År 2019 hittade Jodi Pierson några dinosaurieben på sin ranch i Montana. Sju år senare såldes skelettet för närmare en halv miljard kronor. Då hade dinosaurien hunnit byta både namn och vetenskaplig identitet. Och priset blev betydligt högre än någon hade räknat med.
Hittade en dinosaurie på sin mark – såldes för 477 miljoner
När ranchägaren Jodi Pierson hittade fossilbitar på sin mark i Montana 2019 vände hon sig till sin kusin Clayton Phipps.
Han hade redan gjort sig ett namn som dinosauriejägare och gick under smeknamnet Dinosaur Cowboy.
”Jag minns fortfarande dagen då hon körde in på gården med bitarna hon hade hittat, hur uppspelt hon var och hur glad jag blev över att få se dem”, berättar Phipps i en intervju med Sotheby’s.
Det som Jodi hade hittat var delar av ett omkring 67 miljoner år gammalt dinosaurieskelett.
Phipps hjälpte till med utgrävningen. Bland dem som deltog fanns också hans elvaårige son Luke, Jodi själv och hennes make Kelly.
Resultatet blev ett närmare sex meter långt skelett med en nästan komplett skalle och 35 tänder.
Bjöds ut för 20 miljoner dollar
Fyra år efter upptäckten dök dinosaurien upp på konstmässan Frieze Masters i London.
Då hette den Chomper och presenterades som en ung Tyrannosaurus rex. Prislappen låg på 20 miljoner dollar, motsvarande drygt 200 miljoner kronor.
”Det är en upptäckt man gör en gång i livet”, sade Salomon Aaron, chef för galleriet David Aaron, till The Art Newspaper.
Galleriet framhöll särskilt dinosauriens välbevarade skalle och stora antal ursprungliga tänder.
Någon försäljning för de begärda 20 miljonerna finns däremot inte dokumenterad.
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Chomper blev Jodi
När skelettet återigen skulle säljas 2026 hade det fått ett nytt namn. Sotheby’s kallade dinosaurien Jodi, efter kvinnan som hittade den.
Nu presenterades den också som en Nanotyrannus, en mindre släkting till Tyrannosaurus rex.
Forskare hade i årtionden diskuterat om Nanotyrannus verkligen var ett eget dinosauriesläkte eller om fossilen kom från unga T. rex.
Phipps hade identifierat skelettet som Nanotyrannus redan 2020, men på konstmässan tre år senare såldes det fortfarande in som en ung T. rex.
En studie i Nature från 2025 gav sedan starkare stöd för att Nanotyrannus var ett eget släkte.
Enligt Artnet är Jodi ett av bara tre någorlunda kompletta skelett av Nanotyrannus som forskarna känner till.
Budkrig i tolv minuter
När Jodi skulle auktioneras ut i New York den 27 oktober 2026 hade Sotheby’s satt förhandsvärderingen till mellan sex och nio miljoner dollar.
Det skulle visa sig vara försiktigt räknat.
Sex budgivare tävlade om skelettet. Efter tolv minuter var auktionen över och priset hade stigit till 47,3 miljoner dollar, inklusive avgifter.
Det motsvarar omkring 477 miljoner svenska kronor och är mer än fem gånger den högsta förhandsvärderingen.
Jodi blev därmed det näst dyraste dinosaurieskelettet som sålts på auktion. Rekordet tillhör fortfarande T. rex-skelettet Gus, som såldes för 50,1 miljoner dollar i juli 2026.
Ingen vet vem som köpte Jodi
Vem som betalade närmare en halv miljard kronor för skelettet har inte offentliggjorts. Det är heller inte känt hur mycket Jodi Pierson själv fick för sitt fynd.
För paleontologerna Kristi Curry Rogers och Lindsay Zanno är försäljningen bekymmersam.
I en debattartikel i Live Science kritiserar de handeln med vetenskapligt värdefulla fossil. När dinosaurieskelett säljs till privata samlare riskerar forskarna att förlora möjligheten att undersöka dem.
Museerna har svårt att konkurrera med de summor som förmögna samlare är beredda att betala.
Ännu finns inga offentliga besked om vem som har köpt Jodi eller om skelettet kommer att göras tillgängligt för forskning.
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