Piagets sportklocka Polo vägde upp till 136 gram när den lanserades 1979. I den återlanserade modellen har guldvikten vuxit till omkring 200 gram. Nu breddar den schweiziska tillverkaren serien med tvåfärgat guld och en urtavla av djupt blå sodalit.
200 gram massivt guld – kultklockan från 1979 får nya lyxversioner
En sportklocka i massivt guld var knappast det mest praktiska valet 1979. Men det var heller inte poängen när Piaget presenterade Polo, döpt efter sporten som förknippades med välbärgade semesterorter och exklusiva klubbar. Klockan hade en boett som smälte samman med armbandet. De horisontella guldränderna fortsatte över urtavlan, och samma mönster återkom i både runda och fyrkantiga modeller.
Andy Warhol ägde två exemplar och Ursula Andress hörde till de kända namn som bar modellen. Intresset för äldre Piaget-klockor har sedan dess fått nytt liv bland samlare.
Större boett – och mer guld
Originalets större runda modell mätte 34 millimeter och drevs av ett tunt kvartsverk. När Piaget återlanserade designen som Polo 79 under sitt 150-årsjubileum 2024 hade boetten vuxit till 38 millimeter. Batteriet hade ersatts av det automatiska urverket 1200P1. Det är bara 2,35 millimeter tjockt och gör det möjligt att hålla hela klockans höjd nere på 7,45 millimeter.
Guldmängden ökade också rejält. Enligt Fondation Haute Horlogerie innehåller den återlanserade modellen omkring 200 gram guld, jämfört med originalets 132–136 gram. Piaget har behållit växlingen mellan borstade och polerade ytor, men konstruerat om armbandet för att det ska följa handleden bättre.
Nu kommer de tvåfärgade modellerna tillbaka
Den första Polo 79 kom i gult guld 2024 och belönades samma år med priset för årets ikoniska klocka vid Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Året därpå följde en version i vitt guld.
Under 2026 har Piaget presenterat ytterligare två utföranden. Det ena kombinerar gult guld och vitt guld, en färgsättning som också förekom på vissa exemplar från 1979. De olika metallerna bildar klockans karakteristiska randiga mönster.
Det andra utförandet har en urtavla av sodalit, en blå prydnadssten vars naturliga färgskiftningar gör att varje tavla får sitt eget uttryck. Boetten och armbandet är tillverkade i vitt guld.
Det är första gången en modell i den återlanserade Polo 79-serien får en urtavla av dekorativ sten.
Priset nosar på en miljon kronor
När Polo 79 återkom 2024 låg det europeiska riktpriset på omkring 80 000 euro, motsvarande ungefär 900 000 kronor med dåtidens växelkurs. Priserna skiljer sig mellan utföranden och marknader, och Piaget hänvisar på sin internationella webbplats till prisförfrågan.
Originalet från 1979 tillverkades under kvartsklockornas genombrott, när batteridrivna urverk gjorde det möjligt att bygga mycket tunna boetter. I Polo 79 har Piaget valt ett mekaniskt verk, men behållit den integrerade konstruktionen där boett, urtavla och guldarmband bildar en sammanhängande helhet.
Läs mer: Lyxklockan blev smycken – kostar från 500 000 kronor. Dagens PS