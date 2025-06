Så slipper du stressa på semestern – psykologernas checklista

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Maxad ledighet stressar

Ett annat vanligt misstag är att schemalägga semestern som om den vore ett projekt. Resor, renoveringar och sociala åtaganden kan skapa ännu mer press än en vanlig arbetsvecka.

“Det är naturligt att vilja maximera den lediga tiden, men alltför schemalagda semesterveckor gör oss i regel mer stressade än vad en vanlig arbetsvecka gör”, säger Jonas Hjalmar Blom.

Brukar du stressa innan semestern? Eller vill du planera din ledighet in i minsta detalj? Då kanske du bör tänka om. (Foto: Mickan Mörk, TT)

Samtidigt är det inte heller hälsosamt att bara ligga i soffan. Forskning visar att en aktiv fritid med exempelvis utomhusvistelse och måttlig fysisk aktivitet, är mer välgörande än en passiv semester framför skärmen.

Den gyllene regeln? Hitta en balans. Några stimulerande aktiviteter i lagom mängd gör gott för både kropp och psyke.

Pengar, press och förväntningar

Att semestern ofta innebär höga förväntningar och ekonomiska beslut kan bli en stressfaktor i sig. I Dagens PS varnar sparpsykologen Niklas Laninge också för att många familjer inte pratar öppet om vad de vill lägga pengar på, eller vad de faktiskt har råd med.

Niklas Laninge är sparpsykolog på Opti (Foto: Niklas Laninge)

“Det vanligaste misstaget är helt klart att inte prata om sina förväntningar, vad man oroar sig för och vad man vill lägga pengar på”, säger han.

Han rekommenderar att man gör upp en plan innan semestern med gemensamma spelregler och veckovisa avstämningar. Det minskar risken för konflikter och skapar trygghet.

Psykologen Louise Lind har tidigare även betonat vikten av att inte lägga all återhämtning på just sommaren. Hon menar att kroppen behöver regelbunden vila året om, och att det skapar ohälsosamma förväntningar att “spara ihop all vila till semestern”.

Stressforskaren Niclas Almén lyfter även något han kallar för “återhämtningsparadoxen”, de vill säga att det ofta är som svårast att återhämta sig just när man behöver det mest. Han och kollegan Per Johnsson, psykolog och forskare vid Lunds universitet, uppmanar till att minska sociala medier, reflektera över förväntningar och inte planera sönder ledigheten.

Psykologernas tips Koppla bort jobbet helt – även mejlen.

Undvik både för mycket och för lite aktivitet.

Prata om pengar och förväntningar innan semestern börjar.

Se semestern som en del av ett större återhämtningsmönster – inte årets enda chans till vila.

Reflektera över vad du vill få ut av ledigheten.

Minska skärmtid och sociala medier för att undvika jämförelsestress.

Gör små avstämningar under semestern – hur känns det, funkar planen?

Utvärdera semestern i efterhand för att lära till nästa gång. Källor: Jonas Hjalmar Blom (DN), Niklas Laninge, Louise Lind, Niclas Almén och Per Johnsson (Dagens PS).

