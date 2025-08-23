Nya lyxtrenden suddar ut gränser – och kostar miljoner 

När en modell i våras gled fram genom trädgården på Christian Diors älskade egendom, Château de La Colle Noire, bar hon ett halsband som fick publiken att höja på ögonbrynen.

Den glimrande pendeln, skapad av Dior Joailleries kreativa chef Victoire de Castellane, såg ut som ett exklusivt smycke – men gömde ett läppstift.

Enligt Dior skulle den oväntade skapelsen visa på “de uppenbara kopplingarna mellan smycken och skönhet”.

Diamanter i ansiktsbehandling

Dior är inte ensamt om att kombinera smycken med skönhetsprodukter. Den amerikanska smyckesdesignern Suzanne Kalan samarbetade tidigare i år med hudvårdsmärket Natura Bissé för en unik ansiktsbehandling där hennes signatur – rosettslipade diamanter – placerades på chakrapunkter i ansikte och hals.

Behandlingen kostade 600 pund, motsvarande nästan 8 000 kronor, och erbjöds på Dorchester Hotel i London.

”Diamanter hjälper till att minska stress och ångest”, sa Kalan och avslöjade att behandlingen nu kan bli tillgänglig på fler spa-anläggningar.