EU vill skärpa reglerna: Från 800 till 200 cigaretter på resan

Förslaget är en del av en större reform av EU:s tobaksbeskattning och berör en fråga som är särskilt känslig för Sverige, där snusets roll som alternativ till cigaretter länge har varit omdiskuterad.

Från fyra limpor till en

Enligt uppgifter från den tyska nyhetsbyrån dpa, som bland annat publicerats av General-Anzeiger, vill det irländska EU-ordförandeskapet sänka riktmängden för cigaretter från dagens 800 till 200 stycken. Det motsvarar en minskning från fyra cigarettlimpor till en. Tidigare under förhandlingarna har vissa medlemsländer förespråkat 400 cigaretter, medan andra velat gå längre och begränsa mängden till 200.

I dag får resenärer ta med sig tobak från andra EU-länder för eget eller familjens personliga bruk. Enligt Tullverket används 800 cigaretter som en riktmängd när myndigheten bedömer om tobaken verkligen är avsedd för privat konsumtion.

Det är dock ingen absolut maxgräns och även större mängder kan vara tillåtna, men resenären måste då kunna visa att inköpet är rimligt för personligt bruk. Tullverket gör en samlad bedömning av omständigheterna, bland annat mängden tobak och syftet med resan.

En riktmängd på 200 cigaretter skulle skärpa utgångspunkten för bedömningen, men behöver inte innebära ett generellt förbud mot att föra in fler. Enligt dpa:s uppgifter ska medlemsländerna dessutom kunna välja en högre nationell nivå.