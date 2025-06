Män dör i cancer onödan – checklistan som räddar ditt liv

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

De vanligaste cancerformerna bland män

Prostatacancer – drabbar över var tionde man Hudcancer – både skivepitel och malignt melanom Blodcancer – som lymfom och leukemi

Checklistan: tecknen du inte får ignorera

• Knölar som inte försvinner – särskilt på hals, armhåla, ljumskar eller pung

• Hudförändringar som kliar eller blöder

• Problem att kissa – tunn stråle, många toabesök nattetid

• Blod i avföringen eller ändrade tarmvanor

• Långvarig hosta som inte förklaras av förkylning

Och framför allt: säg ja när du blir erbjuden provtagning. “Många män söker vård för sent. Vi ser fler fall där cancern redan spridit sig”, säger Torsler Andersson. Det vill Cancerfonden ändra på.

“Där ser vi att färre män än kvinnor lämnar ett sådant prov”, säger Torsler Andersson.

En kampanj med rak adress

Förutom trav och bilbesiktning vill man även nå ut genom fackförbund, stora arbetsgivare och Försvarsmakten. Målet? Att en tredjedel av all cancer ska upptäckas i ett tidigare stadium senast 2030.

“En stor del av den cancer som upptäcks för sent finns hos män. Det vill vi ändra på”, säger Helena Torsler Andersson.

Så nästa gång du ser en affisch om prostata på väg till jobbet – läs den. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Män och cancer i Sverige

• 1 av 3 män får cancer under sin livstid.

• Prostatacancer är vanligast – över 10 procent av män drabbas.

• Män söker vård senare än kvinnor, vilket ökar risken för att cancern hunnit sprida sig.

• Cancerfonden vill att en tredjedel av all cancer ska upptäckas tidigare senast år 2030.

• Platser för kampanjen: Bilbesiktningar, travbanor, arbetsplatser och via fackförbund.