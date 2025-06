Så överlever du värmeböljan i Spanien – med stil

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Solskydd – inte bara för blekfisar

Att smörja in sig med solskyddsfaktor är en klyscha, men också din biljett till att slippa brinna upp. Ärlebrink slår fast att “solkräm är jätteviktigt, men inte allt.” Du ska också söka skugga mitt på dagen. För ja, solen är som en aggressiv granne som du måste hantera: ibland behöver du bara stänga dörren.

Värmeböljan med extrem värme som drabbat norra halvklotet i sommar har kommit ovanligt tidigt och varat ovanligt länge. (Foto: TT)

Ät rätt – drick rätt – sov rätt

Värmen gör mer än att ge dig snygg bränna. Den saboterar också aptiten och sömnen. Läkarrådet är enkelt: små, lätta måltider, massor av vatten och alkohol i mycket måttliga mängder. Sömnen blir också bättre om du kyler ner rummet innan du lägger dig. En fläkt, blöta handdukar i frysen – ja, till och med ett nattdopp kan rädda din skönhetssömn.

Vem ska akta sig mest?

Barn och äldre är förstås mest utsatta. Men Ärlebrink påminner om att unga och övermodiga semesterfirare som går all in på sol, sprit och för lite vätska också löper risk. Symtomen på värmeslag är tydliga: yrsel, illamående, förvirring. Då är det dags att släpa sig in i skuggan, dricka vatten och ringa vården om det inte vänder.

En sval Perfect Weekend – går det?

Ja, men det kräver en ny strategi. Siesta är inte bara en kulturell nyck – det är en överlevnadsinstinkt. Du bör planera alla utflykter tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Vill du bada? Gör det när solen inte är som starkast. En dag på stranden mellan 11 och 16 är kort sagt ingen Perfect Weekend – det är en dum idé.

Om du ska vara ute i solen är det viktigt med solskydd. Alla kroppsdelar som exponeras för sol ska smörjas in, även läpparna och den tunna känsliga huden runt ögonen som är extra känslig för solskador. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till värmeböljan

Drick ett glas vatten i timmen – mer om du rör dig mycket.

Håll dig i skuggan mitt på dagen.

Smörj in dig med hög solskyddsfaktor – och återapplicera ofta.

Ät lätt mat, gärna salt för att behålla vätskan.

Vila mycket – siesta är din vän.

Håll koll på äldre och barn.

Känn efter – yrsel och huvudvärk är varningstecken.

