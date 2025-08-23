Lyxpsykologen beskriver lyxtrenden som “intim och onödig”. Dior, Guerlain och Bulgari är några av modehusen som nu lanserar exklusiva skapelser.
Nya lyxtrenden suddar ut gränser – och kostar miljoner
Mest läst i kategorin
Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin
Ett Hem i Stockholm har vuxit från 12 till 24 rum – och från exklusivt townhouse till en av stadens mest lönsamma lyxhotell. Med en beläggning på 90 procent och en omsättning som passerat 118 miljoner kronor är Jeanette Mix satsning allt annat än hemtam. Här är berättelsen om hur en diskret adress i Lärkstaden …
Nya lyxtrenden suddar ut gränser – och kostar miljoner
Lyxpsykologen beskriver lyxtrenden som “intim och onödig”. Dior, Guerlain och Bulgari är några av modehusen som nu lanserar exklusiva skapelser. När en modell i våras gled fram genom trädgården på Christian Diors älskade egendom, Château de La Colle Noire, bar hon ett halsband som fick publiken att höja på ögonbrynen. Den glimrande pendeln, skapad av …
Se upp för farligt kaffe i Norge
Norrmännen är kända för tre saker: olja, skidåkning och sitt kopiösa drickande av kaffe. Fyra koppar om dagen är snittet enligt Norsk Kaffeinformation. Men nu riskerar en av dessa koppar att bli den sista. Kaffet blev för starkt Det norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, har beordrat återkallelse av det populära specialkaffet Kamwenja. Skälet? Tester visade spår av …
När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna
Kaffe är en självklar del av vardagen för många svenskar. Nu visar en ny studie att tidpunkten kan påverka hur drycken påverkar humöret. För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet. Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten …
När en modell i våras gled fram genom trädgården på Christian Diors älskade egendom, Château de La Colle Noire, bar hon ett halsband som fick publiken att höja på ögonbrynen.
Den glimrande pendeln, skapad av Dior Joailleries kreativa chef Victoire de Castellane, såg ut som ett exklusivt smycke – men gömde ett läppstift.
Enligt Dior skulle den oväntade skapelsen visa på “de uppenbara kopplingarna mellan smycken och skönhet”.
Diamanter i ansiktsbehandling
Dior är inte ensamt om att kombinera smycken med skönhetsprodukter. Den amerikanska smyckesdesignern Suzanne Kalan samarbetade tidigare i år med hudvårdsmärket Natura Bissé för en unik ansiktsbehandling där hennes signatur – rosettslipade diamanter – placerades på chakrapunkter i ansikte och hals.
Behandlingen kostade 600 pund, motsvarande nästan 8 000 kronor, och erbjöds på Dorchester Hotel i London.
”Diamanter hjälper till att minska stress och ångest”, sa Kalan och avslöjade att behandlingen nu kan bli tillgänglig på fler spa-anläggningar.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 4 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Parfymflaskor som samlarobjekt
Mest kreativt tycks området parfym vara. I fjol samarbetade Guerlain med smyckeshuset Chaumet om en ny version av den klassiska Bee-flaskan – prydd med 336 diamanter på totalt 55 karat.
Priset? En miljon dollar. Flaskan kom dessutom med ett stopp som kunde förvandlas till en ring.
Bulgari har i sin tur gjort exklusiv parfym till en del av sina smyckeskollektioner. De senaste släppen har levererats i handblåsta Murano-flaskor, dekorerade med juvelprydda ormmotiv – för över 200 000 dollar styck, omkring 1,9 miljoner kronor.
“Vi insåg efterfrågan på sådana exklusiva skapelser och gjorde high-end-parfym till en strategisk satsning”, sa Bulgaris vice vd Laura Burdese.
Läs även: Ivanka Trumps diamanter – inget för den snåla. Dagens PS
Lyxtrenden där upplevelse går före funktion
Enligt lyxpsykologen Paul Russell handlar det inte längre om att diamanter bara är dekorativa.
”De gör någonting, de är en del av en process, de blir till en upplevelse”, säger han till CNN.
Konsumenter med höga inkomster söker i allt större grad unika upplevelser snarare än traditionella köp. Därför satsar varumärken på att göra parfymflaskor, smycken och till och med läppstift till exklusiva samlarobjekt.
”Människor vill inte ha kategorier längre, de vill ha ögonblick”, säger Russell och tillägger att en läppstiftsberlock i ett halsband fungerar just för att den är ”intim och onödig – och det är där lyxen finns”.
Stabila trots lyxkris
Att just smycken och skönhet står i centrum är ingen slump.
Enligt Bain & Company krympte den globala lyxmarknaden i fjol med mellan 1 och 3 procent, men både smycken och prestige-beauty fortsatte att växa.
Federica Levato, senior partner på Bain, menar att det beror på kategoriernas emotionella laddning:
“Tillsammans bildar de en kraftfull kombination: estetisk njutning möter känslomässig trygghet”.
Läs också: Här är årets viktigaste statussymboler för män. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Glada besked – inget stoppar din tjänstepension
Det spelar ingen roll om du valt att ta ut tjänstepensionen under hela din livslängd och kontot är tomt – pengarna strömmar till ändå. ”En livsvarig utbetalning betyder att pensionen betalas ut så länge man lever, oavsett om man blir 70, 85 eller 115 år”, säger pensionsexperten Dan Adolphson-Björck på minPension.se till E55 apropå en läsarfråga. Läsaren undrar …
Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72
Aldrig tidigare har skillnaden mellan drömmen om pension och den verklighet som väntar varit så stor. En ny rapport avslöjar ett glapp. Drömmen är att sluta jobba vid 63. Men verkligheten ser annorlunda ut. En ny rapport från SEB visar att unga vuxna i Sverige räknar med att behöva arbeta ända till 72, alltså nio …
Flyg från Europa till New York – snart tar det en timme
Ett flyg från London till New York på bara en timme? Om allt går enligt plan kan det bli verklighet redan 2031, tack vare ett nytt europeiskt hypersoniskt rymdplan. Efter att NASA pensionerade sina rymdfärjor 2011 trodde många att rymdplanen tillhörde historien. Men nu är de på väg tillbaka. I USA utvecklar flera bolag egna …
Jubla – du är vinnare på Norges mega-oljefynd
Du kan nu glädjas åt det största oljefyndet på ett årtionde i Norge – svenskt bolag är storägare i det norska företaget som fått jackpot. Det är Aker BP, där familjen Lundin är en av de största ägarna med 14 procent av aktierna, som gjort det rekordartade oljefyndet i Nordsjön. Den som sitter med aktier …
Glöm klimat och terrorism: Det här ses som största hotet mot Sverige
Krig, terrorism, klimatkris eller pandemier? En ny stor rapport från Pew Research Center visar att svaret i många länder – däribland Sverige – är något helt annat.? Undersökningen omfattar drygt 31 000 personer i 25 länder och visar att spridningen av falsk information online uppfattas som det största nationella hotet i flera höginkomstländer. I sju …