AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally

Det har kommit in flera bubbelvarningar för den nya tekniken, däribland från OpenAI:s vd Sam Altman som menar att investerarna uppvisar ett skrämmande exalterat beteende över AI, artificiell intelligens.

Detta visar sig främst genom de enorma summor som investeras i AI, och även i startup-bolag som i sak inte presenterat någon direkt affärsidé kring hajpen.

Blir det proppen ur för AI-boomen?

När Nvidia, det företag som i dag värderas högst på Wall Street, på onsdag levererar sin kvartalsrapport kan det sätta AI:s framtidsutsikter på prov. Detta då AI-skepsisen breder ut sig, konstaterar Fortune.

Vid sidan av chiptillverkaren Nvidias resultatrapport kommer även inflationssiffror in i USA.

På söndagskvällen steg aktieterminerna på Wall Street ”markant”, uppger det amerikanska affärsmagasinet.