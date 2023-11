Rökning skulle förbjudas – nu tvärvänder regeringen

Life Science

Forskare fastslår: Socker ökar suget efter fett

För mycket socker är inte bara onyttigt i sig. Det påverkar även vårt sug efter fett. Nu har svenska forskare kartlagt nya sammanhang. Det sägs att en olycka sällan kommer ensam. Är man professor i molekylär biologi kan man formulera samma sak under rubriken ”Fat and sugar-induced signals regulate sweet and fat taste perception in …