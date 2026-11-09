Fyra limpor cigaretter kan bli en. EU:s finansministrar ska försöka enas om nya regler som kan begränsa hur mycket tobak resenärer får ta med sig från andra EU-länder. Förslaget omfattar även e-cigaretter och nikotinprodukter, men Sverige har invändningar.
EU vill skärpa reglerna: Från 800 till 200 cigaretter på resan
Att köpa billigare cigaretter under semesterresan kan bli mindre förmånligt framöver. Ett nytt kompromissförslag inom EU innebär att riktmängden för cigaretter vid resor mellan medlemsländerna kan sänkas från 800 till 200 stycken.
Förslaget är en del av en större reform av EU:s tobaksbeskattning och berör en fråga som är särskilt känslig för Sverige, där snusets roll som alternativ till cigaretter länge har varit omdiskuterad.
Från fyra limpor till en
Enligt uppgifter från den tyska nyhetsbyrån dpa, som bland annat publicerats av General-Anzeiger, vill det irländska EU-ordförandeskapet sänka riktmängden för cigaretter från dagens 800 till 200 stycken. Det motsvarar en minskning från fyra cigarettlimpor till en. Tidigare under förhandlingarna har vissa medlemsländer förespråkat 400 cigaretter, medan andra velat gå längre och begränsa mängden till 200.
I dag får resenärer ta med sig tobak från andra EU-länder för eget eller familjens personliga bruk. Enligt Tullverket används 800 cigaretter som en riktmängd när myndigheten bedömer om tobaken verkligen är avsedd för privat konsumtion.
Det är dock ingen absolut maxgräns och även större mängder kan vara tillåtna, men resenären måste då kunna visa att inköpet är rimligt för personligt bruk. Tullverket gör en samlad bedömning av omständigheterna, bland annat mängden tobak och syftet med resan.
En riktmängd på 200 cigaretter skulle skärpa utgångspunkten för bedömningen, men behöver inte innebära ett generellt förbud mot att föra in fler. Enligt dpa:s uppgifter ska medlemsländerna dessutom kunna välja en högre nationell nivå.
Även e-cigaretter omfattas
Förslaget omfattar också e-cigaretter, upphettad tobak och andra nikotinprodukter. EU vill modernisera beskattningen av produkter som inte omfattas av samma gemensamma minimiskatter som traditionell tobak. Enligt dpa:s uppgifter föreslås riktmängden för e-vätska sänkas från 100 till 40 milliliter vid resor mellan medlemsländerna.
För svenska resenärer är skillnaden mellan EU:s föreslagna riktmängder och de nationella reglerna viktig. Tullverket anger i dag 20 milliliter som den mängd nikotinhaltig e-vätska som får föras in från ett annat EU-land utan att svensk skatt behöver betalas.
Den föreslagna EU-nivån på 40 milliliter innebär därför inte automatiskt att svenska resenärer får ta med sig dubbelt så mycket skattefritt. Vid större mängder ska svensk nikotinskatt betalas och Tullverket anger att skatten ska betalas till Skatteverket senast fem dagar efter införseln.
Sverige motsätter sig delar av förslaget
En av de känsligaste frågorna i förhandlingarna gäller hur EU ska beskatta olika nikotinprodukter. EU-kommissionen vill höja minimiskatterna på traditionella tobaksvaror och utvidga reglerna till produkter som tidigare inte omfattats av samma gemensamma skattesystem.
Dit hör bland annat nikotinpåsar, ofta kallade vitt snus. Sverige har motsatt sig delar av planerna på gemensam beskattning av nikotinprodukter, eftersom det svenska bruket av snus skiljer sig från konsumtionsmönstren i många andra medlemsländer.
Frågan har därmed blivit politiskt känslig. Svenska företrädare har argumenterat för att beskattningen bör ta hänsyn till skillnaderna mellan olika nikotinprodukter, medan EU-kommissionens förslag syftar till att modernisera och harmonisera skattereglerna.
I Sverige har det vita snuset bidragit till en kraftig ökning av den totala snuskonsumtionen, medan cigarettrökningen har minskat under lång tid.
Beslut kräver att alla länder är överens
EU:s finansministrar behandlar tobaksfrågan vid Ekofinrådets möte den 9 november. Målet är att nå en politisk överenskommelse om reformen, som bland annat ska höja EU:s minimiskatter och utvidga beskattningen till nya tobaks- och nikotinprodukter. Eftersom beslut om EU:s skatteregler kräver enhällighet måste samtliga medlemsländer ställa sig bakom en överenskommelse. Sveriges invändningar kan därför få betydelse för om ministrarna lyckas nå ett beslut.
Även om en politisk uppgörelse nås den 9 november börjar reglerna inte gälla omedelbart. Enligt det kompromissförslag som dpa rapporterar om ska medlemsländerna genomföra bestämmelserna i nationell lagstiftning under 2027, med planerad tillämpning från början av 2028.
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