Europas bortglömda pärla bland bergen – här slipper du turistmassorna

Bege dig till Nordmakedonien

Än så länge har de stora turistskarorna uteblivit, enligt CNN Travel, men det är läge att boka resan innan Nordmakedonien blir nästa stora trend inom resebranschen.

Landet ligger strax norr om Grekland, har omkring 1,8 miljoner invånare och ett landskap som domineras av berg, djupa dalar och sjöar. Här finns ingen havskust men Ohridsjön, en av Europas äldsta och djupaste sjöar, har klart vatten, badstränder och strandbarer med utsikt över bergen, enligt Unescos officiella webbplats för världsarv.

Vandra i bergen

Det är just den vackra naturen som lockar besökare, och Balkan är känt för sina vackra bergsvandringar, med små byar där lokalbefolkningen är välkomnande.

Nordmakedonien är ett av Balkans mest bergiga länder och mellan vandringarna bör man ta tillfället att uppleva landets mat- och vin. Det traditionella köket består av bland annat av färska grönsaker, grillat kött, nybakat bröd och ajvar – en röra på rostad paprika.

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Till maten ställs lokalt producerade viner fram på bordet – från bland annat Tikvešregionen – med sina fylliga röda viner.

Vandra i bergen och och besök små byar. (Foto: Unsplash)

Lokal underhållning

På lokala krogar, kafanas, blandas gästerna, där du kan hamna vid sidan av en lokalbo, där lokala musiker underhåller bland borden. Där går det bra att önska sin egen favoritlåt.

”I många länder har underhållningen på gräsrotsnivå redan gått förlorad”, säger den makedonske filmregissören Mitko Panov.

”Hur många ställen finns det i USA där man kan gå in på ett kafé, lyssna på levande musik, ge musikern lite pengar och be honom: ’Hördu, kan du spela den här låten? Jag älskar den, och du sjunger den så bra’ – så att musikern faktiskt kan försörja sig på det?”

Intresserad av kultur och historia?

Då är det läge att spendera ett par dagar i den charmiga huvudstaden Skopje. Där blandas fästningar, tehus, moskéer och hantverksbutiker, enligt Lonely Planet.

Så för en semester som blandar kultur, natur, gastronomi och som dessutom är snäll mot din plånbok – ta en närmare titt på Nordmakedonien.

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Huvudstaden Skopje är för den kulturintresserade. (Foto: Unsplash)

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