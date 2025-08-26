Dagensps.se
Weekend

Glöm allt du vet – nu bygger AI lyxanläggningar

AI
Världens första helt AI-drivna arkitekturprojekt (Foto: Studio Tim Fu/Forbes)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Från stolar designade ”utanför hjärnan” till en AI-driven lyxresort. Tre stjärndesigners berättar hur tekniken ritar om spelplanen.

Design har alltid balanserat mellan konst och funktion. 

Nu har en ny spelare klivit in på scenen: artificiell intelligens. Och medan vissa ser den som ett hot mot kreativiteten, använder andra den som bränsle för att ta sitt skapande till nya nivåer.

Stolen som inte kom från människan

När franske industridesignern Philippe Starck lanserade sin så kallade ”AI chair” 2019 kallade han den för den ”första stolen designad utanför vår hjärna”.

Han arbetade tillsammans med mjukvaruföretaget Autodesk för att låta en dator besvara en enkel fråga: ”Kan du hjälpa mig att vila min kropp med minsta möjliga material och energi?”

Efter flera års försök och misslyckanden kom lösningen, inspirerad av hur fostrets hand formas i magen, inte genom att lägga till, utan genom att ta bort material.

”AI är inte ännu den stora skaparen som vi är. Men imorgon, vem vet”, säger Starck till CNN.

För honom är AI ett kraftfullt verktyg, men fortfarande bara ett verktyg. ”Det är en fantastisk hjälp, men vi behöver fortfarande magin i den mänskliga hjärnan”. 

AI stol
Den “första stolen designad utanför vår hjärna” (Foto: Simona Pesarini/Starck Network/CNN)
När arkivet blir evigt

Modeikonen Norma Kamali har i över 50 år byggt upp ett enormt arkiv av plagg. Nu har hon börjat mata in hela sitt livsverk i AI-system för att förlänga varumärkets liv, kanske långt efter att hon själv är borta.

”Tänk om mitt arkiv kunde förlänga livslängden på märket efter att jag är borta?”, funderade hon.

Genom att kategorisera allt från halslinjer till silhuetter kan AI ge henne nya idéer som bygger vidare på hennes eget design-DNA. När hon tröttnat på en populär klänning bad hon AI om nya variationer. Resultatet? Förslag som såg ut som om hon själv hade skapat dem.

”AI kunde gå vart som helst med min design och komma fram till något nytt”, säger Kamali.

Hon är medveten om kritiken mot tekniken, men ser också möjligheter: ”Jag tror starkt att det kommer skapa nya jobb, en ny värld och ett nytt sätt att leva”.

Läs även: Nya lyxtrenden suddar ut gränser – och kostar miljoner. Dagens PS

Världens första AI-drivna lyxanläggning

Arkitekten Tim Fu har tagit AI ett steg längre. Hans byrå, Studio Tim Fu, har designat en ny resort vid Bledsjön i Slovenien. De kallar den för “världens första helt AI-drivna arkitekturprojekt”.

Platsen är unik, berättar Forbes: området är ett av Europas mest skyddade naturområden och omgivet av kulturminnesmärkta byggnader. Bara några meter bort ligger Villa Epos, ritad av Sloveniens nationalarkitekt Jože Plečnik.

Här har AI använts för att optimera allt från planlösningar till hur byggnaderna harmoniserar med lokal tradition. Genom att analysera regionala byggstilar föreslog datorn nya sätt att tolka klassiska element, som de vertikala trästrukturerna ”rizalit”.

”Det är väldigt svårt att lägga undan sitt ego och inse att det finns delar av mitt jobb som maskiner kan göra bättre”, säger Fu.

Men precis som de andra betonar han att AI inte ersätter människan. 

”Teknologin hjälper oss bara. Arkitekturens mål är de platser vi skapar, inte de renderingar vi producerar”. 

Läs också: AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally. Dagens PS

AIDesignModeTeknik
