Från stolar designade ”utanför hjärnan” till en AI-driven lyxresort. Tre stjärndesigners berättar hur tekniken ritar om spelplanen.
Glöm allt du vet – nu bygger AI lyxanläggningar
Mest läst i kategorin
Extraordinära Villa Backa anno 1907 söker ny ägare
Det finns villor, det finns herrgårdar och så finns det fastigheter som denna extraordinära slottsliknande villa i nationalromantisk stil. Nu söker Villa Backa ny ägare. Hos mäklaren beskrivs Villa Backa 1 i Höör som ett storslaget boende i en klass för sig. Totalarean om cirka 1 000 kvm är fördelat på fyra våningsplan och sidobyggnader …
Viggo testar Porsche Macan - en elbil...
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har provkört Porsches stora elbil en sommarvecka i augusti. Det blir en krock mellan varumärkets själ, Viggos drömmar och en bättre verklighet. Drive in med reality check Vi rullar in på McDonald’s drive in. Killen i kassan jublar först när han ser en fet Porsche, men blir sedan besviken när …
Glöm allt du vet – nu bygger AI lyxanläggningar
Från stolar designade ”utanför hjärnan” till en AI-driven lyxresort. Tre stjärndesigners berättar hur tekniken ritar om spelplanen. Design har alltid balanserat mellan konst och funktion. Nu har en ny spelare klivit in på scenen: artificiell intelligens. Och medan vissa ser den som ett hot mot kreativiteten, använder andra den som bränsle för att ta sitt …
Cristiano Ronaldo har friat – detta stal showen
Det händer saker även i världsstjärnan Cristiano Ronaldos privatliv. Han är fortfarande en av planetens mest omskrivna fotbollsspelare och är nu även förlovad med Georgina Rodríguez. Efter åratal av spekulationer dök den officiella bekräftelsen på förlovningen upp på Instagram. Men det som verkligen fick internet att gå i gång var inte själva frieriet. Det var …
Hårda stilregler hos Finnair: Så långa får fransarna vara i kabinen
Att jobba som kabinpersonal är inte bara att hälla kaffe och hålla ordning i gången. Hos Finnair är det också en fråga om millimetrar – på fransarna, naglarna och klackhöjden. Flygbolaget har nämligen ett regelverk för hur deras personal ska se ut, och det skulle få vilken stylist som helst att svettas. 12 millimeter långa …
Design har alltid balanserat mellan konst och funktion.
Nu har en ny spelare klivit in på scenen: artificiell intelligens. Och medan vissa ser den som ett hot mot kreativiteten, använder andra den som bränsle för att ta sitt skapande till nya nivåer.
Stolen som inte kom från människan
När franske industridesignern Philippe Starck lanserade sin så kallade ”AI chair” 2019 kallade han den för den ”första stolen designad utanför vår hjärna”.
Han arbetade tillsammans med mjukvaruföretaget Autodesk för att låta en dator besvara en enkel fråga: ”Kan du hjälpa mig att vila min kropp med minsta möjliga material och energi?”
Efter flera års försök och misslyckanden kom lösningen, inspirerad av hur fostrets hand formas i magen, inte genom att lägga till, utan genom att ta bort material.
”AI är inte ännu den stora skaparen som vi är. Men imorgon, vem vet”, säger Starck till CNN.
För honom är AI ett kraftfullt verktyg, men fortfarande bara ett verktyg. ”Det är en fantastisk hjälp, men vi behöver fortfarande magin i den mänskliga hjärnan”.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
När arkivet blir evigt
Modeikonen Norma Kamali har i över 50 år byggt upp ett enormt arkiv av plagg. Nu har hon börjat mata in hela sitt livsverk i AI-system för att förlänga varumärkets liv, kanske långt efter att hon själv är borta.
”Tänk om mitt arkiv kunde förlänga livslängden på märket efter att jag är borta?”, funderade hon.
Genom att kategorisera allt från halslinjer till silhuetter kan AI ge henne nya idéer som bygger vidare på hennes eget design-DNA. När hon tröttnat på en populär klänning bad hon AI om nya variationer. Resultatet? Förslag som såg ut som om hon själv hade skapat dem.
”AI kunde gå vart som helst med min design och komma fram till något nytt”, säger Kamali.
Hon är medveten om kritiken mot tekniken, men ser också möjligheter: ”Jag tror starkt att det kommer skapa nya jobb, en ny värld och ett nytt sätt att leva”.
Läs även: Nya lyxtrenden suddar ut gränser – och kostar miljoner. Dagens PS
Världens första AI-drivna lyxanläggning
Arkitekten Tim Fu har tagit AI ett steg längre. Hans byrå, Studio Tim Fu, har designat en ny resort vid Bledsjön i Slovenien. De kallar den för “världens första helt AI-drivna arkitekturprojekt”.
Platsen är unik, berättar Forbes: området är ett av Europas mest skyddade naturområden och omgivet av kulturminnesmärkta byggnader. Bara några meter bort ligger Villa Epos, ritad av Sloveniens nationalarkitekt Jože Plečnik.
Här har AI använts för att optimera allt från planlösningar till hur byggnaderna harmoniserar med lokal tradition. Genom att analysera regionala byggstilar föreslog datorn nya sätt att tolka klassiska element, som de vertikala trästrukturerna ”rizalit”.
”Det är väldigt svårt att lägga undan sitt ego och inse att det finns delar av mitt jobb som maskiner kan göra bättre”, säger Fu.
Men precis som de andra betonar han att AI inte ersätter människan.
”Teknologin hjälper oss bara. Arkitekturens mål är de platser vi skapar, inte de renderingar vi producerar”.
Läs också: AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Kinas fastighetssektor skakad av jättens skamliga exit
I måndags avnoterades pinsamt Kinas fastighetsbjässe Evergrande från Hongkongbörsen och går nu till historien som ”världens mest skuldsatta byggherre”, skriver CNBC. Åtta år efter börsnoteringen 2009 toppade Evergrandes börsvärde på 51,7 miljarder dollar. Det var 2017 och fastighetsjättens aktier var glödheta. Men i dag, med facit i hand och kraschen i närminne, står den tidigare …
Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta
Juristen Thomas Eriksson varnar för att arvsordningen låser kapital hos pensionärer – medan unga får vänta i årtionden. Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag. Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. …
Vill du rädda relationen? Lösningen kan finnas i plånboken
Tiden är ofta den största bristvaran i den moderna relationen. Genom tidsbrist och krävande vardagslogistik uppstår slitningar. En ny studie visar nu att lösningen kan vara närmre än många tror, om man har pengar att avvara. Köp dig fri från hushållssysslor och få tid för relationen. Studien, publicerad i Journal of Personality and Social Psychology, …
Larm: Brottslighet skrämmer bort småföretagare
I storstäderna sjunker intresset för att starta småföretag på grund av växande brottslighet och i Sverige minskar nyföretagandet generellt, enligt ny rapport. Varje år publicerar Småföretagarnas riksförbund en rapport om hur nyföretagandet i landet utvecklas, kopplat till sysselsättningen. Oroande i årets upplaga är bilden av hur företagsamheten avtar i storstäderna till följd av ökad brottslighet. …
Börsfrossa i Paris – storbankerna rasar
Frankrikes börs faller nära två procent när politisk osäkerhet skakar marknaden och drar med sig särskilt storbanker och byggbolag ned. Än så länge har inte börskaoset spridits sig till andra europeiska marknader. Läs även: Swedbank: Räntan sänks två gånger till i år – Dagens PS Politisk turbulens skakar marknaden Frankrikes börs rasade när premiärminister François …