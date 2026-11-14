Hittade en dinosaurie på sin mark – såldes för 477 miljoner

”Jag minns fortfarande dagen då hon körde in på gården med bitarna hon hade hittat, hur uppspelt hon var och hur glad jag blev över att få se dem”, berättar Phipps i en intervju med Sotheby’s.

Det som Jodi hade hittat var delar av ett omkring 67 miljoner år gammalt dinosaurieskelett.

Phipps hjälpte till med utgrävningen. Bland dem som deltog fanns också hans elvaårige son Luke, Jodi själv och hennes make Kelly.

Resultatet blev ett närmare sex meter långt skelett med en nästan komplett skalle och 35 tänder.

Bjöds ut för 20 miljoner dollar

Fyra år efter upptäckten dök dinosaurien upp på konstmässan Frieze Masters i London.

Då hette den Chomper och presenterades som en ung Tyrannosaurus rex. Prislappen låg på 20 miljoner dollar, motsvarande drygt 200 miljoner kronor.

”Det är en upptäckt man gör en gång i livet”, sade Salomon Aaron, chef för galleriet David Aaron, till The Art Newspaper.

Galleriet framhöll särskilt dinosauriens välbevarade skalle och stora antal ursprungliga tänder.

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Någon försäljning för de begärda 20 miljonerna finns däremot inte dokumenterad.

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