Nya lyxtrenden suddar ut gränser – och kostar miljoner 

Lyxtrenden
Dior är ett av modehusen som börjat kombinera smycken med smink (Foto: John Locher/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Lyxpsykologen beskriver lyxtrenden som “intim och onödig”. Dior, Guerlain och Bulgari är några av modehusen som nu lanserar exklusiva skapelser.

När en modell i våras gled fram genom trädgården på Christian Diors älskade egendom, Château de La Colle Noire, bar hon ett halsband som fick publiken att höja på ögonbrynen. 

Den glimrande pendeln, skapad av Dior Joailleries kreativa chef Victoire de Castellane, såg ut som ett exklusivt smycke – men gömde ett läppstift.

Enligt Dior skulle den oväntade skapelsen visa på “de uppenbara kopplingarna mellan smycken och skönhet”. 

Diamanter i ansiktsbehandling

Dior är inte ensamt om att kombinera smycken med skönhetsprodukter. Den amerikanska smyckesdesignern Suzanne Kalan samarbetade tidigare i år med hudvårdsmärket Natura Bissé för en unik ansiktsbehandling där hennes signatur – rosettslipade diamanter – placerades på chakrapunkter i ansikte och hals. 

Behandlingen kostade 600 pund, motsvarande nästan 8 000 kronor, och erbjöds på Dorchester Hotel i London.

”Diamanter hjälper till att minska stress och ångest”, sa Kalan och avslöjade att behandlingen nu kan bli tillgänglig på fler spa-anläggningar.

Lyxtrenden
Ett Dior-läppstift prytt med färgglada juveler. Den nya lyxtrenden kombinerar skönhet och smycken (Foto: Piotr Stoklosa/CNN)
Parfymflaskor som samlarobjekt

Mest kreativt tycks området parfym vara. I fjol samarbetade Guerlain med smyckeshuset Chaumet om en ny version av den klassiska Bee-flaskan – prydd med 336 diamanter på totalt 55 karat. 

Priset? En miljon dollar. Flaskan kom dessutom med ett stopp som kunde förvandlas till en ring.

Bulgari har i sin tur gjort exklusiv parfym till en del av sina smyckeskollektioner. De senaste släppen har levererats i handblåsta Murano-flaskor, dekorerade med juvelprydda ormmotiv – för över 200 000 dollar styck, omkring 1,9 miljoner kronor.

“Vi insåg efterfrågan på sådana exklusiva skapelser och gjorde high-end-parfym till en strategisk satsning”, sa Bulgaris vice vd Laura Burdese.

Lyxtrenden där upplevelse går före funktion

Enligt lyxpsykologen Paul Russell handlar det inte längre om att diamanter bara är dekorativa. 

”De gör någonting, de är en del av en process, de blir till en upplevelse”, säger han till CNN.

Konsumenter med höga inkomster söker i allt större grad unika upplevelser snarare än traditionella köp. Därför satsar varumärken på att göra parfymflaskor, smycken och till och med läppstift till exklusiva samlarobjekt.

”Människor vill inte ha kategorier längre, de vill ha ögonblick”, säger Russell och tillägger att en läppstiftsberlock i ett halsband fungerar just för att den är ”intim och onödig – och det är där lyxen finns”.

Stabila trots lyxkris

Att just smycken och skönhet står i centrum är ingen slump. 

Enligt Bain & Company krympte den globala lyxmarknaden i fjol med mellan 1 och 3 procent, men både smycken och prestige-beauty fortsatte att växa.

Federica Levato, senior partner på Bain, menar att det beror på kategoriernas emotionella laddning: 

“Tillsammans bildar de en kraftfull kombination: estetisk njutning möter känslomässig trygghet”. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

