kronor

Priserna skiljer sig mellan utföranden och marknader, och Piaget hänvisar på sin internationella webbplats till prisförfrågan. Foto: Piaget

När Polo 79 återkom 2024 låg det europeiska riktpriset på omkring 80 000 euro, motsvarande ungefär 900 000 kronor med dåtidens växelkurs. Priserna skiljer sig mellan utföranden och marknader, och Piaget hänvisar på sin internationella webbplats till prisförfrågan.

Originalet från 1979 tillverkades under kvartsklockornas genombrott, när batteridrivna urverk gjorde det möjligt att bygga mycket tunna boetter. I Polo 79 har Piaget valt ett mekaniskt verk, men behållit den integrerade konstruktionen där boett, urtavla och guldarmband bildar en sammanhängande helhet.

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