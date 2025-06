Ny forskning: Äldre resenärer klarar jetlag bättre

Studien genomfördes av forskare vid Centre for Sleep and Cognition på NUS Yong Loo Lin School of Medicine (NUS Medicine) i samarbete med finska företag ŌURA. Den senare tillverkar och säljer så kallade smarta ringar.

“Vi har länge vetat att jetlag är ett problem för resenärer, men den här studien ger faktiska bevis för hur ihållande effekterna faktiskt är, särskilt när det gäller att anpassa sömnens tidpunkt till en ny tidszon”, säger Adrian Willoughby, huvudförfattare till studien och senior forskare vid NUS Medicine till Science Daily.

Ny studie visar att yngre ofta får värre jetlag än äldre personer.

Trots att det är välkänt att jetlag orsakar sömnproblem sticker några av studiens resultat ut.

Inom två dygn sover de flesta resenärer lika länge som de normalt gör. Men det betyder inte att jetlagen är över. Resultaten visar att det tar betydligt längre tid att återfå bra sömn och att somna normal tid i den nya tidzonen. Störtningarna kan pågå i upp till 15 dagar. Det kan också innebära fler uppvaknanden under natten samt sämre prestation och ökad trötthet under dagen.

Äldre klarar jetlag bättre

Studien pekar inte på att det är några större skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till jetlag.

När forskarna jämförde olika åldersgrupper såg de dock att äldre personer påverkas mindre av jetlag än yngre personer. Med varje år i ålder minskade problemen med sömn efter resan lite. En 60-åring förlorar i genomsnitt 15 minuter mindre sömn dagarna efter ankomsten än en 20-åring jämfört med hur mycket de brukar sova i vanliga fall.

Jetlag är värre vid resor österut, särskilt vid kortare resor över upp till tre tidszoner. Studien visar att vid västlig resa var återhämtningen nästan klar efter 6 till 8 dagar. Vid östlig resa pågick återställning fortfarande efter 10 till 12 dagar, särskilt vid längre resor.

En viktig aspekt av studien är att forskarna också mätte deltagarnas vanliga sömnmönster både före och efter resorna under en längre tidsperiod. Forskarna analyserade avidentifierad sömndata från 60 000 resor på över 100 kilometer, sammanlagt motsvarande 1,5 miljoner nätter. Det gör detta till den första storskaliga studien av jetlag i verkliga miljöer.

Tidigare forskning har genomförts i laboratorier eller med särskilda grupper som elitidrottare eller militärpersonal.