Glöm allt du vet – nu bygger AI lyxanläggningar

När arkivet blir evigt

Modeikonen Norma Kamali har i över 50 år byggt upp ett enormt arkiv av plagg. Nu har hon börjat mata in hela sitt livsverk i AI-system för att förlänga varumärkets liv, kanske långt efter att hon själv är borta.

”Tänk om mitt arkiv kunde förlänga livslängden på märket efter att jag är borta?”, funderade hon.

Genom att kategorisera allt från halslinjer till silhuetter kan AI ge henne nya idéer som bygger vidare på hennes eget design-DNA. När hon tröttnat på en populär klänning bad hon AI om nya variationer. Resultatet? Förslag som såg ut som om hon själv hade skapat dem.

”AI kunde gå vart som helst med min design och komma fram till något nytt”, säger Kamali.

Hon är medveten om kritiken mot tekniken, men ser också möjligheter: ”Jag tror starkt att det kommer skapa nya jobb, en ny värld och ett nytt sätt att leva”.

Världens första AI-drivna lyxanläggning

Arkitekten Tim Fu har tagit AI ett steg längre. Hans byrå, Studio Tim Fu, har designat en ny resort vid Bledsjön i Slovenien. De kallar den för “världens första helt AI-drivna arkitekturprojekt”.

Platsen är unik, berättar Forbes: området är ett av Europas mest skyddade naturområden och omgivet av kulturminnesmärkta byggnader. Bara några meter bort ligger Villa Epos, ritad av Sloveniens nationalarkitekt Jože Plečnik.

Här har AI använts för att optimera allt från planlösningar till hur byggnaderna harmoniserar med lokal tradition. Genom att analysera regionala byggstilar föreslog datorn nya sätt att tolka klassiska element, som de vertikala trästrukturerna ”rizalit”.

”Det är väldigt svårt att lägga undan sitt ego och inse att det finns delar av mitt jobb som maskiner kan göra bättre”, säger Fu.

Men precis som de andra betonar han att AI inte ersätter människan.

”Teknologin hjälper oss bara. Arkitekturens mål är de platser vi skapar, inte de renderingar vi producerar”.

