På onsdag släpper chipjätten Nvidia sin rapport och då kan Wall Street sättas på prov om AI-boomen betraktas som hållbar, skriver Fortune.
AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally
Det har kommit in flera bubbelvarningar för den nya tekniken, däribland från OpenAI:s vd Sam Altman som menar att investerarna uppvisar ett skrämmande exalterat beteende över AI, artificiell intelligens.
Detta visar sig främst genom de enorma summor som investeras i AI, och även i startup-bolag som i sak inte presenterat någon direkt affärsidé kring hajpen.
Läs mer: Nu varnar gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS
Läs också: Wall Street viftar bort OpenAI-vd:ns AI-panik DagensPS
Blir det proppen ur för AI-boomen?
När Nvidia, det företag som i dag värderas högst på Wall Street, på onsdag levererar sin kvartalsrapport kan det sätta AI:s framtidsutsikter på prov. Detta då AI-skepsisen breder ut sig, konstaterar Fortune.
Vid sidan av chiptillverkaren Nvidias resultatrapport kommer även inflationssiffror in i USA.
På söndagskvällen steg aktieterminerna på Wall Street ”markant”, uppger det amerikanska affärsmagasinet.
Wall Street-fest och nytt börsrekord
På fredagen var det rally på de amerikanska börserna efter Fed-chefen Jerome Powells Jackson Hole-tal, och där han öppnade för en räntesänkning i september. Bland annat rusade Dow Jones till en ny rekordnivå, samtidigt som Nasdaq Composite och S&P 500 var snubblade nära nya rekord.
Läs även: Nytt Ethereum-rally efter Fed-bossens utspel DagensPS
Det ska sägas att den enorma uppgången på fredagen kom efter en stor utförsäljning av aktier i teknikjättar, vilket enligt Fortune hänger ihop med de AI-tvivel som fått fäste.
Det finns en oro för att AI inte ska bli den hjälp för företag som många trott, framgår det.
Rapporten som sänker teknikföretagen
Bakgrunden är en ny rapport från MIT som visar att hela 95 procent av AI-pilotprogrammen på företag misslyckas att generera avkastning.
OpenAI-toppen Sam Altman har precis gett ytterligare bränsle till belackarna då han jämför dagens hysteri kring artificiell intelligens med IT-bubblan i slutet av 1990-talet.
Nvidia redovisar sin rapport efter Wall Streets stängning på onsdag.
Missa inte: Nvidias vd: Var smart – köp dina aktier här DagensPS
Läs vidare: Börsras för AI – varnar för att bubblan kan spricka Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
